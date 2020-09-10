Güne Başlarken | 10 Eylül 2020
Posta.com.tr'nin hazırladığı Güne Başlarken'le güne dair bilgileri al ve sabahını neşelendir. İşte Güne Başlarken!
10 Eylül 2020, Perşembe 07:22 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Lisanslı Depo Desteği kapsamında 16,4 milyon lira destek ödemesinin cuma günü yapılacağını açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan yeni tip corona virüs (Kovid-19) hastalarının Türkiye’ye nakli başladı.
Okulların açılma döneminde velilerin artan ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmelerini amaçlayan bankalar, avantajlı kredi seçenekleri sunuyor. // Gülten Uğurlu
"Fabrikalar kuran fabrika" unvanıyla anılan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) tarafından ilk Türk demirinin dökülüşünün üzerinden 81 yıl geçti.
- 10 Eylül günü saat 7.17'de dolar 7,48 TL, euro ise 8,85 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 20°C, 29°C Avrupa yakası kıyıları yerel sağanak yağışlı Antalya, 27°C, 37°C Az bulutlu ve açık Ankara, 16°C, 29°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 21°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 18°C, 37°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Posta ile pratik bilgiler
Buzdolabını akıllı kullanma rehberi
Buzdolabını doğru kullanma yöntemleriyle hem enerji tasarrufu sağlayıp hem yiyecekleri uzun süre taze tutabilir hem de buzdolabınızın ömrünü uzatabilirsiniz. Özel bir üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Y. Birol Saygı buzdolabını akıllı kullanma yollarını paylaştı.
İşte buzdolabını akıllı kullanma rehberi
Televizyonda ne var?:
Yeni Hayat (Kanal D), Thor: Ragnarok (ATV), Hababam Sınıfı Uyanıyor (SHOW), Mucize Doktor (FOX)
Günlük burç yorumları (10 Eylül 2020)
- KOÇ: Enerjinizi kullanmadığınızda motivasyonunuz çok çabuk bozuluyor. Bugün, arkadaşlarınızla ortak bir girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz. Başkalarının yaptığı işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor.
- BOĞA: Yalnızlıktan hoşlanmayacak ve birçok arkadaşınızla olma ihtiyacı içinde olacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız. Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gereken enerjiye sahipsiniz.
- İKİZLER: Partnerinizle aynı duyguları hissetmek sizin için çok önemli. Yaşadıklarınızı ilerleyen zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları algılama gücünüzde bulabileceksiniz.
- YENGEÇ: Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı şekilde yorumluyorsunuz. Özellikle kavrama yeteneğinizi doğru bir şekilde kullanacaksınız.
- ASLAN: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyabilecek çalışmalar yapmayı arzuluyorsunuz.
- BAŞAK: Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak. Olaylara farklı bir şekilde yaklaşmanız sizi ilginç biri yapıyor. Güçlü dostlukların insanısınız. Gereksiz bir titizlik sergiliyorsunuz.
- TERAZİ: Bugün ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermeyin. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta olmalı. Sabır ve taviz gibi iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız.
- AKREP: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortama adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyini yüksek seviyelerde tutmasıdır. Bu konuya özen gösterin.
- YAY: Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli olacak. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.
- OĞLAK: Maddi konularda iş birliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atak davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğinizde çalışmalarınız ses getirecek.
- KOVA: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün, enerjinizi doğru alanlarda kullanmalı ve tepki almamalısınız.
- BALIK: İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünceleri sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak olan bu fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.
10 Eylül gününe damga vuran olaylar
- Türkiye'de ilk telgraf haberleşmesi başladı. 1855
- Türkiye Komünist Partisi (TKP) Bakü'de kuruldu. 1920
- Sovyetler Birliği, Milletler Cemiyeti'ne kabul edildi. 1934
- İngiliz Kraliyet hava Kuvvetleri Almanya'nın Düsseldorf şehrine 100 bin bomba attı. 1942
- İstanbul Kapalıçarşı'da yangın çıktı; 200'den fazla dükkan yandı. 1943
- Milli Birlik Komitesi 55 toprak ağasını Doğu Anadolu'dan sürmüştü. Meclis, toprak ağalarının köylerine dönüşünü yasalaştırdı. 1962
- Türkiye Hindistan'ın Pakistan'dan çekilmesini istedi ve Pakistan'a silah gönderdi. 1965
- Başbakan Süleyman Demirel, "İmam-Hatip okulları taassuba karşı açılmış aydınlık pencerelerdir" dedi. 1968
- Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de haşhaş ekimini yasaklama önerisi Meclis'te reddedildi. 1970
- Picasso'nun Guernica tablosu 40 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden İspanya'ya döndü. 1981
- Macaristan'ın sınırı açmasıyla, binlerce Doğu Alman vatandaşı ülkelerinden ayrılmaya başladı. 1987