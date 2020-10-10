Güne Başlarken | 10 Ekim 2020
Cumartesi gününden herkese günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
10 Ekim 2020, Cumartesi 08:00 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Rusya’ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.
Fransa’da corona virüs salgınında son 24 saatte 20 bin 339 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında yeni rekor kayıtlara geçti.
Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kapalı Maraş'la ilgili yaptığı açıklamaya, "Statükonun devamını savunmak, ne Kıbrıs Adası'nın ortak sahibi iki halka fayda sağlayacak, ne de Kıbrıs meselesinin çözümüne yardımcı olacaktır" sözleriyle tepki gösterdi.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürü ve başhekimleriyle video konferans görüşmesi yaptı. Görüşmede, salgındaki son durum ve ihtiyaçlar ele alındı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Kilis il sağlık müdürleri ve başhekimlerimizle toplantılar yaptık. Salgında son durumu, filyasyon çalışmalarını, ihtiyaçları ve sağlık yatırımlarını ele aldık. Tedbirlere uyarak salgınla mücadelemize destek verin" ifadelerini kaydetti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da meydana gelen orman yangınlarındaki terör örgütünün sabotajı iddialarına ilişkin, "Bununla ilgili orman teşkilatımızın da bazı kaygı ve şüpheleri var. Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek. Bununlala alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var" dedi.
Güne Dair Notlar
- 9 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7.85 TL, euro ise 9.29 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 15°C, 22°C Antalya, Parçalı az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. 21°C, 27°C Ankara, Parçalı çok bulutlu, yerel olmak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 12°C, 22°C Trabzon, Parçalı az bulutlu. 17°C, 25°C Diyarbakır, Az bulutlu açık. 11°C, 30°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
Güç Mevsimi - A.Yasemin Eren
Dünyanın en güçlü ve en zengin aileleri arasındaki güç ve iktidar savaşlarının entrikalarla dolu dünyasında yeşeren büyük bir aşk hikâyesi. A. Yasemin Eren’in ilk romanı “Güç Mevsimi”, aşkın, cinselliğin, erdemliliğin, büyülü şehirlerin ışıklı gökdelenlerinin en üst katlarında yaşamanın bedellerinin, rüyaları süsleyen hayatların hazin birer geçmişten ibaret olduğunun anlatıldığı bir roman.
A7 Kitap
Günün köşe yazısı
Bugün Dünya Ruh Sağlığı günü. Olup bitenler, yaşanan zorluklar ve sıkıntılar… Yerkürenin neredeyse her yerinde insanlığın en fazla ihtiyaç duyduğu şeylerin başında depresyona girmemek, akli dengemizi koruyabilmek geliyor. İyi olmanın ana ekseninde sağlık var. Hiç kuşku yok ki ekonomi, hukuk, güvenlik, çevre, eğitim ve diğer başlıklar bu hedefe giden yolun yapıtaşları. Özellikle COVID bütün insanlığı çok yordu, bununla beraber bir dizi belirsizlik üzerine eklendi. Her şeyi kısa sürede halletmenin mucizevi bir çözümü yok. Elimizin altındaki şeylerden daha fazla yardım almayı öğrenmeliyiz. // Hakan Çelik'in yazısı....
Günün adamı
Feridun Düzağaç
Onuncu ayın onuncu günü
Saat on buçukta yanmış mumum
52 yıl olmuş ihtiyar bir çocuktur güzel ruhum
İlk kez Mersin'de bir grubun solisti olarak insanların karşısında şarkı söylemeye başladı. Ve sonra Türkiye'nin en çok sevilen isimlerinden biri oldu Feridun Düzağaç. Bugün doğum günü. İyi ki doğdun Feridun Düzağaç.
10 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Kendi doğrularına inandığınızda iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Bugün, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze edeceksiniz. Kimseye taviz vermiyor, isteklerinizde diretiyorsunuz.
- BOĞA: Arkadaşlarınızla ortak planların içinde olmak, yeni bir aktivitede bulunmak sizi olumlu etkileyecek. Yaşamın her köşesinde sizi bekleyen sürprizlere hazır olun. Bazı konularda takıntılısınız.
- İKİZLER: Maddi konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz. Partnerinizin sizinle aynı olması çabalarınızı daha da verimli hale dönüştürebilir. Gizli inatçılığınız nedeniyle isteklerinizde artış gözlenecek.
- YENGEÇ: Odaklanmaya çalışmalısınız. Bağlantıda olacağınız kişilere karşı cana yakın davranmalısınız. Kendinizi aşma konusunda birçok atılım yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman sezgilerinizi doğru kullanabileceksiniz.
- ASLAN: Kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve zevkleriniz için para harcayacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün. Ödemeler akamasın diye faturalarınızı sıkı takip edin.
- BAŞAK: Çevrenizdeki her şey lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar, sahiplendiğiniz olayların seyrini, olumlu bir şekilde etkiliyor. Düşüncelerinize çevreniz tarafından destek var. Mutlu bir gün.
- TERAZİ: İş birliğini sevmeniz çevrenizin çoğalmasını sağlıyor. Enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel birleştiriyor, başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündemde.
- AKREP: Endişeli bir ruh hali içindesiniz. Olayları fazla derin algıladığınız için değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Sezgilerinizin yüksek olması bazılarını rahatsız edecek. Yaşam heyecanınız artıyor.
- YAY: Çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk geçmesi, her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Bugün sizi şaşırtan durumlar söz konusu olacak.
- OĞLAK: Ailenize karşı derin duygular içindesiniz. Onların her sorununu yükleniyor, karşılığını alamıyorsunuz. Olağanüstü işler peşinde koşmak istiyorsunuz. Hayallerinizin sizi yönlendirmesine izin verin.
- KOVA: Bugün arkadaşlarınızı arama ihtiyacı içindesiniz. Gücü seviyor ve dostlarınızı ihmal etmek istemiyorsunuz. Onlarla çalışmak için bazı planlarınız var ve çevre koşullarındaki uyuma dikkat etmelisiniz.
- BALIK: Yoğun çalışma temponuz sayesinde birçok başarı size gelecek. İdeallerinizden eminsiniz. Kendinizi odaklanmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın olmalısınız.