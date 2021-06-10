Güne Başlarken | 10 Haziran 2021

Sen uyurken neler oldu?

Avrupa borsaları, ABD’de açıklanacak enflasyon verilerine ilişkin beklentilerin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Milli atlet Ramil Guliyev, Fransa'da düzenlenen Marsilya Grand Prix'sinde çıktığı 100 metre yarışını ikinci sırada tamamladı.

İngiltere'de korkulan oldu: Koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı ile transfer dönemi tarihlerinde değişik yaptı.

Güne Dair Notlar

10 Haziran günü saat 7.40'ta dolar x TL euro ise x TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 17°C, 27°C Sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 19°C, 25°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 14°C, 23°C Öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 16°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 16°C, 32°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Ambargolar TSK’yı derinden etkiliyor - Hakan Çelik

10 Haziran günlük burç yorumları