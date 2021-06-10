Güne Başlarken | 10 Haziran 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
10 Haziran 2021, Perşembe 08:00 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Avrupa borsaları, ABD’de açıklanacak enflasyon verilerine ilişkin beklentilerin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.
Milli atlet Ramil Guliyev, Fransa'da düzenlenen Marsilya Grand Prix'sinde çıktığı 100 metre yarışını ikinci sırada tamamladı.
İngiltere'de korkulan oldu: Koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı ile transfer dönemi tarihlerinde değişik yaptı.
Güne Dair Notlar
- 10 Haziran günü saat 7.40'ta dolar x TL euro ise x TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 17°C, 27°C Sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 19°C, 25°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 14°C, 23°C Öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 16°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 16°C, 32°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Ambargolar TSK’yı derinden etkiliyor - Hakan Çelik
10 Haziran günlük burç yorumları
- KOÇ: Çevreniz sizden etkilenecek ve fikirlerinize karşı çıkmayacak. İlişkiler tutkulu bir hal alıyor. İletişim gezegeni Merkür retrodayken dış görünüşle ilgili değişim yapmayın. Akıllı kişilerle konuşmayı seviyorsunuz.
- BOĞA: Sosyal ilişkilerinizde yumuşak geçişler var. İş ilişkilerinizde de yapıcı davranacaksınız. Arabuluculuk görevinizi yerine getirmeye çalışırken, iş arkadaşlarınız arsında gerekli iş birliğini sağlayacaksınız.
- İKİZLER: Gücünüzün yavaşladığını hissederek kendinizi geri plana çekme ihtiyacı duyabilirsiniz. Takıntılarınız sizi rahatsız edebilir. Gizemli bir havaya girecek ve düşünceleriniz kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz.
- YENGEÇ: Düşüncelerinizi gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız. Böylece gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak uzun vadede size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Bu dönemde çevrenizi yargılıyorsunuz.
- ASLAN: Kendinizle ilgili olumsuz şeyler düşünmeyin. Dengeleriniz önemli. Sorunların üstesinden gelebilecek enerjiye sahipsiniz ama dikkati elden bırakmayın. İnsanlar sizden etkilenip karşı çıkamıyorlar. İç sesinizi dinleyin.
- BAŞAK: İçinizdeki yoğun karmaşa nedeniyle herkesten soyutlanmak isteyeceksiniz. Gün içinde nostaljik duygular ortaya çıkacak. Sevdiklerinizle duygu birliği içinde olacaksınız ve geçmiş olaylar gündeme gelecek.
- TERAZİ: Sürprizlere karşı hazırlıklı olmalısınız. İsteklerinizi kolay bir şekilde yaşama geçireceksiniz. Bu arada şansınız da artıyor. Yeni girişimler için kendinizi cesur hissediyorsunuz. Birçok kişinin dikkati üzerinizde olacak.
- AKREP: Bugün zihniniz çok dağınık. Herkese aynı anda söz vermeniz iyi olmuyor. Değişen hava şartları en çok sindirim sisteminizi etkileyecek. Alışık olmadığınız yiyeceklerden uzak kalın. Uyku düzeniniz önemli.
- YAY: Bugün, enerjiniz çok yüksek olacak. Karşınızdakiler sizin konuşma ve ikna kabiliyetinizden olumlu bir şekilde etkilenecekler. Beden dilinizi çok iyi kullanacaksınız. Çekici ve aktif bir gün olacak.
- OĞLAK: Disiplinli şekilde yaptığınız işler başarıyı getirirken, para kazanma konusunda da şanslı olacaksınız. İşinizi iyi takip ediyorsunuz. Maddi durumu iyi olan kişiler karşınıza çıkacak. Akıllı davranıyorsunuz.
- KOVA: Dostlukların pekişeceği bir gün. Sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi iyi tutmayı başaracaksınız. Duygularınıza katı kurallar getireceksiniz.
- BALIK: Duygusal yaşamınızla ilgili değişim yapmalısınız. Bazı olaylar istediğiniz gibi olacak. Kuracağınız beraberlikten karlı çıkacak, ortaklıklar konusunda şanslı olacaksınız. Bu dönem kısa vadeli sözleşmeler yapmalısınız.
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