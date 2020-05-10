Güne Başlarken | 10 Mayıs 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 794 milyon 798 bin 739 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
10 Mayıs 2020, Pazar 07:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Dünya genelinde Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti.
- ABD yönetimi, Çinli gazetecilere verilen vizelerin süresini 90 günle sınırlama kararı aldı.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü Bursa’nın Kestel ilçesinde bir bankta çekilen fotoğrafı paylaşarak, "Türkiye’nin pratik zekâsı, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı" dedi.
- 10 Mayıs günü saat 7.54'de dolar 7,09 TL, euro ise 7,78 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık. 11°C, 23°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 16°C, 26°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 6°C, 20°C Trabzon, Sağanak yağışlı. 11°C, 16°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 10°C, 22°C
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?
Çiğ kuruyemişler, yani özellikle kavrulmamış olanlar süper gıdalar arasında sayılıyor. Bulamazsan kavrulmuş olanları yemende de sakınca yok. Sadece işlenmiş olanları tercih etme, örneğin işlenmiş fıstık gibileri. Antep fıstığı, badem, ceviz, fındık gibi kuru yemişlerden ortalama 5–10 tane yediğinde 100 kalorinin altında kalırsın. Fıstık bu anlamda bir istisna çünkü 100 gram fıstık 500 kalori civarında. Çok faydası olmasına rağmen yerken aşırıya kaçmamaya dikkat.
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Çok Güzel Hareketler 2 (Kanal D), Sinema: Hokkabaz (STAR), Sinema: Örümcek Adam 3 (atv), Sinema: Gülen Gözler (SHOW), Sinema: Hadi Be Oğlum (FOX)
Dizi önerisi: When They See Us
Film önerisi: The Game (1997)
Kitap önerisi: Arapların Gözünden Haçlı Seferleri - Amin Maalouf
Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2020)
- KOÇ: Çevrenizin sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün. Kardeşler ve yakın akrabaların sizden destek beklemeleri sonucunda özel işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek.
- BOĞA: Güneş’ten olumlu etki alıyorsunuz. Sınırsız özgürlük duygusunun size zarar verebileceğini düşünerek seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımlar için gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız.
- İKİZLER: Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz ama bazı tereddütleriniz var. Pratik zekanız sayesinde olayları kısa sürede toparlayacak ve istediğiniz şekilde rayına oturtacaksınız. Sürekli hareket halinde olmanız sizi mutlu ediyor.
- YENGEÇ: Aynı ortamda çalıştığınız kişilerin davranışları ile kendi yapabileceklerinizi sürekli karşılaştırmak sizi olumsuz etkiliyor. Bazı davranışlarınızın doğallığı kayboluyor. Ani olaylar hareketlerinizi kısıtlıyor.
- ASLAN: Üzerinize sorumluluğun ağırlığı çökebilir. Bu duygunuzu bertaraf etmeniz gerekiyor. Ailenizle yakınlaşacak ve ön plana onların isteklerini alacaksınız. Emlak işleri ile ilgili işler gündeminizde olabilir.
- BAŞAK: İlişkilerdeki dengeye siz yön verecek, diğer kişilerin katkı oranlarını da siz tayin edeceksiniz. Bugün, maddi ve manevi olarak bir gün geçireceksiniz. Oluşan aksilikler karşısında huzursuz olmanız için neden yok.
- TERAZİ: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, her türlü şartı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan gereksiz şartları daha fazla düşünmeyin.
- AKREP: İletişim konusunda gerekli donanıma sahipsiniz. Hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Yeni projeler peşindesiniz.
- YAY: Tavırlarınızda inatçılık gözleniyor. Çevrenin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. Emlak işleri ile ilgili değişimler gündeminizde olabilir. Bugün özgüveniniz yüksek.
- OĞLAK: Yaşam enerjiniz çok güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık isteğinizi önleyemiyorsunuz. Cazibeniz dikkat çekiyor. Sezgilerinizle hareket etmek isteyebilirsiniz.
- KOVA: Maddi konularla ilgili gizlilik söz konusu. Disipline eden Satürn’den aldığınız etki sizi bağımlı olduğunuz konularda yaratıcı yapıyor. Her şeyi detaylarıyla düşünüyorsunuz. İstediğiniz başarıya çeyrek kaldı.
- BALIK: Uzun süredir beklediğiniz birtakım fırsatların kendiliğinden oluştuğunu görmek sizi çok mutlu edecektir. Yanlış anlaşılmalar sonucu kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Sorunun dibine inmenizde yarar var.
10 Mayıs gününe damga vuran olaylar
- Cezzar Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Akka'da Napoleon Bonaparte'ın komutasındaki Fransız ordusunu yenilgiye uğrattı. 1799
- Bugünkü adı Danıştay, olan Meclis-i Vala-yi Ahkam-ı Adliye kuruldu. 1847
- Basına sansür getirildi. 1876
- Anneler Günü, ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nin Philadelphia kentinde kutlandı. 1907
- Naziler Almanya'da Heinrich Mann, Upton Sinclair, Erich Maria Remarque gibi yazarların kitaplarını yakmaya başladılar. 1933
- New York'da mültimilyarder iş adamı Nelson Rockefeller, sahibi olduğu binanın ön cephesine Meksikalı ressam Diego Rivera'nın yaptığı duvar panosunda Lenin resmi olduğu için, ressamı kovdu, panoyu parçaladı. 1933
- İstanbul'da görülmemiş balık akını. Lüferin kilosu 4 kuruşa düştü. 1934
- Winston Churchill, Chamberlain'ın istifası üzerine İngiltere Başbakanı oldu. 1940
- 550 Alman uçağı Londra'yı bombaladı, 1400 sivil öldü. 1941
- Adolf Hitler'in yardımcısı Rudolf Hess, barış görüşmesi için İngiltere'ye uçtu. İngiltere'de tutuklandı, ömür boyu hapse çarptırıldı. 1987'de öldüğünde, halen Berlin'deki Spandau cezaevindeydi. 1941
- Türkiye Büyük Millet Meclisi nispi temsil seçim sistemini kabul etti. 1961
- Üniversite öğrencileri İstanbul Sultanahmet alanındaydı. Mitingte gençler özel okulların devletleştirilmesini istedi. 1970
- Sıkıyönetim yasasında değişiklik yapıldı. Gözaltı süresi 30 güne çıkarıldı. 1971
- İstanbul Beyoğlu'ndaki tarihi Çiçek Pasajı çöktü. 12 kişi öldü. 1978
- 12 yıl süren 723 sanıklı Devrimci-Yol davasının gerekçeli kararı 9 yıl önce bugün açıklandı. Yazılışı 2,5 yıl süren gerekçeli kararda 7 ölüm, 37 ömür boyu hapis cezası var. 1992