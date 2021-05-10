Güne Başlarken | 10 Mayıs 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
10 Mayıs 2021, Pazartesi 08:00 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
İstanbul caddelerinde dolaşan bir araçtan alınan numuneler Asbest Söküm Uzmanları Derneği öncülüğünde incelendi. Yapılan inceleme sonrası İstanbul için korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Numunelerde akciğer kanserine neden olan asbest lifleri başta olmak üzere polen, küf mantarları, silikat tuzları, kireç tozu, bitki lifleri ve cam yünü tespit edildi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede Fransa, İtalya ve Rusya'yı geçerek en çok aşı uygulayan 7'nci ülke olduğunu belirtti.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Aksaray Ortaköy'de gezmek için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Muhammet Sevim ile Ahmet Bektik'ten acı haber geldi. İki çocuğun cansız bedeni baraj göletinde bulundu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ercan Havalimanı'nın isim değişikliğine ilişkin konunun Bakanlar Kurulunu ilgilendirdiğini ve bu konuda isim değişikliği kararı almasının söz konusu olmadığını bildirerek, "Benim değişiklik kararı aldığım iddiaları doğru değil. Konu birinci dereceden Bakanlar Kurulunu ilgilendirir" ifadelerini kullandı. Havalimanının isim değişikliği ile ilgili şehit Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın ailesi, babalarına vefasızlık yapıldığını söylemişlerdi.
Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'le birlikte otelde güvenlik kamerasına yansıyan Altjan Canaj yakalandı. Canaj ilk sorgusunda Özer'e yardımcı olduğunu kabul etti.
Güne Dair Notlar
- 10 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,24 TL euro ise 10,01 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 19°C Az bulutlu ve açık Antalya, 19°C, 28°C Az bulutlu ve açık Ankara, 5°C, 18°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 10°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı Diyarbakır, 7°C, 25°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Hepimizin belirli şeylere karşı korkusu vardır. Bu korkular doğuştan mı geliyor, yoksa sonradan mı ediniliyor? Bu soruya yanıt arayan psikolog John B. Watson, tarihin en ilginç ve tartışmalı deneylerinden birini gerçekleştiriyor. Sadık Gültekin'in yazısı...
Günün kitabı
Aldous Huxley'in kaleme aldığı Cesur Yeni Dünya adlı eser, distopya tarzında yazılmış en önemli kitaplar arasında yer alıyor. Huxley''in beşinci kitabı olan roman, ilk kez 1932 yılında yayınlandı ve dünya çapında büyük ses getirdi.
10 Mayıs günlük burç yorumları
- KOÇ: İşlerinizde daha temkinli ve ayrıntıcı davranacağınız bir gün. Atılımlarınızı yapmadan önce düşünmeli, olayların sonucunda olabilecek aksilikleri düşünmelisiniz. Karşılaşacağınız zorlukları yenmelisiniz.
- BOĞA: Duygularınızdan emin olmadan konuşmuyorsunuz. İçinde bulunacağınız şartları ciddi şekilde değerlendireceksiniz. Kendinizi ifade ederken emin adımlarla ilerlemeli sitemlere aldırmamalısınız.
- İKİZLER: Aşk gezegeni Venüs burcunuzda ilerlerken çekiciliğiniz artıyor. Politik yönleriniz sizi cazip kılacak. Ay’ın bulunduğu konum, sevdiğiniz kişi ile ilişkilerinize daha gerçekçi ve mantıklı bakmanızı sağlıyor.
- YENGEÇ: Duygusal yönlerinizi öne çıkarmaktan çekindiğiniz için düşlerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Pratik düşünmenize rağmen fikirlerinizi paylaşmak konusunda çekimsersiniz. Planlarınızı önemsemek zorundasınız.
- ASLAN: Aşk ve iş ilişkisini birbirine karıştırmak istemiyorsunuz. Bulunacağınız ortamlarda emin olmadığınız konularda konuşmak istemiyorsunuz. Gizemli davranışlarınız küçük ayrıntıları bile önemli hale getirebilir.
- BAŞAK: Duygu karışıklığına neden olabilecek olayları mıknatıs gibi çekiyor, aşkta kargaşayı seviyorsunuz. Duygularınızı gizlemeyi tercih ederek karşı tarafın ilgisini daha fazla üzerinizde hissedecek ve etkileneceksiniz.
- TERAZİ: Kazançlarınızı sorgulamak yerine enerjinizi yükseltecek yeni çalışma alanlarını keşfetmelisiniz. Başarı için seçimleriniz konusunda ayrıntıcı davranmalı ve her zamanki seçiciliğinizi ön plana çıkarmalısınız.
- AKREP: Arkadaşlarınızla yapacağınız ortak çalışmalarda sistemli davranışlarınızın size sağlayacağı avantajlardan kazançlı çıkacaksınız. Karşı taraftan beklediğiniz güven duygusunu ispat etmesini bekleyeceksiniz.
- YAY: İlişkilerde güvenin önemli olduğunu biliyor ve birlikte olduğunuz kişiden belli bir teminat bekliyorsunuz. Çevrenizin davranışları konusunda haklı çıkmak istiyorsanız verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz.
- OĞLAK: Yakın çevrenizle birlikte yapacağınız konuşmalar gündeme gelecek. Bugün, hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz. Fakat eleştirilere karşı açık değilsiniz. Felsefi sohbetlerden hoşlanıyorsunuz.
- KOVA: Beklediğiniz paranın gecikmesiyle size sunulan şartlardaki değişimden canınız sıkılabilir. Bugün, her şeyden kuşku duyuyor ve olaylara temkinli yaklaşıyorsunuz. Eleştirel konuşmalardan uzak kalmalısınız.
- BALIK: Yapmanız gereken birçok iş sizi bekliyor ve sorumluluğunuz arttıkça kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Bugün Ay, finans evinizde ilerliyor ve maddi konularda sizi dikkatli, ayrıntıcı ve kuralcı yapıyor. Disiplinlisiniz.