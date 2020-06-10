Güne Başlarken | 10 Haziran 2020

Sen uyurken neler oldu?

Almanya Kupasının ilk finalisti Bayer Leverkusen oldu.

İstanbul Caddebostan Sahili'nde gündüz yaşanan yoğunluk akşam saatlerinde de devam etti. Sahildeki tuvaletler önünde uzun kuyruklar oluştu. Taksim ve Maçka Demokrasi Parkı’nda da aynı manzara vardı.

HDP Hakkari milletvekilliği düşürüldükten sonra Diyarbakır’da gözaltına alınıp tutuklanan Leyla Güven tahliye edildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) Ebola salgının tekrar ortaya çıktığı Mbandaka’da aşılama işlemleri başladı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, son iki gündür yeni tip corona virüs (Kovid-19) kaynaklı yeni ölüm rapor etmeyerek, salgından hayatını kaybedenlerin toplam sayısını 27 bin 136'da bıraktı.

Güne Dair Notlar

10 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,78 TL, euro ise 7,68 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 19°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 22°C, 26°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 31°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 20°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 18°C, 37°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Adeta bir günah gecesi yaşamak isteyenlere

Şimdi 3 tane tatlı tarifi veriyoruz. Bunları ister 3 gün arka arkaya yapıp 3 günah gecesi yaşayın, ister üçünü de tek gün içerisinde yapıp şeker kombosu oluşturun.

4 malzemeli brownie tarifi: 4 malzemeli brownie nasıl yapılır?

Küllü kurabiye tarifi: Küllü kurabiye nasıl yapılır?

Kağıtlı kek tarifi: Kağıtlı kek nasıl yapılır?

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Aslı Gibidir (Kanal D), Kuruluş Osman (ATV), Kutsal Damacana (Star TV), Benim Adım Melek (TRT 1)

Dizi önerisi: Les Miserables (Sefiller) (2018)

Film önerisi: Gerdanlık (2001)

Kitap önerisi: İki Şehrin Hikayesi - Charles Dickens

Günlük burç yorumları (10 Haziran 2020)

KOÇ : İnsanlar sizden etkileniyor, karşı çıkamıyorlar. Siz tutku ve aşk insanısınız. Üstelik aşklarınız dillere destandır. Bugün mantıklı ve uzun süreli aşka dönüşebilecek duygular peşindesiniz. Hatalara açıksınız.

: İnsanlar sizden etkileniyor, karşı çıkamıyorlar. Siz tutku ve aşk insanısınız. Üstelik aşklarınız dillere destandır. Bugün mantıklı ve uzun süreli aşka dönüşebilecek duygular peşindesiniz. Hatalara açıksınız. BOĞA : Karşılaşacağınız kişilerde farklı özellikler arıyorsunuz. Planlarınızı gizli tutmak istiyorsunuz ama çevrenize duvar örmeniz zor olabilir. Önceden önem verdiğiniz kişi artık sizin için yok. Duygusal bir gün.

: Karşılaşacağınız kişilerde farklı özellikler arıyorsunuz. Planlarınızı gizli tutmak istiyorsunuz ama çevrenize duvar örmeniz zor olabilir. Önceden önem verdiğiniz kişi artık sizin için yok. Duygusal bir gün. İKİZLER : Aşkta karışıklıklar meydana gelebilir. Partnerinizin sizden düşüncelerini veya bazı yaşanmışlıkları sakladığını düşüneceksiniz. İçinize kapanırsanız duygusal hatalar yaşayabilirsiniz.

: Aşkta karışıklıklar meydana gelebilir. Partnerinizin sizden düşüncelerini veya bazı yaşanmışlıkları sakladığını düşüneceksiniz. İçinize kapanırsanız duygusal hatalar yaşayabilirsiniz. YENGEÇ : Hızlı başlayan ve biten duygulara karşı dikkatli olun. Bu dönem flört etmeye daha çok vakit harcamak ve aşka daha çok şans vermek isteyebilirsiniz. Gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak, önleminizi alacaksınız.

: Hızlı başlayan ve biten duygulara karşı dikkatli olun. Bu dönem flört etmeye daha çok vakit harcamak ve aşka daha çok şans vermek isteyebilirsiniz. Gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak, önleminizi alacaksınız. ASLAN: Büyük bir sevgi birikimine sahipsiniz. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi netleştirmeyi öğreneceksiniz. Aile içi tartışmaların dozunu artırmamak elinizde. Haklı olduğunuzu kanıtlamak istiyorsunuz.

