Güne Başlarken | 10 Kasım 2020

Sen uyurken neler oldu?

Erivan yönetimi, işgal ettiği Şuşa'yı kaybettikten saatler sonra Ermenistan Devlet Başkanı Nikol Paşinyan, bir mesaj yayınlayarak yenilgiyi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı.

AFAD'da yer alan bilgilere göre İzmir Menderes açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 23.30 olarak açıklanırken depremin derinliği ise 6.98 km olarak kaydedildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 1 kasaba, 48 köy ve 8 stratejik tepeyi daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Güne Dair Notlar

10 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 8, 16 TL euro ise 9, 67 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 18°C Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı Antalya, 16°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 6°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 13°C, 17°C Öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı Diyarbakır, 9°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Başlıktaki sorunun yanıtını, yaklaşık iki buçuk yıl önceden bir alıntıyla vereyim… “AK Parti’de ne olacağını bir Allah bilir, bir de Tayyip Erdoğan. Allah’ın işine karışılmaz, Tayyip Erdoğan da işine karıştırtmaz.” Bu cümle TBMM eski Başkanvekili Sadık Yakut’a ait. Murat Çelik'in köşe yazısı...

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Günün kitabı

Oğuz Atay- Oyunlarla Yaşayanlar

Tanzimat'tan bu yana sürekli değişen politik ve toplumsal değerler, hedefler, ölçütler Türk aydınını kronik bir bunalıma sürükledi. Oğuz Atay'ın tiyatro eseri, varoluş sorunlarıyla boğuşan ve 'tutunmaya' çabalayan ve bunu pek başaramayan okur-yazarımızın kara güldürüsü. Eylemsizlikle geçmiş bir hayatın doğal ürünü beceriksizlik ve gülünç olma korkusundan Atay sürükleyici bir oyun çıkarmış. Bir Bilim Adamının Romanı'nı yazdı. 'Oyunlarla Yaşayanlar' adlı tiyatro eseri Devlet Tiyatroları'nda sahnelendi. Atay 13 Aralık 1977'de, büyük projesi 'Türkiye'nin Ruhu'nu yazamadan hayata gözlerini yumdu.





10 Kasım günlük burç yorumları