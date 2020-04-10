Güne Başlarken | 10 Nisan 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 776 milyon 387 bin 401 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
10 Nisan 2020, Cuma 07:30 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ölüm oranının gripten (influenza) 10 kat daha fazla olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.
Kayseri’de bir apartmanın asansör kapısıyla merdiven korkuluklarına sıvı süren şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Polis, kısa sürede kimliğini tespit ettiği kadını kent merkezindeki evinde gözaltına aldı.
- 10 Nisan günü saat 7.52'de dolar 6,67 TL euro ise 7,30 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 17°C Parçalı bulutlu İzmir, 9°C, 23°C Parçalı bulutlu Antalya, 12°C, 21°C Akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı Ankara, 2°C, 18°C Parçalı bulutlu Trabzon, 8°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 5°C, 17°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Kahvaltıda yemek bulmak kolay da içmek için bir şeyler bulmak zor. Çay, kahve, süt bir yer kadar. İşte hem sağlıklı hem lezzetli hem de farklı bir içecek:
- 1 su bardağı laktozsuz süt
- 1 avuç çiğ fıstık
- 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi
- 1 adet muz veya istenilen meyve
Tüm malzemeleri sıvı hale gelene kadar rondodan geçiriyoruz. Bardak sayısını artırmak için malzemeleri de aynı oranda artıyoruz. Tarifteki malzemeler 1 bardak için.
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Arka Sokaklar (Kanal D), Payitaht Abdülhamid (TRT 1)
Dizi önerisi: Evdeki Yabancı (nostalji)
Film önerisi: Gran Torino (2008)
Kitap önerisi: Mai ve Siyah - Halid Ziya Uşaklıgil
Oyun önerisi: Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
Günlük burç yorumları (10 Nisan 2020)
- KOÇ: Aklınıza hangi konu takıldıysa sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı şekilde değişiyorsunuz. Rutin bir yaşam size göre değil.
- BOĞA: Hareketli bir sosyal yaşam içindesiniz. Sadece size ait olan zamanlardan bile kısa bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Bugün sizinle uzun süredir bir arada olan yakın dostlarınızla hoş saatler geçirebilirsiniz.
- İKİZLER: Aile fertlerinizle bir arada hoş saatler geçirirken sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Gönlünüzce eğlenin. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı dedikodular eksik olmaz.
- YENGEÇ: Siz kendi doğrularınıza inandığınız zaman her şeyin çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazandıracak. Dağınıklık size kesinlikle çok şey kaybettiriyor.
- ASLAN: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile içinizden üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için tepki alıyorsunuz.
- BAŞAK: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturuyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz.
- TERAZİ: Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdünüzü kontrol altına almalısınız. Zihninizde yer edinen konuma ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz.
- AKREP: Bugün, duygulardan çok çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Arkadaşlarınızla bazı aktiviteleri geçekleştireceğiniz bir gün. Önemli adımlar atacak ve çok keyifli vakit geçireceksiniz.
- YAY: Bugün iş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlar güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinize çekeceksiniz. Yaşadığınız bir ilişki varsa istediğiniz sonucu alacaksınız.
- OĞLAK: Enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz yeni bir başlangıç yapacağınız bir gün. İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz. Disiplin önemli.
- KOVA: Güzel ve hoş konuşmalarınızla dikkat çekeceğiniz bir gün. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir.
- BALIK: Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmayı çalışın. Özellikle yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapmanız size yarardan çok zarar veriyor.
10 Nisan gününe damga vuran olaylar
- Emniyet teşkilatı kuruldu. 1845
- İstanbul'da oynanan milli futbol maçında Türkiye Bulgaristan'ı 2-1 yendi. 1925
- Türk uyruğunda bulunan her türlü şirket ve müesseselerde işlemlerin ve kayıtların Türkçe tutulması zorunluluğuna ilişkin yasa benimsendi. 1926
- Binaların numaralandırılmasına ve sokakların adlandırılmasına ilişkin yasa kabul edildi. 1927
- 30 Mart'ta Bursa Cezaevi'nde açlık grevine başlayan Nazım Hikmet, sağlık durumu bozulunca gizlice İstanbul'a getirildi. Şair açlık grevini erteledi. 1950
- İstanbul'un otobüs ihtiyacı günden güne artıyor. 122 belediye otobüsünden 42'sinin kullanılamaz halde olduğu açıklandı. Bozuk otobüsler yedek parça bulunamadığı için tamir edilemiyor. 1955
- İstanbul Belediyesi, kadınların uzun süren hamam sefalarının su israfına neden olduğu gerekçesiyle, yıkanma süresini 1 saatle sınırlandırdı. Hamamcılar kararı sevinçle karşıladı. 1958
- İran'da, 7 şiddetinde bir deprem meydan geldi. 5 bin kişinin öldüğü depremde Firuzabat ve Cehrum şehirlerinde binalar yerle bir oldu. Deprem sırasında erkekler tarlada çalıştığından kırsal bölgede ölenlerin çoğu kadınlar ve çocuklar. 1972
- Genel af yasa önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1974
- Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit bir Norveç gazetesine verdiği demeci nedeniyle Ankara'da gözaltına alındı. 1982
- Başbakan Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a hakaretten 10 milyon lira tazminat ödemeye mahkum oldu. 1992
- Emniyet Genel Müdürlüğü telefonların dinlendiğini doğruladı ve "Bu sayede 5, 440 olayı aydınlattık" dedi. 1997
- Kuzey İrlanda'da 29 yıllık savaşı bitiren anlaşma, Belfast'ta imzalandı. Anlaşma, 22 Mayıs'ta referandumla kabul edildi. 1998
- İşadamı Sakıp Sabancı vefat etti. 2004