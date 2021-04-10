Güne Başlarken | 10 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Voleybol Federasyonu heyetini kabul etti.

Bangladeş sahilinde, 13,4 metre uzunluğunda dev bir balina kıyıya vurmuş halde bulundu.

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth’in eşi Prens Philip’in 99 yaşında hayatını kaybetmesi nedeniyle Kraliyet ailesinden ayrılan Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Philip için taziye mesajı yayımladı.

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ve Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech, ortak geliştirdikleri Kovid-19 aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocuklara uygulanması için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) acil durum kullanımı başvurusunda bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna’da devam eden krizle ilgili olarak "Rusya’nın agresif tavırlarını" yakından takip ettiklerini ve bölgedeki müttefiklerle yakın görüşmeleri sürdürdüklerini söyledi.

Güne Dair Notlar

10 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8, 17 TL euro ise 9, 72 TL.

ise Gram altın ise 457 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. 3°C, 11°C Antalya, Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri yer yer sağanak yağışlı. 10°C, 17°C Ankara, Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı. -1°C, 6°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. 7°C, 10°C Diyarbakır, Parçalı, zamanla çok bulutlu. 6°C, 22°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Dünyanın dört bir yanında büyük yatırımlar gerçekleştiriliyor. Bunların bir kısmı mimari stil ve mühendislik fonksiyonu açısından uyumsuz. Kısa ömürlü ve kullanışsızlar. Bazıları da görsel açıdan bulundukları ortamda sırıtıyor. O nedenle mimari tasarım, dev yatırımların geleceğinde son derece önemli bir başlık. Türkiye’nin en önemli enerji projelerinden Karapınar Güneş Santrali’nde işte bu konuya özel önem gösterilmiş. Tesisin, denetleme, kontrol ve veri merkezi (SCADA) için açılan mimari yarışmasının sonucunda 61 çalışma arasında Caner Bilgin ve Begüm Yılmaz Bilgin’in “Vaha” isimli projesi birinci oldu. Hakan Çelik'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Doğan Cüceloğlu/ Var mısın? - Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler

“Gençliğimde gergin, stresli, mutsuz günlerim çok oldu. Kendimi suçlu hissettiğim, değersiz gördüğüm dönemler yaşadım. Şimdi hayatım anlamlı, coşkulu ve şükür duygusuyla dopdolu... Neden? İçinde yaşadığım koşulların iyileşmesinden mi? Geliştirdiğim farkındalıkların sonucu mu?”

Doğan Cüceloğlu





Doğan Cüceloğlu, yalnızca psikoloji kariyeriyle değil, insan hayatına dokunan ve insana dair her hikâyeden şifa çıkarabilen bilgeliğiyle bu coğrafyanın en önemli ilim insanlarından biri. Seksen yılı aşkın ömrünün bir birikimi olarak, şimdi herkesin merak ettiği “hayati” sorulara en samimi cevaplarını sunuyor. Herkes gibi aslında o da hâlâ savaşıyor, keşfediyor, hayata değer katıyor.

Hayatın anlamı nedir?

İnsan kendini nasıl geliştirir?

Umutsuzluk nasıl aşılır?

İçimizdeki öz nasıl ortaya çıkar?

Çevremiz bizi nasıl etkiler?

Kime akıl danışılır?

Yaşam neleri ödüllendirir?

Zihin nasıl işler?

“Biz” olmak için neler yapılmalıdır?

Ömür yolculuğunda neyin önemli olduğunu anlamak, keşif ve merak duygularına sahip çıkmak bir hayatı “kıymetli” kılmak için en önemli meziyetler arasında. Elinizdeki rehber niteliğindeki kitap, yaşamı boyunca bu meziyetlerin peşine düşmüş ve her ânına onları ilmek ilmek işlemiş Doğan Cüceloğlu’nun, Deniz Bayramoğlu ile sohbetlerinden oluşuyor ve herkese şu soruyu soruyor: “Zorluklarla başa çıkmaya, içindeki gücü keşfetmeye VAR MISIN?”

10 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ: Başkalarının fikriyle hareket etmek istemediğiniz için kendinize zaman tanımalısınız. Çalışma hayatınızda sizden yüksek performans bekleniyor. Çevrenizi eleştiriyor, sadece kendi duygularınıza önem veriyorsunuz.

BOĞA: Çevrenin size ters gelen istekleri yüzünden sürekli zıt fikirler üretmeye çalışacaksınız. Olayların doğası gereği, alacağınız tepkiler olacaktır. Bu noktada hoşgörülü olun. Bazılarına farklı davrandığınızı fark etmelisiniz.

İKİZLER: Değişimi seviyorsunuz. Yaşamda kaybettiğiniz her şeyi bu özelliğinize borçlusunuz. Bugün, yaşamla ilgili kriterlerinizi gözden geçirmelisiniz. Bazen çevrenize çok tepkilisiniz. Haklı olduğunuz o kadar çok konu var ki.

YENGEÇ: Partnerinizle birlikte uyum içinde yeni başlangıçlar yapabilir, yaşamın tadını çıkarabilirsiniz. Bugün sevdiklerinize karşı duygusal davranıyorsunuz. Nostaljik konuşmalara ihtiyacınız var.

ASLAN: Duygu alışverişi içinde bulunduğunuz zaman kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz. Bugün, yakın dostlarınız ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içinde olacaksınız. Bugün iletişim konusunda çok başarılısınız.

BAŞAK: Yaşamda hiçbir şeyi yarım bırakmayı sevmiyorsunuz. Kızdığınız zaman ise, öfkenize kimse dur diyemiyor. Parayla aranız iyi olsa da fazla düşündüğünüz bir konu değil. Zamanlamada hatalarınız var, biliyorsunuz.

TERAZİ: Aşk sizin için iyi bir dostluktur. Sevdiğiniz kişi ile önce paylaşmayı istersiniz. Sıcakkanlı yapınız yüzünden de çevrenizde insanlar hiç eksik olmaz. Bugün randevularınızı ertelemeyin.

AKREP: İşlerinizi başkalarına emanet ettiğiniz zaman problemler çıkıyor. Çevrenize fazla güvenmemelisiniz. Evinizle ilgili tadilat söz konusu. Bazı köklü değişimlere ihtiyacınız var. Bu dönem sinir sisteminizi güçlendirmelisiniz.

YAY: Duygusal ilişkilerinizde özgürlüğünüzden vazgeçmediğiniz için yarım kalmış aşklar yaşıyorsunuz. İçinizde biriktirdiğiniz duygular kalp çarpıntılarına sebep oluyor. Bugün sağlığınızı ihmal etmemelisiniz.

OĞLAK: Düşüncelerinizde ısrar etmenizin hiçbir anlamı yok. Çevrenizde bazı şeyleri farklı algılayacaksınız. Bugün duygusal konularda epey inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Karşı tarafa zorluk çıkarmayı yeğliyorsunuz.

KOVA: Düşünceleriniz paylaşırken herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz. Olaylara mantıklı şekilde eğilmeniz sizi farklı yapabilir. Çevrenizdeki kişileri çabuk algılıyorsunuz. Bugünlerde enerjiniz yüksek.

BALIK: Bugün başladığınız birtakım işleri tamamlamak için bazı detaylara ihtiyacınız olacak. Birlikte çalıştığınız kişilerin kapasitesinin önemli olduğunu daha erken fark etmelisiniz. Günlük temponuzu biraz hızlandırmalısınız.