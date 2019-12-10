Güne Başlarken | 10 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 10 Aralık günü saat 07.52’de dolar 5,81 TL’den işlem görürken, euro ise 6,43 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli -1°C, 6°C

İstanbul: Sabah saatlerinde puslu ve sisli 6°C, 13°C

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 6°C, 15°C

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 7°C, 17°C

Antalya: Sabah saatlerinden sonra sağanak yağışlı 9°C, 17°C

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 6°C, 13°C

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 7°C, 14°C

Erzurum: Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli -9°C, 1°C

Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmurlu 3°C, 6°C

10 Aralık 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Farklı koşulların çalışma sistemlerini merak edeceğiniz bir gün. Duygu dünyanızı çevrenize kapatabilirsiniz. Arkadaşlarınızın düşüncelerinizi merak etmelerine neden olacaksınız. Bugün içinize kapanacaksınız.

BOĞA: Mantıklı yönleriniz daha belirgin olacak. Alışkanlıklarınızın size sağlayacağı olumlu etkileri gün içinde daha rahat hissedeceksiniz. Bugün, ailenizin yaşlı bireylerinden bazı kişilerin sizden istekleri olacaktır.

İKİZLER: Maddi konular kafanızda yeniden şekillendirmek isteyeceksiniz. Yeni başlangıçlar konusunda kendinizi baskı altında hissediyorsunuz. Para sıkıntılarınıza yeni kaynaklar bulmak için gerekli şartları oluşturabilirsiniz.

YENGEÇ: İlişkide mantıklı davranmalısınız. Duygularınız karışabilir. Güven ihtiyacı içindesiniz. Partnerinizden beklediğiniz desteği bulamadığınız zaman kafanızdaki olumsuz fikirler yüzünden moraliniz hemen bozuluyor.

ASLAN: Zor şartlarda çalışmaktan yılmayan bir yapınız var. Koşullarınızı zorladığınızda hedeflerinize hızlı yaklaşıyorsunuz. Yaşam kalitenize ilave edeceğiniz her türlü donananıma hazırsınız. Yeni sınavlara doğru gidiyorsunuz.

BAŞAK: Başlatacağınız çalışmalarda kendi gücünüzün sınırlarını deneyeceksiniz. Özenli ve titiz davranacağınız bir gün. Her şeyi inceleyerek sonuca varmak istiyor ve şüpheleriniz konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyorsunuz.

TERAZİ: Ailenizi ve kariyerinizi disiplinli şekilde kombine ediyorsunuz. Sosyal yaşantınız daha da güçlenecek. Kuvvetli sezgilerin etkisini yakında göreceksiniz. Sevdiklerinizle güzel bir gün sizi bekliyor. Böbreklerinizi üşütmeyin.

AKREP: Gizemli yaşamaktan hoşlanmanıza rağmen isteklerinizde net davranıyor ve duygularınızı mantıklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Yaşamınızda aksayan sorunları bir şekilde ele alarak yeni bir formül üreteceksiniz.

YAY: İç sıkıntılarınızın tek nedeni kendinizi ifade edecek konulardan uzaklaşmanız. Asıl yapmanız gereken işler dururken size uzak olanları tercih ediyorsunuz. Başlatacağınız yeni çalışmalar için gerekli donanıma sahipsiniz.

OĞLAK: Arkadaşlarınızla iyi anlaşmanıza rağmen aşkta gerekli tatmini sağlamakta zorlanacaksınız. Bugün partnerinizin her şeyini merak ederken kendi düşünceleriniz konusunda taviz vermek istemiyorsunuz.

KOVA: Bugün duygusal davranmamaya çalışın. İş yaşamınızda yenilikler gerekebilir ama siz bu olaylara tepkili davranmaktan çok ılımlı yaklaşmalısınız. Olayların altındaki gerçek nedenlerin üzerine sabırlı gidin.

BALIK: Duygularınızla hareket ediyor ve takıntılarınız yüzünden bazı işlerin gecikmesine neden oluyorsunuz. İşlerinizde belirleyici davranmakla iş potansiyelinizi daha da artırabilirsiniz. Bugün çok net olmalısınız.

Bugün:

Londra metrosu açıldı. 1863

İspanyol-Amerikan savaşı sonrasında; Paris Barış Antlaşmasıyla Küba, İspanya'dan bağımsızlığını kazandı. 1898

İlk Nobel ödülleri verildi. 1901

Theodore Roosevelt, Rus-Japon savaşının sona ermesinde oynadığı arabuluculuk rolünden dolayı, Nobel Barış Ödülü'nü alan ilk Amerikalı oldu. 1906

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümeti arasında Dostluk Antlaşması imzalandı. 1923

Türkiye, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) üyesi oldu. 1948

Günaydın gazetesi yayın hayatına başladı. 1982

Arjantin'de askeri rejim sona erdi; Arjantin'in 8 yıldan sonra ilk sivil başkanı Raul Alfonsin oldu. 1983

Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in veto ettiği öğrenci affı yasası Meclis'te tekrar kabul edildi. Yasa, üniversitelerde türbana izin veriyordu. 1988

Türkiye'de ilk karaciğer nakli gerçekleştirildi. Ameliyatı, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Haberal yaptı. Bursalı Ahmet Aktaş'ın karaciğeri, korneaları ve böbrekleri beş hastaya nakledildi. 1988

İsveç'teki Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye genç bayanlarda takımda gümüş, aynı kategoride Elvan Can ile tarihinde ilk kez bronz madalya kazandı. 2000

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