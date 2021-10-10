Güne Başlarken | 10 Ekim 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
10 Ekim 2021, Pazar 07:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Konya’da kanser hastası Sevil Şimşek (70), tartıştığı eşi emekli öğretmen Turgut Şimşek (70) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Turgut Şimşek, olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.
- Meteoroloji'nin hava tahmin raporuna göre; pazar, pazartesi ve salı günü bazı illerde sağanak yağış görülecek. İstanbul dahil birçok ilde yeni haftaya yağmurla girilecek.
- Avusturya’da "rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Başbakan Sebastian Kurz, görevinden istifa etti.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da gençlerle birlikte 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendirdi.
- Gıda fiyatlarındaki artışın önlenmesinde, meyve ve sebzelerin soğuk zincirle taşınarak zayiatın azaltılması önem taşırken bu sistemin Türkiye’de yaygınlaştırılması için gerekli adımlar atılıyor.
Güne Dair Notlar
- 10 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 8, 98 TL euro ise 10, 39 TL.
Hava durumu ise şöyle:
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
10 Ekim günlük burç yorumları
KOÇ: Yoğun duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen ender kişilerdensiniz. Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor.
BOĞA: İletişim gezegeni Merkür’ün iletişimde size vereceği etki kafanızı karıştıracak. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız. Ani fırsatların değerlendirme konusunda sürprizlere hazırlı olun.
İKİZLER: Sıra dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Duygularınızdaki coşkulu davranışlar sizin parçanız haline geldi. Kendinize has tarzınız var. Sevdiklerinizle yapacağınız bir konuşma olumlu sonuçlanacak.
YENGEÇ: Konuştuğunuz her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız net olmayı denemelisiniz. Maddi problemlerinizi hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyelinize yansıtabileceksiniz.
ASLAN: Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız. Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bugün hem yeniliğe hem de hatalara açıksınız.
BAŞAK: Yönetici gezegeniniz Merkür’ün İkizler’deki retro hareketi, yaşama bakışınızda ve finans konularında zor hedeflere kilitlenmenizi sağlayacak. Size katkı getirecek her koşulu gözden geçirmek zorundasınız.
TERAZİ: Kendinize güveniniz artıyor. Birçok sosyal çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Çalışma ve ev yaşantınızı dengeli bir şekilde yürüteceksiniz.
AKREP: Ay kombinasyon burcunuz Balık’ta ilerliyor ve partnerinizin duygularından emin olmak istiyorsunuz. Birlikteliklerinizde önemli aşama kaydetmek için gerekli cesareti bulmamanız için neden yok.
YAY: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken duygusal yönlerinizin de tatmin olmasını isteyeceksiniz. Yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz size başarı getiriyor. Bugün doğallığınız işinizi kolaylaştırıyor.
OĞLAK: İş hayatındaki aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz. Rutin işleri seviyor ve iletişim gezegeni Merkür’ün artılarını doğru kullanarak aklınızın karışmasını önlemiş oluyorsunuz.
KOVA: Çevreyle ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel hayatınıza yansıtmayın. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri kuvvetli.
BALIK: Çevrenizle ortak hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacak, sosyal haytatı destekleyici işler yapacaksınız. Bu size hem para kazandıracak hem de ilişkilerinizi destekleyecek işler yapmak hedefiniz olacak.