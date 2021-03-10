Güne Başlarken | 10 Mart 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
10 Mart 2021, Çarşamba 07:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Prens Harry ve Meghan'ın gündemde bomba etkisi yaratan röportajının ardından sessizliğini bozdu. Kraliçe adına yapılan açıklamada, "Tüm Kraliyet Ailesi, Harry ve Meghan'ın son birkaç yılının nasıl zorlu geçtiğini tüm boyutlarıyla öğrenmekten üzüntü duyuyor" ifadesi yer aldı.
- Kandilli Rasathanesi saat 22:33'te Van'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 5.0 kilometre olarak açıklandı.
- Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2020 yılının en iyi genç yeteneklerden kurulu ilk 11'inde Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'na yer verdi.
- Almanya'da, insanların evde kendilerine yapabilecekleri koronavirüs testleri büyük ilgi görüyor.
- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na hak mahrumiyeti cezası verdi.
Güne Dair Notlar
- 10 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7, 63 TL euro ise 9, 06 TL.
- Gram altın ise 419 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 13°C Zamanla çok bulutlu Antalya, 11°C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu Ankara, -2°C, 15°C Zamanla parçalı bulutlu Trabzon, 5°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 0°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
'Helikopter Aile' kavramı, çocuklarının başından ayrılmayan, etrafında pervane olan, her şeylerine yetişmeye çalışan, hayatlarına ve kişiliklerine müdahale eden, yorulmak bilmeyen anne babaları; evlatlarını tamamen kendilerinin uzantısı olarak gören, her sorunu onlar adına çözmekten mutlu olan aileleri tanımlar. Sadık Gültekin'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Empedokles`in Dostları/Amin Maalouf
Amin Maalouf`tan 8 Yıl Aradan Sonra Yeni Bir Roman…
Türkiye`'de geniş bir okur kitlesine sahip Amin Maalouf yeni romanı Empedokles'in Dostları'yla okurlarını selamlıyor.
Romanlarıyla olduğu kadar deneme kitaplarıyla da ilgi çeken Maalouf, Empedokles`in Dostları`nda bu kez geleceğe yönelik bir kurguyla dönüş yapıyor. Ölümcül Kimlikler ve Uygarlıkların Batışı kitaplarında yer verdiği eleştirel gözlemlerin izinde yarı distopik bir dünya çiziyor. Platon`un mağarasından çıkıp Empedokles'in Dostları'yla tanışmaya davet ediyor bizi.
10 Mart günlük burç yorumları
- KOÇ: Organizasyon işlerinden keyif alıyorsunuz. Bugün yeni sistem geliştirebilirsiniz. İşinizle ilgili yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz. Aktiviteleriniz için yoğun bir dönem.
- BOĞA: Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve önemli paralar kazanabilirsiniz. Her şey size bağlı gelişecek. Çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket edin. Başarı sizin için önemli ve çok disiplinlisiniz.
- İKİZLER: Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Arkadaşlarınızın önerecekleri fikirlerden yola çıkarak kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.
- YENGEÇ: Bugün, kendinizle baş başa kalıp çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Uğraş verdiğiniz alanda sabırlı olmalısınız. Siz ayrıntıları abartarak süreyi uzatıyorsunuz.
- ASLAN: Çevre koşullarının yarattığı baskıyı esnetmek için gerekli yapılanmayı sağlamalısınız. Geliştireceğiniz yeni projeler için size yardım edecek dostlara ihtiyacınız olabilir. Aklınızı doğru kullanmalısınız.
- BAŞAK: Maddi konuların ve iletişim önemli olduğu bir gün. Olaylara gelişigüzel yorum getirmekten hoşlanmadığınız için çekimsersiniz. Bunun altında daha iyi kavrama özelliği yatıyor. Finans konularda ketumsunuz.
- TERAZİ: Duygusal konularda şüpheli davranışlar benimseyerek partnerinizin üzülmesine neden olacaksınız. Sezgilerinizin sizi yanlış yönlendirmesine izin vermemeli, gerilimi yumuşatmalısınız.
- AKREP: Olayların iç yüzünü merak ederken bağlantıları sistemli yürütmekten yanasınız. Arkadaşlarınızla sağlam ilişkileriniz içinde olacaksınız. Duygularınızı yoğun yaşadığınız için yaratıcılığınız hızlanıyor.
- YAY: Yeterli enerjiye sahip oluşunuz ve partnerinize verdiğiniz değer birlikteliğinize olumlu yansımalar getiriyor. Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi. Algılama konusunda güçlüsünüz.
- OĞLAK: Olayları akışına bırakmak için kendinizi zorlayacaksınız. Disiplin önemli. İsteklerinizi yönlendirirken geleneksel davranışlar sergilemeniz yenilik taraftarı kişilerden tepki almanıza neden olabilir.
- KOVA: Mesleğinizle ilgili başarılı bir tablo çizmeniz sizi örnek kişi haline getiriyor. Önem verdiğiniz kişileri kendinize çekiyor ve çok başarılı oluyorsunuz. Toplumsal çalışmalar çok önemli.
- BALIK: Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok büyütüyorsunuz.