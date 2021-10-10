Güne Başlarken | 10 Ekim 2021

Sen uyurken neler oldu?

Konya’da kanser hastası Sevil Şimşek (70), tartıştığı eşi emekli öğretmen Turgut Şimşek (70) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Turgut Şimşek, olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Meteoroloji'nin hava tahmin raporuna göre; pazar, pazartesi ve salı günü bazı illerde sağanak yağış görülecek. İstanbul dahil birçok ilde yeni haftaya yağmurla girilecek.

Avusturya’da "rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Başbakan Sebastian Kurz, görevinden istifa etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da gençlerle birlikte 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendirdi.

Gıda fiyatlarındaki artışın önlenmesinde, meyve ve sebzelerin soğuk zincirle taşınarak zayiatın azaltılması önem taşırken bu sistemin Türkiye’de yaygınlaştırılması için gerekli adımlar atılıyor.

Güne Dair Notlar

10 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 8, 98 TL euro ise 10, 39 TL.

Hava durumu ise şöyle:

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

10 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ: Yoğun duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen ender kişilerdensiniz. Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor.

BOĞA: İletişim gezegeni Merkür’ün iletişimde size vereceği etki kafanızı karıştıracak. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız. Ani fırsatların değerlendirme konusunda sürprizlere hazırlı olun.

İKİZLER: Sıra dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Duygularınızdaki coşkulu davranışlar sizin parçanız haline geldi. Kendinize has tarzınız var. Sevdiklerinizle yapacağınız bir konuşma olumlu sonuçlanacak.

YENGEÇ: Konuştuğunuz her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız net olmayı denemelisiniz. Maddi problemlerinizi hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyelinize yansıtabileceksiniz.

ASLAN: Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız. Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bugün hem yeniliğe hem de hatalara açıksınız.

BAŞAK: Yönetici gezegeniniz Merkür’ün İkizler’deki retro hareketi, yaşama bakışınızda ve finans konularında zor hedeflere kilitlenmenizi sağlayacak. Size katkı getirecek her koşulu gözden geçirmek zorundasınız.

TERAZİ: Kendinize güveniniz artıyor. Birçok sosyal çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Çalışma ve ev yaşantınızı dengeli bir şekilde yürüteceksiniz.

AKREP: Ay kombinasyon burcunuz Balık’ta ilerliyor ve partnerinizin duygularından emin olmak istiyorsunuz. Birlikteliklerinizde önemli aşama kaydetmek için gerekli cesareti bulmamanız için neden yok.

YAY: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken duygusal yönlerinizin de tatmin olmasını isteyeceksiniz. Yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz size başarı getiriyor. Bugün doğallığınız işinizi kolaylaştırıyor.

OĞLAK: İş hayatındaki aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz. Rutin işleri seviyor ve iletişim gezegeni Merkür’ün artılarını doğru kullanarak aklınızın karışmasını önlemiş oluyorsunuz.

KOVA: Çevreyle ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel hayatınıza yansıtmayın. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri kuvvetli.

BALIK: Çevrenizle ortak hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacak, sosyal haytatı destekleyici işler yapacaksınız. Bu size hem para kazandıracak hem de ilişkilerinizi destekleyecek işler yapmak hedefiniz olacak.