Güne Başlarken | 10 Aralık 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona Virüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz'' dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, nüfusun yüzde 60'ının aşılanması halinde Türkiye'nin rahatlamaya başlayacağını açıkladı.

Eenerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca (EPDK) elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin bazı harcamalarının faturalara ekleneceği iddiasıyla ilgili, "Giderlerin tüketiciye yansıtıldığı fakat gelirlerin ise şirkete bırakıldığı iddiası da kesinlikle doğru değildir" açıklaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal'ın, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken biri PKK'lı 3 göçmen kaçakçısıyla yakalandığını bildirdi.

Süper Lig'de 12. haftayı maç yapmadan geçecek Galatasaray, Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Güne Dair Notlar

10 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7,83 euro ise 9,44 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 11°C, 18°C Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı Ankara, 1°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 9°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 1°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Modacı Gülşah Saraçoğlu, sürekli ayrılıp barıştığı sevgilisi Gökhan Göz, evde arkadaşlarını toplamış, bir de saz heyeti çağırmış eğleniyor. Bu eğlence anlarını da Instagram’da canlı yayınlıyor. Buraya bir parantez açalım. Yeni koronavirüs tedbirleri çerçevesinde evlerde böyle toplantılar yapmak yasak. Yani Gökhan Göz yasağı ihlal ediyor, bunun mutlaka bir cezası olmalı. Parantezi kapatıp devam edelim... Mehmet Coşkundeniz'in yazısı...

Günün kitabı

Pes Etme Mucizeler Yolda

Her şeyin bir zamanı var ve her şeyin bir nedeni...

Hayatı kabullen. Her şey olması gerektiği gibi, korkma.

Sen de tam olman gereken yerdesin. Kalpten istediğin şeye ulaşmak için, zihninden geçenleri değil, tam da ihtiyacın olan deneyimleri yaşayacaksın.

Sakin ol. Geç kalmadın. Erken de değil. Kaç yaşında olduğunun bir önemi yok... Kimlerden ileri ya da geri olduğunun da...

Kaç yaşında hissettiğinin, kendini nerede görmek istediğinin ve şu an nerede olduğunun farkında olman mühim...

Yaşaman gerekeni yaşıyorsun sadece. Ne bir eksik ne bir fazla... Bil ki kusursuz bir düzen var senden gayrı.

İlmi ve iradesi dışında yaprağın bile kıpırdamadığı bir yaratan var, hatırla.

Beklentilerinin farkında ol ve onları minnetle değiştirmeyi öğren. Kanaat etmeyi ve şükretmeyi unutma. O vakit göreceksin ki mucizenin kendisisin aslında.

10 Aralık günlük burç yorumları