Güne Başlarken | 10 Ocak 2020

Bankalararası piyasada 10 Ocak günü saat 07.52’de dolar 5,88 TL’den işlem görürken, euro ise 6,53 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Artvin, Ardahan, Şırnak, Hakkari ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimleri, Konya’nın doğu ilçeleri ve İstanbul’un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Ankara: Parçalı bulutlu -5°C, 3°C

İstanbul: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde doğu kesimleri hafif yağmurlu 2°C, 9°C

İzmir: Az bulutlu ve açık 4°C, 13°C

Adana: Parçalı ve az bulutlu 6°C, 16°C

Antalya: Az bulutlu ve açık 8°C, 17°C

Samsun: Çok bulutlu, hafif yağmurlu 5°C, 10°C

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 6°C, 9°C

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -13°C, -4°C

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu -1°C, 8°C

10 Ocak 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Duygularınızda yanılmıyorsunuz. Doğru zamanda doğru yerlerde olmanız aşkınızı daha güçlü kılıyor. Kendinize güven duymanız, yapacağınız işler konusunda daha da başarılı olmanıza neden oluyor. Tereddütleriniz olmasın.

BOĞA: İşinizle ilgili sorular kafanızı kurcalıyor. Her an iş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor. Ama sonuç istediğiniz gibi olunca keyfiniz hemen yerine geliyor. Bugün olaylara daha derin ve anlamlı bakmayı isteyeceksiniz.

İKİZLER: Yaşadığınız çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Geleceğe ait planlar yaparken o kadar hızlı karar değiştiriyorsunuz ki çevrenizi bile şaşırtıyorsunuz.

YENGEÇ: Çevre ilişkilerinizin mükemmel oluşu moralinizin yerinde olmasını sağlıyor. İyi niyetli yaklaşımlarınız çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli olduğu için her konuya uygun çözüm getirmelisiniz.

ASLAN: Partneriniz duygularınızı paylaştığı zaman yaşama gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlar için ufukta güzel günler görülüyor Şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Bugün özellikle hızlı düşünüp hızlı karar vermelisiniz.

BAŞAK: İsteklerinizde ısrarcı ve inatçı davranırsanız bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Bugün yumuşak ve politik davranarak olayları istediğiniz yönde geliştirebilirsiniz. Çevreniz tarafından yanlış yorumlanıyorsunuz.

TERAZİ: Yalnızlık tarzınız değil ama bugün kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacınız var. Değişim içinde olan yapınız yüzünden çevrenizi şaşırtıyorsunuz. Hareketli tarzınıza ters olarak geleceğinize güvenle bakıyorsunuz.

AKREP: Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Kendinize güveniyor olmanız çevreniz için de olumlu bir tablo oluşturuyor. Size gelen fırsatlara hayır dememelisiniz.

YAY: Güçlü enerjiniz var ve bugün her şeyi kendi açınızdan değerlendiriyorsunuz. Bugün, duygularınızı kontrol etmelisiniz. Ani gelişen şartların kaynağı olmak istemiyorsanız olaylara temkinli davranmalısınız.

OĞLAK: Beklentilerinizde önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bazı özel durumlar söz konusu. Bugün her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Yaşam temponuz daha da hızlanıyor.

KOVA: Yaşam standartlarınızı yüksek tutmayı başaramıyorsunuz. Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz. Mesleğinizde kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.

BALIK: Birçok fikirden yola çıkarak mükemmel bir sentez yakalayacaksınız. Alışkanlıklar konusunda değişimlere hazır olun. Kararlı davranışlarınızın faydasını daha sonra göreceksiniz. Tek başınıza davranmayın.

Bugün:

Dünyanın ilk metrosu olan Londra metrosunun ''Metropolitan'' adı verilen ilk hattı açıldı. 1863

Dünya Şampiyonu, Pehlivan Kara Ahmet, "Şampiyonlar Şampiyonu" ünvanını aldı. 1900

1. İnönü Zaferi; Albay İsmet Bey komutasında Türk ordusu, Yunan ordusu ile, İnönü'de karşı karşıya geldiler. Yunan ordusu yenildi. 1921

Nuri Demirağ'ın fabrikasında üretilen yolcu uçağının uçuş tecrübesi Yeşilköy'de yapıldı. 1944

Teşrinevvel, Teşrinisani, Kânunuevvel ve Kânunusani aylarının adları, Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak olarak değiştirildi. 1945

Çalışan Gazeteciler Bayramı kutlanmaya başladı. 1961

Başbakan Bülent Ecevit "Ekonomide ve devlet yapısında bir enkaz devralmış durumdayız" dedi. 1978

Kürtaj yasallaştı. 1984

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nda (TRT) "anı, devrim, özgürlük, ulus" gibi 205 sözcüğün kullanılması yasaklandı. Bu sözcüklerin "Türkçe'nin yapı ve işleyişine ters düştüğü" ileri sürüldü. 1985

Türk edebiyatının usta kalemlerinden, ünlü şair ve yazar Necati Cumalı, 80 yaşında vefat etti.2001

Ne yapsak?