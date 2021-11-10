Güne Başlarken | 10 Kasım 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
10 Kasım 2021, Çarşamba 07:24 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nasıl savunma sanayiindeki hamleler bizi pazar olarak görenleri rahatsız ediyorsa, enerjide attığımız adımlar da bazı çevreleri rahatsız etmektedir." dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da göçen binaya ilişkin şu anda herhangi bir kayıp, ulaşılamayan kişi ihbarının bulunmadığını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini, can kaybının olmadığını bildirdi.
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 'Lana' isimli mega yatı, kale açıklarına demirledi.
Antalya’da, okuldan çıkıp evine gitmek isteyen Eren Arıcan (12), ’yaya geçidi’nden yolun karşısına geçtiği sırada halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun baş ucunda kalan sırt ve resim çantası, ekiplerce polis aracına koyuldu.
Diyarbakır’da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheleri yakalamak için araştırma başlattı.
Güne Dair Notlar
- 10 Kasım günü saat 7.35'te dolar 9,74 , euro ise 11,28 x TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 12°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 16°C, 23°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Ankara, 5°C, 11°C Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu Trabzon, 12°C, 13°C Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor Diyarbakır, 6°C, 19°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Atatürk'ten 3 ölümsüz vecize
- Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur.
- İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal… İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!
- Hiçbir zafer gaye değildir. Zafer ancak kendisinden daha büyük bir gayeyi ede etmek için belli başlı vasıtadır. Gaye fikirdir. Bir fikre dayanmayan zafer yaşayamaz. Her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir alem doğmalıdır. Yoksa başlıbaşına zafer boşa gitmiş bir gayrettir.
Mustafa Kemal Atatürk
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Sadakatsiz, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Ada Masal, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kuruluş Osman, SHOW TV: 20.00 Sinema: Mucize Aşk, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Elbet Bir Gün, TRT 1: 20.00 Sinema: Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
10 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: Huzursuz davranarak sizin hakkınızda ne düşünüldüğünü öğrenmeniz mümkün değil. Gereksiz bir tartışma başlatarak sonuca varamazsınız. Gelişigüzel işlerin sizi tatmin etmeyeceğini bildiğiniz için seçicisiniz.
- BOĞA: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmalarıyla enerjiniz daha da olumlu etkilenecek.
- İKİZLER: İlişkilerinizde güçlü bir performans çiziyorsunuz. Karşı tarafın dürüstlüğünden emin olabilirsiniz. Heyecanınızı enerjinizle birleştireceksiniz. Riskten uzak kalıp yanılabileceğinizi düşünmelisiniz.
- YENGEÇ: İlginç fikirlerinizi mesleki konularda kullanarak çevrenizi şaşırtabilirsiniz. Bugün, kendinizi yenilemekte acele etmemelisiniz. Yaşantınızla ilgili güzel planlar yapmanıza rağmen değişimlerden etkileniyorsunuz.
- ASLAN: Her şeye merakla yaklaşıyorsunuz. İlişkide gücünüzü farklı şekilde karşı tarafa yansıtabilir, yanlış anlaşılabilirsiniz. Değişim içindesiniz ve fikirlerinizi hiç kimseyle tartışmak istemiyorsunuz.
- BAŞAK: Sosyal aktivitelerde enerjik yapınızı kullanabileceğiniz alanları belirlemeli ve idealleriniz doğrultusunda hareket etmelisiniz. Sizi destekleyen dostlarınız sayesinde yaratıcılığınız daha da artacak.
- TERAZİ: İş konusunda başarılı araştırmalar yapacağınız bir gün. Maddi konularla ilgili istediğiniz bolluğu kavuşmak için başlattığınız çalışmalara yeni bir yön verip hırslarınızı sosyal ilişkilerinizle birleştirebilirsiniz.
- AKREP: Ani gelişen olaylara karşı savunmanızı hazırlamanız güzel. Ama konuşmanız ikna edici olmayabiliyor. Yeni tanışacağınız kişilerin fikirlerinden etkilenebilirsiniz. Kararlarınızı daha sonra vermelisiniz.
- YAY: Yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Eğlenceli ortamlarda bulunacak ve yeni aşkın zeminini oluşturacaksınız. Duysal yönlerinize uygun kişilerle tanışma imkanı bulacaksınız.
- OĞLAK: Siz sınırlarınızı kendinize göre çizmeyi seven birisiniz. Bugün, tutucu davranışlar içinde olmanız arkadaşlarınızın tepki göstermesine neden olacak. Çevrenizdeki olumsuz olaylardan etkilenmemelisiniz.
- KOVA: Maddi konularda çekimser davranacak ve paranızın değerini bileceksiniz. Güçlü bir sorumluluk duygusu içinde hareket edeceğiniz ortamlarda arzularınızı durdurmak zorunda kalmak canınızı sıkmamalı.
- BALIK: Dostlarınızdan aldığınız haberler, sizi mutlu ederken anılar canlanabilir. Sorumluluk duygunuzun arttığı şu günlerde beklediğinizi ilgiyi çevrenize hissettirmek için daha ne bekliyorsunuz?