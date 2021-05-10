Güne Başlarken | 10 Mayıs 2021

Sen uyurken neler oldu?

İstanbul caddelerinde dolaşan bir araçtan alınan numuneler Asbest Söküm Uzmanları Derneği öncülüğünde incelendi. Yapılan inceleme sonrası İstanbul için korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Numunelerde akciğer kanserine neden olan asbest lifleri başta olmak üzere polen, küf mantarları, silikat tuzları, kireç tozu, bitki lifleri ve cam yünü tespit edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede Fransa, İtalya ve Rusya'yı geçerek en çok aşı uygulayan 7'nci ülke olduğunu belirtti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aksaray Ortaköy'de gezmek için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Muhammet Sevim ile Ahmet Bektik'ten acı haber geldi. İki çocuğun cansız bedeni baraj göletinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ercan Havalimanı'nın isim değişikliğine ilişkin konunun Bakanlar Kurulunu ilgilendirdiğini ve bu konuda isim değişikliği kararı almasının söz konusu olmadığını bildirerek, "Benim değişiklik kararı aldığım iddiaları doğru değil. Konu birinci dereceden Bakanlar Kurulunu ilgilendirir" ifadelerini kullandı. Havalimanının isim değişikliği ile ilgili şehit Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın ailesi, babalarına vefasızlık yapıldığını söylemişlerdi.

Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'le birlikte otelde güvenlik kamerasına yansıyan Altjan Canaj yakalandı. Canaj ilk sorgusunda Özer'e yardımcı olduğunu kabul etti.

Güne Dair Notlar

10 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,24 TL euro ise 10,01 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 19°C Az bulutlu ve açık Antalya, 19°C, 28°C Az bulutlu ve açık Ankara, 5°C, 18°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 10°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı Diyarbakır, 7°C, 25°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Hepimizin belirli şeylere karşı korkusu vardır. Bu korkular doğuştan mı geliyor, yoksa sonradan mı ediniliyor? Bu soruya yanıt arayan psikolog John B. Watson, tarihin en ilginç ve tartışmalı deneylerinden birini gerçekleştiriyor. Sadık Gültekin'in yazısı...

Günün kitabı

Aldous Huxley'in kaleme aldığı Cesur Yeni Dünya adlı eser, distopya tarzında yazılmış en önemli kitaplar arasında yer alıyor. Huxley''in beşinci kitabı olan roman, ilk kez 1932 yılında yayınlandı ve dünya çapında büyük ses getirdi.

10 Mayıs günlük burç yorumları