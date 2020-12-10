Güne Başlarken | 10 Aralık 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
10 Aralık 2020, Perşembe 08:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona Virüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz'' dedi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, nüfusun yüzde 60'ının aşılanması halinde Türkiye'nin rahatlamaya başlayacağını açıkladı.
Eenerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca (EPDK) elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin bazı harcamalarının faturalara ekleneceği iddiasıyla ilgili, "Giderlerin tüketiciye yansıtıldığı fakat gelirlerin ise şirkete bırakıldığı iddiası da kesinlikle doğru değildir" açıklaması yapıldı.
İçişleri Bakanlığı, DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal'ın, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken biri PKK'lı 3 göçmen kaçakçısıyla yakalandığını bildirdi.
Süper Lig'de 12. haftayı maç yapmadan geçecek Galatasaray, Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakasının hazırlıklarına başladı.
Güne Dair Notlar
- 10 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7,83 euro ise 9,44 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 11°C, 18°C Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı Ankara, 1°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 9°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 1°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Modacı Gülşah Saraçoğlu, sürekli ayrılıp barıştığı sevgilisi Gökhan Göz, evde arkadaşlarını toplamış, bir de saz heyeti çağırmış eğleniyor. Bu eğlence anlarını da Instagram’da canlı yayınlıyor. Buraya bir parantez açalım. Yeni koronavirüs tedbirleri çerçevesinde evlerde böyle toplantılar yapmak yasak. Yani Gökhan Göz yasağı ihlal ediyor, bunun mutlaka bir cezası olmalı. Parantezi kapatıp devam edelim... Mehmet Coşkundeniz'in yazısı...
Günün kitabı
Pes Etme Mucizeler Yolda
Her şeyin bir zamanı var ve her şeyin bir nedeni...
Hayatı kabullen. Her şey olması gerektiği gibi, korkma.
Sen de tam olman gereken yerdesin. Kalpten istediğin şeye ulaşmak için, zihninden geçenleri değil, tam da ihtiyacın olan deneyimleri yaşayacaksın.
Sakin ol. Geç kalmadın. Erken de değil. Kaç yaşında olduğunun bir önemi yok... Kimlerden ileri ya da geri olduğunun da...
Kaç yaşında hissettiğinin, kendini nerede görmek istediğinin ve şu an nerede olduğunun farkında olman mühim...
Yaşaman gerekeni yaşıyorsun sadece. Ne bir eksik ne bir fazla... Bil ki kusursuz bir düzen var senden gayrı.
İlmi ve iradesi dışında yaprağın bile kıpırdamadığı bir yaratan var, hatırla.
Beklentilerinin farkında ol ve onları minnetle değiştirmeyi öğren. Kanaat etmeyi ve şükretmeyi unutma. O vakit göreceksin ki mucizenin kendisisin aslında.
10 Aralık günlük burç yorumları
- KOÇ: Enerjinizi doğru kullanmayınca motivasyonunuz çok çabuk bozuluyor. Arkadaşlarınızla ortak bir girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz. Başkalarının yaptığı işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor.
- BOĞA: Yalnızlıktan hoşlanmayacak ve birçok arkadaşınızla birlikte olmak isteyeceksiniz. Girdiğiniz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız. Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gerekli enerjiye sahipsiniz.
- İKİZLER: Partnerinizle aynı duyguları hissetmek sizin için çok önemli. Yaşadıklarınızı ileride anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları algılama gücünüzde bulabileceksiniz.
- YENGEÇ: Sabırlı yapınızı ortaya çıkaran başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde duruyor, olayları farklı şekilde yorumluyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi doğru bir şekilde kullanacaksınız.
- ASLAN: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyabilecek çalışmalar yapmayı arzuluyorsunuz.
- BAŞAK: Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak. Olaylara farklı bir şekilde yaklaşmanız sizi ilginç biri yapıyor. Güçlü dostlukların insanısınız. Gereksiz bir titizlik sergiliyorsunuz.
- TERAZİ: Bugün ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermeyin. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta sabır ve taviz olmalı. İki duyguyu dengede tutmalısınız.
- AKREP: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyini yüksek seviyelerde tutmasıdır. Bu konuya özen gösterin.
- YAY: Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli olacak. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.
- OĞLAK: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün, enerjinizi doğru alanlarda kullanmalı ve tepki almamalısınız.
- KOVA: Maddi konularda iş birliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi aktarırken zorluk çekmeyecek ve davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğinizde çalışmalarınız ses getirecek.
- BALIK: İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünceleri sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak olan bu fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.