Güne Başlarken | 10 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nasıl savunma sanayiindeki hamleler bizi pazar olarak görenleri rahatsız ediyorsa, enerjide attığımız adımlar da bazı çevreleri rahatsız etmektedir." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da göçen binaya ilişkin şu anda herhangi bir kayıp, ulaşılamayan kişi ihbarının bulunmadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini, can kaybının olmadığını bildirdi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 'Lana' isimli mega yatı, kale açıklarına demirledi.

Antalya’da, okuldan çıkıp evine gitmek isteyen Eren Arıcan (12), ’yaya geçidi’nden yolun karşısına geçtiği sırada halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun baş ucunda kalan sırt ve resim çantası, ekiplerce polis aracına koyuldu.

Diyarbakır’da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheleri yakalamak için araştırma başlattı.

Güne Dair Notlar

10 Kasım günü saat 7.35'te dolar 9,74 , euro ise 11,28 x TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 12°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 16°C, 23°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Ankara, 5°C, 11°C Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu Trabzon, 12°C, 13°C Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor Diyarbakır, 6°C, 19°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji





Atatürk'ten 3 ölümsüz vecize

Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur.

İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal… İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!

Hiçbir zafer gaye değildir. Zafer ancak kendisinden daha büyük bir gayeyi ede etmek için belli başlı vasıtadır. Gaye fikirdir. Bir fikre dayanmayan zafer yaşayamaz. Her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir alem doğmalıdır. Yoksa başlıbaşına zafer boşa gitmiş bir gayrettir.

Mustafa Kemal Atatürk

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Sadakatsiz, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Ada Masal, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kuruluş Osman, SHOW TV: 20.00 Sinema: Mucize Aşk, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Elbet Bir Gün, TRT 1: 20.00 Sinema: Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

10 Kasım günlük burç yorumları