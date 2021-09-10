Güne Başlarken | 10 Eylül 2021

Sen uyurken neler oldu?

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

İskoçya'da 1 Ekim itibarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gece kulüpleri, müzik festivalleri ve futbol maçlarına girişte aşı pasaportu istenecek.

Boğaziçi Triatlonu nedeniyle 12 Eylül Pazar günü İstanbul'da bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatılacak.

Mardin'in Artuklu ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu 1 polis yaralandı.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.

Galatasaray Futbol Takımı'nda Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor maçında şiddet uyguladığı Kerem Aktürkoğlu'ndan takım arkadaşlarının önünde özür diledi.

Güne Dair Notlar

10 Eylül günü saat 7.35'te dolar 7,45 TL, euro ise 9,99 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 18°C, 22°C Yağışların sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 24°C, 29°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 15°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 20°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı Diyarbakır, 18°C, 37°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Kanal D), Güldür Güldür Show (SHOW TV), Aşk Mantık İntikam (FOX), Bayram Sineması "Gönül Dağı" (TRT 1)

Günün köşe yazısı

Her kuşak, kendi gerçekliği içinde acıları, hayal kırıklıkları, umutlarıyla yaşar. 68 olayları sırasında hayran olduğumuz isimler içinde bizden önceki kuşakları temsil eden Jön Türkler de vardı. Onların dramatik hayatını merakla okuyorduk. Oral Çalışlar'ın yazısı...

10 Eylül günlük burç yorumları