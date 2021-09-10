Güne Başlarken | 10 Eylül 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
10 Eylül 2021, Cuma 07:26 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
İskoçya'da 1 Ekim itibarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gece kulüpleri, müzik festivalleri ve futbol maçlarına girişte aşı pasaportu istenecek.
Boğaziçi Triatlonu nedeniyle 12 Eylül Pazar günü İstanbul'da bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatılacak.
Mardin'in Artuklu ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu 1 polis yaralandı.
Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.
Galatasaray Futbol Takımı'nda Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor maçında şiddet uyguladığı Kerem Aktürkoğlu'ndan takım arkadaşlarının önünde özür diledi.
Güne Dair Notlar
- 10 Eylül günü saat 7.35'te dolar 7,45 TL, euro ise 9,99 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 18°C, 22°C Yağışların sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 24°C, 29°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 15°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 20°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı Diyarbakır, 18°C, 37°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Kanal D), Güldür Güldür Show (SHOW TV), Aşk Mantık İntikam (FOX), Bayram Sineması "Gönül Dağı" (TRT 1)
Günün köşe yazısı
Her kuşak, kendi gerçekliği içinde acıları, hayal kırıklıkları, umutlarıyla yaşar. 68 olayları sırasında hayran olduğumuz isimler içinde bizden önceki kuşakları temsil eden Jön Türkler de vardı. Onların dramatik hayatını merakla okuyorduk. Oral Çalışlar'ın yazısı...
10 Eylül günlük burç yorumları
- KOÇ: İşinizle ilgili başarılı bir performans yakalayacaksınız. Yönetici gezegeniniz savaşçı Mars çalışma evinizde ilerliyor. İletişim gezegeni Merkür ve aşk gezegeni Venüs, karşıt burcunuzda beklediğiniz başarıyı size sunuyor.
- BOĞA: Savaşçı Mars aşk evinizde. Bağımsız çalışmayı denemelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Gerekli kişileri bir araya getirmek için yapacağınız çalışmalarda istediğiniz kaliteyi sağlayabileceksiniz.
- İKİZLER: Bugün, iletişim gezegeni Merkür’den olumlu destek alıyorsunuz. Yetenek ve yaratıcılığınızı riskleri göze alarak ortaya çıkaracaksınız. Bazı faktörlerin sizin lehinize gelişmesi motivasyon açısından da sizi güçlendiriyor.
- YENGEÇ: Bugün geçmişinizin size sağlayacağı bilgi birikiminden faydalanabilirsiniz. Ailenizin size olan ihtiyaçları doğrultusunda hareket edeceksiniz. Atak ve hırslı bir kişilik sergileyerek cesaretinizi daha da zorlayabilirsiniz.
- ASLAN: Birçok romantik fırsat önünüze geliyor. Yakın ilişkilerinize sanatsal ve uyumlu şekilde yaklaşacaksınız. Olaylara estetik bakarak tatmin sağlayacak ve güçlü bir hafıza örneği sunacaksınız.
- BAŞAK: Maddi konularda karşı tarafı ikna etme sorunu yaşayabilirsiniz. Ay’ın konumu, hisseli paraların çalışma şeklini gündeme getirirken başarınızı kullanma konusunda size fırsatlar sağlıyor. Gizlilikler söz konusu olacak.
- TERAZİ: İçinizdeki güçlü enerjiyi paylaşmakta acele etmemelisiniz. Güneş ve bolluk gezegeni Jüpiter’in olumlu desteğini her geçen gün hissediyorsunuz. Duygusal ilişkilerinizde birlikteliği belirleyici tavırlar içinde olacaksınız.
- AKREP: Bugün gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeyin. Planları yaşama geçirmekte acele ediyorsunuz. Algılama konusunda başarılısınız.
- YAY: Dostluk ön planda. Kendinize güveniyor, yaratıcılık ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz. Çevrenizi olumlu şekilde etkilerken geleneksel kişileri yargılamamalısınız.
- OĞLAK: Bugün çevreyle çatışmaktan uzak kalmalısınız. Toplumsal olayların sizin çevrenizde gelişmesi sayesinde işinizle ilgili pozitif gelişmeler var. İşinize olan bağlılığınız önemli pozisyonların oluşmasına neden oluyor.
- KOVA: Fırsatlar ayağınıza gelecek. Uzak yollarla ilgili kurduğunuz hayallerin gerçekleşmesini istiyorsanız bilgi birikimlerinizden yaralanabilirsiniz. Deneyimlerinizden yola çıkarak başarınızı katlıyorsunuz.
- BALIK: Kendinizi farklı bir statüde çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranmalı, şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz. Gizemli olayların peşine düşüyorsunuz.