Güne Başlarken | 10 Eylül 2020

Sen uyurken neler oldu?

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Lisanslı Depo Desteği kapsamında 16,4 milyon lira destek ödemesinin cuma günü yapılacağını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan yeni tip corona virüs (Kovid-19) hastalarının Türkiye’ye nakli başladı.

Okulların açılma döneminde velilerin artan ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmelerini amaçlayan bankalar, avantajlı kredi seçenekleri sunuyor. // Gülten Uğurlu

"Fabrikalar kuran fabrika" unvanıyla anılan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) tarafından ilk Türk demirinin dökülüşünün üzerinden 81 yıl geçti.

Güne Dair Notlar

10 Eylül günü saat 7.17'de dolar 7,48 TL, euro ise 8,85 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 20°C, 29°C Avrupa yakası kıyıları yerel sağanak yağışlı Antalya, 27°C, 37°C Az bulutlu ve açık Ankara, 16°C, 29°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 21°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 18°C, 37°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Posta ile pratik bilgiler

Buzdolabını akıllı kullanma rehberi

Buzdolabını doğru kullanma yöntemleriyle hem enerji tasarrufu sağlayıp hem yiyecekleri uzun süre taze tutabilir hem de buzdolabınızın ömrünü uzatabilirsiniz. Özel bir üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Y. Birol Saygı buzdolabını akıllı kullanma yollarını paylaştı.

Televizyonda ne var?:

Yeni Hayat (Kanal D), Thor: Ragnarok (ATV), Hababam Sınıfı Uyanıyor (SHOW), Mucize Doktor (FOX)

Günlük burç yorumları (10 Eylül 2020)

KOÇ: Enerjinizi kullanmadığınızda motivasyonunuz çok çabuk bozuluyor. Bugün, arkadaşlarınızla ortak bir girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz. Başkalarının yaptığı işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor.

Enerjinizi kullanmadığınızda motivasyonunuz çok çabuk bozuluyor. Bugün, arkadaşlarınızla ortak bir girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz. Başkalarının yaptığı işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor. BOĞA : Yalnızlıktan hoşlanmayacak ve birçok arkadaşınızla olma ihtiyacı içinde olacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız. Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gereken enerjiye sahipsiniz.

: Yalnızlıktan hoşlanmayacak ve birçok arkadaşınızla olma ihtiyacı içinde olacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız. Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gereken enerjiye sahipsiniz. İKİZLER: Partnerinizle aynı duyguları hissetmek sizin için çok önemli. Yaşadıklarınızı ilerleyen zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları algılama gücünüzde bulabileceksiniz.

Partnerinizle aynı duyguları hissetmek sizin için çok önemli. Yaşadıklarınızı ilerleyen zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları algılama gücünüzde bulabileceksiniz. YENGEÇ : Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı şekilde yorumluyorsunuz. Özellikle kavrama yeteneğinizi doğru bir şekilde kullanacaksınız.

: Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı şekilde yorumluyorsunuz. Özellikle kavrama yeteneğinizi doğru bir şekilde kullanacaksınız. ASLAN : Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyabilecek çalışmalar yapmayı arzuluyorsunuz.

: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyabilecek çalışmalar yapmayı arzuluyorsunuz. BAŞAK : Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak. Olaylara farklı bir şekilde yaklaşmanız sizi ilginç biri yapıyor. Güçlü dostlukların insanısınız. Gereksiz bir titizlik sergiliyorsunuz.

: Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak. Olaylara farklı bir şekilde yaklaşmanız sizi ilginç biri yapıyor. Güçlü dostlukların insanısınız. Gereksiz bir titizlik sergiliyorsunuz. TERAZİ : Bugün ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermeyin. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta olmalı. Sabır ve taviz gibi iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız.

: Bugün ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermeyin. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta olmalı. Sabır ve taviz gibi iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız. AKREP : Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortama adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyini yüksek seviyelerde tutmasıdır. Bu konuya özen gösterin.

: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortama adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyini yüksek seviyelerde tutmasıdır. Bu konuya özen gösterin. YAY: Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli olacak. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.

Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli olacak. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz. OĞLAK: Maddi konularda iş birliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atak davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğinizde çalışmalarınız ses getirecek.

Maddi konularda iş birliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atak davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğinizde çalışmalarınız ses getirecek. KOVA : Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün, enerjinizi doğru alanlarda kullanmalı ve tepki almamalısınız.

: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün, enerjinizi doğru alanlarda kullanmalı ve tepki almamalısınız. BALIK: İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünceleri sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak olan bu fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.

10 Eylül gününe damga vuran olaylar