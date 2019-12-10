Güne Başlarken | 10 Aralık 2019

Haftanın ikinci gününden selamlar. Gününü kolaylaştırmak için birkaç bilgi verelim dedik. Hazırsan başlayalım mı?

10 Aralık 2019, Salı 07:53
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Güne Başlarken | 10 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 10 Aralık günü saat 07.52’de dolar 5,81 TL’den işlem görürken, euro ise 6,43 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli -1°C, 6°C

İstanbul: Sabah saatlerinde puslu ve sisli 6°C, 13°C

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 6°C, 15°C

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 7°C, 17°C

Antalya: Sabah saatlerinden sonra sağanak yağışlı 9°C, 17°C

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 6°C, 13°C

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 7°C, 14°C

Erzurum: Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli -9°C, 1°C

Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmurlu 3°C, 6°C

10 Aralık 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Farklı koşulların çalışma sistemlerini merak edeceğiniz bir gün. Duygu dünyanızı çevrenize kapatabilirsiniz. Arkadaşlarınızın düşüncelerinizi merak etmelerine neden olacaksınız. Bugün içinize kapanacaksınız.

BOĞA: Mantıklı yönleriniz daha belirgin olacak. Alışkanlıklarınızın size sağlayacağı olumlu etkileri gün içinde daha rahat hissedeceksiniz. Bugün, ailenizin yaşlı bireylerinden bazı kişilerin sizden istekleri olacaktır.

İKİZLER: Maddi konular kafanızda yeniden şekillendirmek isteyeceksiniz. Yeni başlangıçlar konusunda kendinizi baskı altında hissediyorsunuz. Para sıkıntılarınıza yeni kaynaklar bulmak için gerekli şartları oluşturabilirsiniz.

YENGEÇ: İlişkide mantıklı davranmalısınız. Duygularınız karışabilir. Güven ihtiyacı içindesiniz. Partnerinizden beklediğiniz desteği bulamadığınız zaman kafanızdaki olumsuz fikirler yüzünden moraliniz hemen bozuluyor.

ASLAN: Zor şartlarda çalışmaktan yılmayan bir yapınız var. Koşullarınızı zorladığınızda hedeflerinize hızlı yaklaşıyorsunuz. Yaşam kalitenize ilave edeceğiniz her türlü donananıma hazırsınız. Yeni sınavlara doğru gidiyorsunuz.

BAŞAK: Başlatacağınız çalışmalarda kendi gücünüzün sınırlarını deneyeceksiniz. Özenli ve titiz davranacağınız bir gün. Her şeyi inceleyerek sonuca varmak istiyor ve şüpheleriniz konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyorsunuz.

TERAZİ: Ailenizi ve kariyerinizi disiplinli şekilde kombine ediyorsunuz. Sosyal yaşantınız daha da güçlenecek. Kuvvetli sezgilerin etkisini yakında göreceksiniz. Sevdiklerinizle güzel bir gün sizi bekliyor. Böbreklerinizi üşütmeyin.

AKREP: Gizemli yaşamaktan hoşlanmanıza rağmen isteklerinizde net davranıyor ve duygularınızı mantıklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Yaşamınızda aksayan sorunları bir şekilde ele alarak yeni bir formül üreteceksiniz.

YAY: İç sıkıntılarınızın tek nedeni kendinizi ifade edecek konulardan uzaklaşmanız. Asıl yapmanız gereken işler dururken size uzak olanları tercih ediyorsunuz. Başlatacağınız yeni çalışmalar için gerekli donanıma sahipsiniz.

OĞLAK: Arkadaşlarınızla iyi anlaşmanıza rağmen aşkta gerekli tatmini sağlamakta zorlanacaksınız. Bugün partnerinizin her şeyini merak ederken kendi düşünceleriniz konusunda taviz vermek istemiyorsunuz.

KOVA: Bugün duygusal davranmamaya çalışın. İş yaşamınızda yenilikler gerekebilir ama siz bu olaylara tepkili davranmaktan çok ılımlı yaklaşmalısınız. Olayların altındaki gerçek nedenlerin üzerine sabırlı gidin.

BALIK: Duygularınızla hareket ediyor ve takıntılarınız yüzünden bazı işlerin gecikmesine neden oluyorsunuz. İşlerinizde belirleyici davranmakla iş potansiyelinizi daha da artırabilirsiniz. Bugün çok net olmalısınız.

Bugün:

  • Londra metrosu açıldı. 1863
  • İspanyol-Amerikan savaşı sonrasında; Paris Barış Antlaşmasıyla Küba, İspanya'dan bağımsızlığını kazandı. 1898
  • İlk Nobel ödülleri verildi. 1901
  • Theodore Roosevelt, Rus-Japon savaşının sona ermesinde oynadığı arabuluculuk rolünden dolayı, Nobel Barış Ödülü'nü alan ilk Amerikalı oldu. 1906
  • Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümeti arasında Dostluk Antlaşması imzalandı. 1923
  • Türkiye, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) üyesi oldu. 1948
  • Günaydın gazetesi yayın hayatına başladı. 1982
  • Arjantin'de askeri rejim sona erdi; Arjantin'in 8 yıldan sonra ilk sivil başkanı Raul Alfonsin oldu. 1983
  • Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in veto ettiği öğrenci affı yasası Meclis'te tekrar kabul edildi. Yasa, üniversitelerde türbana izin veriyordu. 1988
  • Türkiye'de ilk karaciğer nakli gerçekleştirildi. Ameliyatı, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Haberal yaptı. Bursalı Ahmet Aktaş'ın karaciğeri, korneaları ve böbrekleri beş hastaya nakledildi. 1988
  • İsveç'teki Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye genç bayanlarda takımda gümüş, aynı kategoride Elvan Can ile tarihinde ilk kez bronz madalya kazandı. 2000

Ne yapsak?

  • Taner Barlas’ın kurguladığı, Rutkay Aziz’in yönettiği ve iki usta tiyatrocunun aynı zamanda rol da aldıkları ‘Büyük Gözaltı’ (1984) bugün 20.30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşuyor.
  • Masterpiece Galata Heykel - Picasso Suratlar Masterpiece Galata Heykel 
  • "Emir Can İğrek" 10 Aralık Salı IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde sizlerle.
  • Darüşşafaka Tekfen, 7DAYS EuroCup normal sezonunundaki son iç saha maçında Volkswagen Arena'da İtalyan Ekibi Germani Basket Brescia'yı ağırlıyor.

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