Güne Başlarken | 10 Mayıs 2020

Sen uyurken neler oldu?

Dünya genelinde Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti.

ABD yönetimi, Çinli gazetecilere verilen vizelerin süresini 90 günle sınırlama kararı aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü Bursa’nın Kestel ilçesinde bir bankta çekilen fotoğrafı paylaşarak, "Türkiye’nin pratik zekâsı, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı" dedi.

Güne Dair Notlar

10 Mayıs günü saat 7.54'de dolar 7,09 TL, euro ise 7,78 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık. 11°C, 23°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 16°C, 26°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 6°C, 20°C Trabzon, Sağanak yağışlı. 11°C, 16°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 10°C, 22°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?

Çiğ kuruyemişler, yani özellikle kavrulmamış olanlar süper gıdalar arasında sayılıyor. Bulamazsan kavrulmuş olanları yemende de sakınca yok. Sadece işlenmiş olanları tercih etme, örneğin işlenmiş fıstık gibileri. Antep fıstığı, badem, ceviz, fındık gibi kuru yemişlerden ortalama 5–10 tane yediğinde 100 kalorinin altında kalırsın. Fıstık bu anlamda bir istisna çünkü 100 gram fıstık 500 kalori civarında. Çok faydası olmasına rağmen yerken aşırıya kaçmamaya dikkat.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Çok Güzel Hareketler 2 (Kanal D), Sinema: Hokkabaz (STAR), Sinema: Örümcek Adam 3 (atv), Sinema: Gülen Gözler (SHOW), Sinema: Hadi Be Oğlum (FOX)

Dizi önerisi: When They See Us

Film önerisi: The Game (1997)

Kitap önerisi: Arapların Gözünden Haçlı Seferleri - Amin Maalouf

Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2020)

KOÇ : Çevrenizin sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün. Kardeşler ve yakın akrabaların sizden destek beklemeleri sonucunda özel işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek.

: Çevrenizin sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün. Kardeşler ve yakın akrabaların sizden destek beklemeleri sonucunda özel işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. BOĞA: Güneş’ten olumlu etki alıyorsunuz. Sınırsız özgürlük duygusunun size zarar verebileceğini düşünerek seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımlar için gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız.

Güneş’ten olumlu etki alıyorsunuz. Sınırsız özgürlük duygusunun size zarar verebileceğini düşünerek seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımlar için gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. İKİZLER: Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz ama bazı tereddütleriniz var. Pratik zekanız sayesinde olayları kısa sürede toparlayacak ve istediğiniz şekilde rayına oturtacaksınız. Sürekli hareket halinde olmanız sizi mutlu ediyor.

Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz ama bazı tereddütleriniz var. Pratik zekanız sayesinde olayları kısa sürede toparlayacak ve istediğiniz şekilde rayına oturtacaksınız. Sürekli hareket halinde olmanız sizi mutlu ediyor. YENGEÇ: Aynı ortamda çalıştığınız kişilerin davranışları ile kendi yapabileceklerinizi sürekli karşılaştırmak sizi olumsuz etkiliyor. Bazı davranışlarınızın doğallığı kayboluyor. Ani olaylar hareketlerinizi kısıtlıyor.

Aynı ortamda çalıştığınız kişilerin davranışları ile kendi yapabileceklerinizi sürekli karşılaştırmak sizi olumsuz etkiliyor. Bazı davranışlarınızın doğallığı kayboluyor. Ani olaylar hareketlerinizi kısıtlıyor. ASLAN: Üzerinize sorumluluğun ağırlığı çökebilir. Bu duygunuzu bertaraf etmeniz gerekiyor. Ailenizle yakınlaşacak ve ön plana onların isteklerini alacaksınız. Emlak işleri ile ilgili işler gündeminizde olabilir.

Üzerinize sorumluluğun ağırlığı çökebilir. Bu duygunuzu bertaraf etmeniz gerekiyor. Ailenizle yakınlaşacak ve ön plana onların isteklerini alacaksınız. Emlak işleri ile ilgili işler gündeminizde olabilir. BAŞAK: İlişkilerdeki dengeye siz yön verecek, diğer kişilerin katkı oranlarını da siz tayin edeceksiniz. Bugün, maddi ve manevi olarak bir gün geçireceksiniz. Oluşan aksilikler karşısında huzursuz olmanız için neden yok.

İlişkilerdeki dengeye siz yön verecek, diğer kişilerin katkı oranlarını da siz tayin edeceksiniz. Bugün, maddi ve manevi olarak bir gün geçireceksiniz. Oluşan aksilikler karşısında huzursuz olmanız için neden yok. TERAZİ: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, her türlü şartı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan gereksiz şartları daha fazla düşünmeyin.

Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, her türlü şartı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan gereksiz şartları daha fazla düşünmeyin. AKREP: İletişim konusunda gerekli donanıma sahipsiniz. Hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Yeni projeler peşindesiniz.

İletişim konusunda gerekli donanıma sahipsiniz. Hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Yeni projeler peşindesiniz. YAY: Tavırlarınızda inatçılık gözleniyor. Çevrenin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. Emlak işleri ile ilgili değişimler gündeminizde olabilir. Bugün özgüveniniz yüksek.

Tavırlarınızda inatçılık gözleniyor. Çevrenin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. Emlak işleri ile ilgili değişimler gündeminizde olabilir. Bugün özgüveniniz yüksek. OĞLAK: Yaşam enerjiniz çok güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık isteğinizi önleyemiyorsunuz. Cazibeniz dikkat çekiyor. Sezgilerinizle hareket etmek isteyebilirsiniz.

Yaşam enerjiniz çok güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık isteğinizi önleyemiyorsunuz. Cazibeniz dikkat çekiyor. Sezgilerinizle hareket etmek isteyebilirsiniz. KOVA: Maddi konularla ilgili gizlilik söz konusu. Disipline eden Satürn’den aldığınız etki sizi bağımlı olduğunuz konularda yaratıcı yapıyor. Her şeyi detaylarıyla düşünüyorsunuz. İstediğiniz başarıya çeyrek kaldı.

Maddi konularla ilgili gizlilik söz konusu. Disipline eden Satürn’den aldığınız etki sizi bağımlı olduğunuz konularda yaratıcı yapıyor. Her şeyi detaylarıyla düşünüyorsunuz. İstediğiniz başarıya çeyrek kaldı. BALIK: Uzun süredir beklediğiniz birtakım fırsatların kendiliğinden oluştuğunu görmek sizi çok mutlu edecektir. Yanlış anlaşılmalar sonucu kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Sorunun dibine inmenizde yarar var.

10 Mayıs gününe damga vuran olaylar