Büyük bir sevgi birikimine sahipsiniz. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi netleştirmeyi öğreneceksiniz. Aile içi tartışmaların dozunu artırmamak elinizde. Haklı olduğunuzu kanıtlamak istiyorsunuz. BAŞAK: Bilgi sahibi olmadığınız konularda fikir yürütme huyunuzu kontrol altına almanız iyi olacak. Çünkü, zor durumda kalarak karşınızdaki kişinin güvenini kaybediyorsunuz. Fikir beyan etmek zorunda değilsiniz.

Bilgi sahibi olmadığınız konularda fikir yürütme huyunuzu kontrol altına almanız iyi olacak. Çünkü, zor durumda kalarak karşınızdaki kişinin güvenini kaybediyorsunuz. Fikir beyan etmek zorunda değilsiniz. TERAZİ: Duygularınızda farklı bir mantık var. Sizinle ilgili konulara başkaları tarafından yorum getirilmesine karşısınız. Bugün, partnerinizle birlikte vereceğiniz kararlarda önemsiz konularda ısrarcı olmazsanız sorun kalmayacak.

Duygularınızda farklı bir mantık var. Sizinle ilgili konulara başkaları tarafından yorum getirilmesine karşısınız. Bugün, partnerinizle birlikte vereceğiniz kararlarda önemsiz konularda ısrarcı olmazsanız sorun kalmayacak. AKREP: Farklı dostluk ve arkadaşlıklar gündeme gelecek. Yeni tanıştığınız kişilerle uygun sohbet ortamları yakalayacak, uyumlu davranacaksınız. Bu dönemde ani başlayan aşklara karşı tedbirli olmalısınız.

Farklı dostluk ve arkadaşlıklar gündeme gelecek. Yeni tanıştığınız kişilerle uygun sohbet ortamları yakalayacak, uyumlu davranacaksınız. Bu dönemde ani başlayan aşklara karşı tedbirli olmalısınız. YAY: Kariyerinizle ilgili başarı size parayı da getirecek. Yaptığınız işi sevecek, enerjinizi istediğiniz konuya yönlendireceksiniz. Kendinize olan güveniniz sayesinde çok iş başaracaksınız. Sabırsızlık kaybettirir.

Kariyerinizle ilgili başarı size parayı da getirecek. Yaptığınız işi sevecek, enerjinizi istediğiniz konuya yönlendireceksiniz. Kendinize olan güveniniz sayesinde çok iş başaracaksınız. Sabırsızlık kaybettirir. OĞLAK: Sosyal yaşamın ilginç olaylara sahne olduğunu görecek, farklı kişilerle bir arada olacaksınız. Bu grup aktiviteleri çerçevesinde bazı kişilerle aynı düşüncede buluşacak ve kenetleneceksiniz.

Sosyal yaşamın ilginç olaylara sahne olduğunu görecek, farklı kişilerle bir arada olacaksınız. Bu grup aktiviteleri çerçevesinde bazı kişilerle aynı düşüncede buluşacak ve kenetleneceksiniz. KOVA: Kısa mesafeli yolculukların ve ilişkilerin size sağlayacağı kazançları hesaplamanın tam zamanı. Bu dönemde politik davranın, çevrenize gülümseyin. Bazı konularda takıntılı davranışlar sergiliyorsunuz.

Kısa mesafeli yolculukların ve ilişkilerin size sağlayacağı kazançları hesaplamanın tam zamanı. Bu dönemde politik davranın, çevrenize gülümseyin. Bazı konularda takıntılı davranışlar sergiliyorsunuz. BALIK: Bugün çevrenizde oluşan kalabalıkların dostluk gösterilerine kanmayın. Kişisel çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktaracaksınız. Yaşam kalitenizi artırma konusunda gösterdiğiniz çaba iyi sonuç veriyor.

10 Haziran gününe damga vuran olaylar

Osmanlı yönetimindeki Mekke Arap İsyanı sırasında Arapların eline geçti. 1916

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. 1946

Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Artık, kadınlara ve genç erkeklere sözle sarkıntılık 3 aydan 1 yıla kadar, elle sarkıntılık 6 aydan 2 yıla kadar ceza nedeni. 1953

İstanbul Hilton Oteli açıldı. 2,5 yılda biten otelde 300 oda, 500 yatak bulunuyor. 1955

Celal Bayar ve Adnan Menderes yargılanmak üzere Yassıada'ya götürüldü. 1960

Adalet Bakanlığı açıkladı; 3088 yayının cezaevlerine sokulması yasak. 1982

Taliban, Afganistan’ın güneyinde hükümet için casusluk yapmakla suçladığı 7 yaşındaki bir çocuğu idam etti. 2010

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