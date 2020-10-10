Güne Başlarken | 10 Ekim 2020

Sen uyurken neler oldu?

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Rusya’ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.

Fransa’da corona virüs salgınında son 24 saatte 20 bin 339 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında yeni rekor kayıtlara geçti.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kapalı Maraş'la ilgili yaptığı açıklamaya, "Statükonun devamını savunmak, ne Kıbrıs Adası'nın ortak sahibi iki halka fayda sağlayacak, ne de Kıbrıs meselesinin çözümüne yardımcı olacaktır" sözleriyle tepki gösterdi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürü ve başhekimleriyle video konferans görüşmesi yaptı. Görüşmede, salgındaki son durum ve ihtiyaçlar ele alındı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Kilis il sağlık müdürleri ve başhekimlerimizle toplantılar yaptık. Salgında son durumu, filyasyon çalışmalarını, ihtiyaçları ve sağlık yatırımlarını ele aldık. Tedbirlere uyarak salgınla mücadelemize destek verin" ifadelerini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da meydana gelen orman yangınlarındaki terör örgütünün sabotajı iddialarına ilişkin, "Bununla ilgili orman teşkilatımızın da bazı kaygı ve şüpheleri var. Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek. Bununlala alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var" dedi.

Güne Dair Notlar

9 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7.85 TL, euro ise 9.29 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 15°C, 22°C Antalya, Parçalı az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. 21°C, 27°C Ankara, Parçalı çok bulutlu, yerel olmak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 12°C, 22°C Trabzon, Parçalı az bulutlu. 17°C, 25°C Diyarbakır, Az bulutlu açık. 11°C, 30°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak

Günün kitabı

Güç Mevsimi - A.Yasemin Eren

Dünyanın en güçlü ve en zengin aileleri arasındaki güç ve iktidar savaşlarının entrikalarla dolu dünyasında yeşeren büyük bir aşk hikâyesi. A. Yasemin Eren’in ilk romanı “Güç Mevsimi”, aşkın, cinselliğin, erdemliliğin, büyülü şehirlerin ışıklı gökdelenlerinin en üst katlarında yaşamanın bedellerinin, rüyaları süsleyen hayatların hazin birer geçmişten ibaret olduğunun anlatıldığı bir roman.

A7 Kitap

Günün köşe yazısı

Bugün Dünya Ruh Sağlığı günü. Olup bitenler, yaşanan zorluklar ve sıkıntılar… Yerkürenin neredeyse her yerinde insanlığın en fazla ihtiyaç duyduğu şeylerin başında depresyona girmemek, akli dengemizi koruyabilmek geliyor. İyi olmanın ana ekseninde sağlık var. Hiç kuşku yok ki ekonomi, hukuk, güvenlik, çevre, eğitim ve diğer başlıklar bu hedefe giden yolun yapıtaşları. Özellikle COVID bütün insanlığı çok yordu, bununla beraber bir dizi belirsizlik üzerine eklendi. Her şeyi kısa sürede halletmenin mucizevi bir çözümü yok. Elimizin altındaki şeylerden daha fazla yardım almayı öğrenmeliyiz. // Hakan Çelik'in yazısı....

Günün adamı

Feridun Düzağaç

Onuncu ayın onuncu günü

Saat on buçukta yanmış mumum

52 yıl olmuş ihtiyar bir çocuktur güzel ruhum

İlk kez Mersin'de bir grubun solisti olarak insanların karşısında şarkı söylemeye başladı. Ve sonra Türkiye'nin en çok sevilen isimlerinden biri oldu Feridun Düzağaç. Bugün doğum günü. İyi ki doğdun Feridun Düzağaç.

10 Ekim günlük burç yorumları