Güne Başlarken | 10 Nisan 2020

Sen uyurken neler oldu?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ölüm oranının gripten (influenza) 10 kat daha fazla olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

Kayseri’de bir apartmanın asansör kapısıyla merdiven korkuluklarına sıvı süren şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Polis, kısa sürede kimliğini tespit ettiği kadını kent merkezindeki evinde gözaltına aldı.

Güne Dair Notlar

10 Nisan günü saat 7.52'de dolar 6,67 TL euro ise 7,30 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 17°C Parçalı bulutlu İzmir, 9°C, 23°C Parçalı bulutlu Antalya, 12°C, 21°C Akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı Ankara, 2°C, 18°C Parçalı bulutlu Trabzon, 8°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 5°C, 17°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Kahvaltıda yemek bulmak kolay da içmek için bir şeyler bulmak zor. Çay, kahve, süt bir yer kadar. İşte hem sağlıklı hem lezzetli hem de farklı bir içecek:

1 su bardağı laktozsuz süt

1 avuç çiğ fıstık

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 adet muz veya istenilen meyve

Tüm malzemeleri sıvı hale gelene kadar rondodan geçiriyoruz. Bardak sayısını artırmak için malzemeleri de aynı oranda artıyoruz. Tarifteki malzemeler 1 bardak için.





Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Arka Sokaklar (Kanal D), Payitaht Abdülhamid (TRT 1)

Dizi önerisi: Evdeki Yabancı (nostalji)

Film önerisi: Gran Torino (2008)

Kitap önerisi: Mai ve Siyah - Halid Ziya Uşaklıgil

Oyun önerisi: Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Günlük burç yorumları (10 Nisan 2020)

KOÇ : Aklınıza hangi konu takıldıysa sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı şekilde değişiyorsunuz. Rutin bir yaşam size göre değil.

: Aklınıza hangi konu takıldıysa sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı şekilde değişiyorsunuz. Rutin bir yaşam size göre değil. BOĞA: Hareketli bir sosyal yaşam içindesiniz. Sadece size ait olan zamanlardan bile kısa bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Bugün sizinle uzun süredir bir arada olan yakın dostlarınızla hoş saatler geçirebilirsiniz.

Hareketli bir sosyal yaşam içindesiniz. Sadece size ait olan zamanlardan bile kısa bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Bugün sizinle uzun süredir bir arada olan yakın dostlarınızla hoş saatler geçirebilirsiniz. İKİZLER: Aile fertlerinizle bir arada hoş saatler geçirirken sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Gönlünüzce eğlenin. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı dedikodular eksik olmaz.

Aile fertlerinizle bir arada hoş saatler geçirirken sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Gönlünüzce eğlenin. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı dedikodular eksik olmaz. YENGEÇ : Siz kendi doğrularınıza inandığınız zaman her şeyin çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazandıracak. Dağınıklık size kesinlikle çok şey kaybettiriyor.

: Siz kendi doğrularınıza inandığınız zaman her şeyin çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazandıracak. Dağınıklık size kesinlikle çok şey kaybettiriyor. ASLAN: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile içinizden üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için tepki alıyorsunuz.

Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile içinizden üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için tepki alıyorsunuz. BAŞAK : Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturuyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz.

: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturuyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz. TERAZİ: Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdünüzü kontrol altına almalısınız. Zihninizde yer edinen konuma ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz.

Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdünüzü kontrol altına almalısınız. Zihninizde yer edinen konuma ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz. AKREP: Bugün, duygulardan çok çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Arkadaşlarınızla bazı aktiviteleri geçekleştireceğiniz bir gün. Önemli adımlar atacak ve çok keyifli vakit geçireceksiniz.

Bugün, duygulardan çok çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Arkadaşlarınızla bazı aktiviteleri geçekleştireceğiniz bir gün. Önemli adımlar atacak ve çok keyifli vakit geçireceksiniz. YAY : Bugün iş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlar güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinize çekeceksiniz. Yaşadığınız bir ilişki varsa istediğiniz sonucu alacaksınız.

: Bugün iş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlar güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinize çekeceksiniz. Yaşadığınız bir ilişki varsa istediğiniz sonucu alacaksınız. OĞLAK : Enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz yeni bir başlangıç yapacağınız bir gün. İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz. Disiplin önemli.

: Enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz yeni bir başlangıç yapacağınız bir gün. İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz. Disiplin önemli. KOVA: Güzel ve hoş konuşmalarınızla dikkat çekeceğiniz bir gün. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir.

Güzel ve hoş konuşmalarınızla dikkat çekeceğiniz bir gün. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. BALIK: Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmayı çalışın. Özellikle yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapmanız size yarardan çok zarar veriyor.

10 Nisan gününe damga vuran olaylar