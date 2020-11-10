Güne Başlarken | 10 Kasım 2020
Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan bedenen ayrılışının 82. yıl dönümü. 81 yıldır hiç unutulmadı, 82. yılda da unutulmuyor ve asırlar boyunca unutulmayacak. Çünkü hiçbir ölüm bu kadar ölümsüz olmamıştı. 10 Kasım sabahından günaydın.
10 Kasım 2020, Salı 07:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Erivan yönetimi, işgal ettiği Şuşa'yı kaybettikten saatler sonra Ermenistan Devlet Başkanı Nikol Paşinyan, bir mesaj yayınlayarak yenilgiyi kabul etti.
- Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı.
- AFAD'da yer alan bilgilere göre İzmir Menderes açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 23.30 olarak açıklanırken depremin derinliği ise 6.98 km olarak kaydedildi.
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 1 kasaba, 48 köy ve 8 stratejik tepeyi daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.
Güne Dair Notlar
- 10 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 8, 16 TL euro ise 9, 67 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 18°C Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı Antalya, 16°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 6°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 13°C, 17°C Öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı Diyarbakır, 9°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Başlıktaki sorunun yanıtını, yaklaşık iki buçuk yıl önceden bir alıntıyla vereyim… “AK Parti’de ne olacağını bir Allah bilir, bir de Tayyip Erdoğan. Allah’ın işine karışılmaz, Tayyip Erdoğan da işine karıştırtmaz.” Bu cümle TBMM eski Başkanvekili Sadık Yakut’a ait. Murat Çelik'in köşe yazısı...
Günün videosu
Günün kitabı
Oğuz Atay- Oyunlarla Yaşayanlar
Tanzimat'tan bu yana sürekli değişen politik ve toplumsal değerler, hedefler, ölçütler Türk aydınını kronik bir bunalıma sürükledi. Oğuz Atay'ın tiyatro eseri, varoluş sorunlarıyla boğuşan ve 'tutunmaya' çabalayan ve bunu pek başaramayan okur-yazarımızın kara güldürüsü. Eylemsizlikle geçmiş bir hayatın doğal ürünü beceriksizlik ve gülünç olma korkusundan Atay sürükleyici bir oyun çıkarmış. Bir Bilim Adamının Romanı'nı yazdı. 'Oyunlarla Yaşayanlar' adlı tiyatro eseri Devlet Tiyatroları'nda sahnelendi. Atay 13 Aralık 1977'de, büyük projesi 'Türkiye'nin Ruhu'nu yazamadan hayata gözlerini yumdu.
10 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: Sizin hedefleriniz çok önemli. Ama düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yapacağınız yeni anlaşmalara özen gösterin. Özel durumlar söz konusu. Siz sert çizgiler çizen bir yapıya sahipsiniz.
- BOĞA: Kendinizi tedirgin hissediyorsunuz. Değişik düşünceler içinde bocalayacağınız bir gün. Gereğinden fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken hata kabul etmiyorsunuz.
- İKİZLER: Yaratıcı yönlerinizin sağlayacağı avantajları düşünerek yeni düzen kurmaya çalışıyorsunuz. Çevrenizle iddialaşmayı sevmeniz, güven duygunuzun gücünden. Planlama konusunda rakip tanımıyorsunuz.
- YENGEÇ: Sevdiklerinizle bir araya geleceksiniz. Eski konularla ilgili unutulmuş ve açığa çıkması gereken olayları sonuca bağlayacaksınız. Bu durum herkesin rahatlamasına neden olsa da bazı konularda problemler artabilir.
- ASLAN: Duygusal gerilimlere neden olacak olayları ortadan kaldırmalısınız. Kısa bir tatil yaparak enerjinizi güçlendirebilirsiniz. Kendinize fırsat yaratmalısınız. Duygularınızla ilgili yoğunluğunuza dur diyemiyorsunuz.
- BAŞAK: Kısa yollar yapıp görmeyi istediğiniz kişilerle bir araya gelmelisiniz. Bugün yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyacaksınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmayı başaracaksınız. Baskıcı kişilerden uzak duruyorsunuz.
- TERAZİ: Kendinizden başka hiç kimsenin düşünceleri önemli olmayacak. Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini biliyorsunuz. Mesleki konularda istediğiniz her türlü şartı karşı tarafa kabul ettireceksiniz.
- AKREP: Yakın çevrenizle ilgili paylaşımlarınız pozitif geliştiği zaman enerjinizin yükseldiğini hissediyorsunuz. Aklınız ve hisleriniz arasında kuracağınız dengeyi aşmamaya çalışmalı, gerekli atılımlara başlamalısınız.
- YAY: İsteklerinizdeki artış sizi karşı cinse karşı çekici yaparken, vazgeçilmez olduğunuz duygusuna kapılabilirsiniz Katılacağınız bir grup aktivitesinde karşılaşacağınız kişi seveceğiniz biri olabilir.
- OĞLAK: Uzun süredir önemini kaybetmiş olaylar ortaya çıkabilir. Çevrenizin etkisinde kalmadan sağlıklı ve mantıklı düşünün. Aile içi yakınlaşma söz konusu olabilir. Bugün girişimci yapınız ön plana çıkacak.
- KOVA: Siz kendi doğrularınızdan taviz vermediğiniz için, bazıları hakkınızda karar verirken bocalıyor. Bugün tepkili davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz. Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız.
- BALIK: Bütçenizi zorlayacak sıra dışı olayların gündeme gelmesi ve kan bağı olduğunuz kişilerin yanlış davranışları gündelik işlerinizin aksamasına neden olabilir. Yapmanız gereken aktiviteleri ayrıntılarıyla planlayın.