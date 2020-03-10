Güne Başlarken | 10 Mart 2020

Sen uyurken neler oldu?

189 gündür eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu.

İstanbul Avcılar’da bir kişi, yüzde 76 engelli olan genci darp etti. Olay sonrası gözaltına alınan M.O. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı Süper Ay, İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.

Güne Dair Notlar

10 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,13 TL, euro ise 6,98 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı İzmir, 12°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 11°C, 17°C Akşam saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlı Ankara, 9°C, 16°C Yağmur ve sağanak yağışlı Trabzon, 14°C, 23°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 6°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Uzman psikologlar, güne karanlıkta başlamanın depresyonu tetiklediği konusunda hemfikir.

Bazen hava şartlarından dolayı sabah 8'de bile uyansak, hava karanlık olabiliyor. Bu da kortizol hormonu ve kan basıncını negatif etkiliyor. Işık ise bu mekanizmaları düzenlemeye yarıyor.

Bu nedenle sabah mutlaka güneş ışığını ya da gün ışığını alarak uyan.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Hekimoğlu (Kanal D), Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (ATV), Ramo (SHOW)

Dizi önerisi: The IT Crowd

Okunacak kitap önerisi: Yaşama Uğraşı - Cesare Pavese

Oynanacak oyun önerisi: Far Cry 5

Günün spor müsabakaları: Şampiyonlar Ligi son 16 turu: RB Leipzig-Tottenham, Valencia-Atalanta (23:00)

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Mendilim Kekik Kokuyor, Hayal Adası, Nuh Tepesi, Zengo, Sabit Kanca: Son Soru, Seberg, Yokuş Aşağı, Tamircikler Robotçuklara Karşı, El-Deccur

Diğer etkinlikler: Türkiye'de caz müzik sanatçısı olarak akla ilk gelen isimlerden olan Fatih Erkoç, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde sizlerle.

Anlaşılmaz Konuşmalar, KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesinde sizlerle...İstanbul

Günlük burç yorumları (10 Mart 2020)

KOÇ: Geçmişle bağlarınızı gözden geçirirken hatalarınızı da düşünün. İlişkilerinizde güvensiz oluşunuz nedeniyle çevrenizle bağlarınızı zayıf tutmak istiyor ve yakınlarınızın görüşüne göre bencilce davranıyorsunuz.

Geçmişle bağlarınızı gözden geçirirken hatalarınızı da düşünün. İlişkilerinizde güvensiz oluşunuz nedeniyle çevrenizle bağlarınızı zayıf tutmak istiyor ve yakınlarınızın görüşüne göre bencilce davranıyorsunuz. BOĞA : Duygularınızı gizlemek sizi rahatsız ediyor. Koruma içgüdünüz yüzünden sinirinizi yakınlarınızdan çıkarıyorsunuz. Bugün Ay’dan aldığınız etkiler sayesinde cesaretli davranabilirsiniz. Çevrenize güvenmeniz gerekiyor.

: Duygularınızı gizlemek sizi rahatsız ediyor. Koruma içgüdünüz yüzünden sinirinizi yakınlarınızdan çıkarıyorsunuz. Bugün Ay’dan aldığınız etkiler sayesinde cesaretli davranabilirsiniz. Çevrenize güvenmeniz gerekiyor. İKİZLER: Açık fikirli olduğunuzu bilenler, bugün içine kapanık ve gizemli davranışlarınızı yanlış yorumlayabilirler. Planlarınızın doğru uygulanmak için kendi içinize kapamış olabilirsiniz. Çevreniz sizden hareketlenme bekliyor.

Açık fikirli olduğunuzu bilenler, bugün içine kapanık ve gizemli davranışlarınızı yanlış yorumlayabilirler. Planlarınızın doğru uygulanmak için kendi içinize kapamış olabilirsiniz. Çevreniz sizden hareketlenme bekliyor. YENGEÇ : Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda epey zorlanacaksınız. Arkadaşlarınızın aktivitelerine katılmak için birçok geçerli nedeniniz var. Çeşitli bahaneler yaratarak kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz. Hassas bir gündesiniz.

: Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda epey zorlanacaksınız. Arkadaşlarınızın aktivitelerine katılmak için birçok geçerli nedeniniz var. Çeşitli bahaneler yaratarak kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz. Hassas bir gündesiniz. ASLAN: Enerjinizi olumlu yönlendireceğiniz bir gün. Zorlamalar karşısında kendinizi çok iyi frenlemelisiniz. Bugün, romantik bir gününüz ve yaratıcılığınızın çevrenizde desteklendiğini görmek sizi daha da güçlendirecek.

Enerjinizi olumlu yönlendireceğiniz bir gün. Zorlamalar karşısında kendinizi çok iyi frenlemelisiniz. Bugün, romantik bir gününüz ve yaratıcılığınızın çevrenizde desteklendiğini görmek sizi daha da güçlendirecek. BAŞAK : Çevrenizin isteklerini güçlü bir şekilde algıladığınız için sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları seçerek, herkesi olumlu şekilde etkiliyorsunuz. Bugün, olaylara kısa yoldan çözüm getireceksiniz.

: Çevrenizin isteklerini güçlü bir şekilde algıladığınız için sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları seçerek, herkesi olumlu şekilde etkiliyorsunuz. Bugün, olaylara kısa yoldan çözüm getireceksiniz. TERAZİ : Partnerinizden beklediğiniz güvenin önemli olduğu bir gün. Sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe aranızda sorunlar çıkabilir. Bugün ikili ilişkilerinizi gözden geçirerek öfkenizin kaynağını bulabilirsiniz.

: Partnerinizden beklediğiniz güvenin önemli olduğu bir gün. Sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe aranızda sorunlar çıkabilir. Bugün ikili ilişkilerinizi gözden geçirerek öfkenizin kaynağını bulabilirsiniz. AKREP : Kendinizi ifade ederken ketum davrandığınız için çevrenizde gizem yaratıyorsunuz. Kazanç konusunda duygusal tatmin sağlayacağınız işler yapmak istiyor, ortaklıklar konusunda taviz vermek istemiyorsunuz.

: Kendinizi ifade ederken ketum davrandığınız için çevrenizde gizem yaratıyorsunuz. Kazanç konusunda duygusal tatmin sağlayacağınız işler yapmak istiyor, ortaklıklar konusunda taviz vermek istemiyorsunuz. YAY : İçinizdeki coşkuyu paylaşmanız gereken bir gün. Arkadaşlarınızın farklı düşünceleri sayesinde yeniden motive olacağınız konular peşindesiniz. Maddi kaynaklarınızı gözden geçirin ve yeni iş teklifleri üzerinde düşünün.

: İçinizdeki coşkuyu paylaşmanız gereken bir gün. Arkadaşlarınızın farklı düşünceleri sayesinde yeniden motive olacağınız konular peşindesiniz. Maddi kaynaklarınızı gözden geçirin ve yeni iş teklifleri üzerinde düşünün. OĞLAK: İçinizde fırtınalar koparken çevrenize gülücük dağıtmak sizi zorlayacaktır. Bugün duygularınızı kimseyle paylaşmak istemiyor ve çevrenizi içinizden yargılıyorsunuz. Özellikle esnemeye özen gösterin.

İçinizde fırtınalar koparken çevrenize gülücük dağıtmak sizi zorlayacaktır. Bugün duygularınızı kimseyle paylaşmak istemiyor ve çevrenizi içinizden yargılıyorsunuz. Özellikle esnemeye özen gösterin. KOVA: Düşüncelerinizde ısrar ettiğiniz bir gün. Kişisel başarınızın sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Öğleden sonra, üstlerinizle bazı konularda tartışma ortamı doğabilir. Duygularınızı kendinize saklamalısınız.

Düşüncelerinizde ısrar ettiğiniz bir gün. Kişisel başarınızın sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Öğleden sonra, üstlerinizle bazı konularda tartışma ortamı doğabilir. Duygularınızı kendinize saklamalısınız. BALIK: Sizi zorlayacak kararlar alabilirsiniz. Üstün yetenekli kişilerle birlikte çalışmaktan hoşlandığınız bir gerçek. Alışkanlıklarınıza bağlı oluşunuz onlara ters gelebilir. Özgürlüğünüzü esneterek işlerinizi yönlendirin.

10 Mart gününe damga vuran olaylar