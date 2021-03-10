Güne Başlarken | 10 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Prens Harry ve Meghan'ın gündemde bomba etkisi yaratan röportajının ardından sessizliğini bozdu. Kraliçe adına yapılan açıklamada, "Tüm Kraliyet Ailesi, Harry ve Meghan'ın son birkaç yılının nasıl zorlu geçtiğini tüm boyutlarıyla öğrenmekten üzüntü duyuyor" ifadesi yer aldı.

Kandilli Rasathanesi saat 22:33'te Van'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 5.0 kilometre olarak açıklandı.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2020 yılının en iyi genç yeteneklerden kurulu ilk 11'inde Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'na yer verdi.

Almanya'da, insanların evde kendilerine yapabilecekleri koronavirüs testleri büyük ilgi görüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na hak mahrumiyeti cezası verdi.

Güne Dair Notlar

10 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7, 63 TL euro ise 9, 06 TL.

ise 9, 06 Gram altın ise 419 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 13°C Zamanla çok bulutlu Antalya, 11°C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu Ankara, -2°C, 15°C Zamanla parçalı bulutlu Trabzon, 5°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 0°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

'Helikopter Aile' kavramı, çocuklarının başından ayrılmayan, etrafında pervane olan, her şeylerine yetişmeye çalışan, hayatlarına ve kişiliklerine müdahale eden, yorulmak bilmeyen anne babaları; evlatlarını tamamen kendilerinin uzantısı olarak gören, her sorunu onlar adına çözmekten mutlu olan aileleri tanımlar. Sadık Gültekin'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Empedokles`in Dostları/Amin Maalouf

Amin Maalouf`tan 8 Yıl Aradan Sonra Yeni Bir Roman…

Türkiye`'de geniş bir okur kitlesine sahip Amin Maalouf yeni romanı Empedokles'in Dostları'yla okurlarını selamlıyor.

Romanlarıyla olduğu kadar deneme kitaplarıyla da ilgi çeken Maalouf, Empedokles`in Dostları`nda bu kez geleceğe yönelik bir kurguyla dönüş yapıyor. Ölümcül Kimlikler ve Uygarlıkların Batışı kitaplarında yer verdiği eleştirel gözlemlerin izinde yarı distopik bir dünya çiziyor. Platon`un mağarasından çıkıp Empedokles'in Dostları'yla tanışmaya davet ediyor bizi.

10 Mart günlük burç yorumları