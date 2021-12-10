Güne Başlarken | 10 Aralık 2021

Sen uyurken neler oldu?

İstanbul'da Bağcılar’da bir apartmanın arka bahçesinden ağlama sesleri duyan vatandaşlar, yeni doğmuş bir bebek buldu. Bebek sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürülürken, polis ekipleri bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.

Denizli'de, zemin katta bulunan 3 ayrı evin balkon perdeleri ateşe verildi. Polis, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak perdeleri ateşe veren şüphelinin uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Uğur K. olduğunu belirledi. Uğur K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya'da arkadaşlarının 2 gündür haber alamadıkları Gürkan Hatem (40), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, sezon başında UEFA Avrupa Ligi’nin böyle geçeceğini düşünmediklerini ifade ederek ana hedeflerinin lig olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Napoli, Leicester City'yi 3-2 mağlup ederek ikinci olarak bir üst tura adını yazdırdı.

Güne Dair Notlar

10 Aralık günü saat 7.35'te dolar 13,82 TL, euro ise 15,59 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 18°C Avrupa Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 11°C, 18°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 1°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu Trabzon, 9°C, 16°C Akşam saatlerinde sağanak yağışlı Diyarbakır, 2°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Arka Sokaklar, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Kaderimin Oyunu, ATV: 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Aziz, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Aşk Mantık İntikam, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Kıbrıs Zafere Doğru

10 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Gün içinde duygusal davranmanıza neden olacak konulardan uzak kalmaya çalışın. Bugün yaratıcılığınız ve zekanızı öne çıkaracak işler peşinde olacaksınız. İş yaşantınızda öfkenizle başa çıkmayı öğrenmelisiniz.

BOĞA: Çevrenizle ilgili eski şartları yeniden düzenlemenin zamanı geldi. İş yaşantınızda değişimler yaşıyorsunuz. Aklınıza gelen çılgın düşüncelerden vazgeçmeli ve fırsatları doğru kullanmalı, kimseye aldırmamalısınız.

İKİZLER: İlişkilerinizi yeniden irdelemelisiniz. Dengeli davranmaya çalışırken maddi konularda yanlışlıklar yapabilirsiniz. Hiç kimseye uzun vadeli sözler vermemelisiniz. Finans ile ilgili değişik düşünceleriniz var.

YENGEÇ: Ailenize karşı derin duygular içindesiniz. Onların her sorununu yüklenmenize karşın bazen karşılığını alamıyorsunuz. Olağanüstü işler peşindesiniz. Hayallerinizin sizi yönlendirmesine izin verin.

ASLAN: Bugün, işlerinizi ön plana çıkaracak ve olayları her türlü şekilde irdeleme şansını yakalayacaksınız. Durum değerlendirmesi yaparken mantıklı yönünüz ağır basıyor. Enerjinizi doğru kullanmak zorundasınız.

BAŞAK: Bugün hiçbir konuda haksız duruma düşmek istemiyorsunuz. Olayları kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Sevginizle kişilik çatışmalarından vazgeçmeli ve fikirlerine saygı göstermeyi öğrenmelisiniz.

TERAZİ: Yatırım konusunda ilginç fikirler geliştireceksiniz. Sabah saatlerinde düşük olan enerjiniz öğleden sonra düzelecek. Fakat, çevrenizde gelişen olaylara dikkat etmelisiniz. Bazı konularda aykırı davranıyorsunuz.

AKREP: İnatçı yapınızı bilenler yenilikler konusunda sizi ikna edemiyorlar. Çevrenizin desteğini reddediyor, bildiğinizden şaşmıyorsunuz. Bugün, yanlış konularda ısrarcı davranmanız yüzünden hatalar yapabilirsiniz.

YAY: Bugün işlerinizi öne çıkaracak ve olayları her türlü şekilde irdeleme şansını yakalayacaksınız. Durum değerlendirmesi yaparken mantıklı yönünüz ağır basıyor. Bugün bazı konularda tereddütleriniz var.

OĞLAK: Geçmişe takılmayın. Gücünüzü artırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz. Aşk gezegeni Venüs’ün vereceği olanakları kullanın. Bugün ilgi çekmek için her türlü donanıma sahipsiniz. Potansiyeliniz çok yüksek.

KOVA: Diplomatik ve idarecisiniz. Çalışma arkadaşlarınızı iyi idare ediyorsunuz. Rekabeti seviyor, zekanızla problemlere ustaca yaklaşıyorsunuz. Ay’ın konumu dostlarınızla bir arada olmanızı sağlayacak.

BALIK: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmeli oluşturuyorsunuz. Bugün, güçten yana oluşunuzu destekleyenler olacak. Özellikle ruhsal durumunuza dikkat etmelisiniz.