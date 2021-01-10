Güne Başlarken | 10 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?





Güne Dair Notlar

8 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,37 TL euro ise 9,02 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. 8°C, 10°C Antalya, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı. 14°C, 20°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. 8°C, 14°C Trabzon, Parçalı bulutlu. 11°C, 16°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. -3°C, 13°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

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10 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen duygusal takıntılar yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizdeki değişimlere karşı huzursuzluk duymanız için hiçbir sebep yok.

BOĞA: Sizi destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz. Israrlı bir şekilde takıntılı konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.

İKİZLER: Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip enerjinizi asgariye indirmelisiniz. Yapacağınız seyahatler kaçamak aşk ilişkilerinizle ilgili olabilir. Her şeye rağmen yeni bir ilişkinin temelini atabilirsiniz.

YENGEÇ: Yaşadığınız ilişki varsa hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin ama evlilik kararı almayın. Gücünüzü ve hırslı yönlerinizi regüle etme ihtiyacı duyacak ve bu konuda gizliliği tercih edeceksiniz.

ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisini size kullanacak arkadaşlarınız olacak. Güzel konuşmalarla karşı cinsin sizi etkilemesi geçici aşkları da gündeme getirebilir. Dostluklarınız pekişiyor.

BAŞAK: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz için garip bir gizem içine girebilirsiniz. Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirebilir.

TERAZİ: Kazançlar konusunda tüm olanaklar sizi destekleyecek. İş hayatında terfi veya maaş yükselmesi gibi sizi motive edecek olaylar yaşayabilirsiniz. Doğru mantıkla olumlu adımlar atacaksınız. Enerjinizi azaltan hareketlere dikkat.

AKREP: Bugün, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Savaşçı Mars’ın karşıt burcunuzda ilerlemesi duyguları canlandırabilir. Kendinizi ifade zorluğu yaşayabilirsiniz.

YAY: Yaşam enerjiniz güçlü. Orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Cazibeniz dikkat çekiyor. Kendinizle ilgili derin düşünceler içindesiniz.

OĞLAK: İlgi alanınızda değişim içindesiniz. Kafanızda düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken ilişkilerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Sosyal yaşantınıza ağırlık vermeli ve bazı şeyleri zamana bırakmalısınız.

KOVA: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı iyi kullanarak emeklerinizin boşa gitmesine izin vermemelisiniz. Vitamin takviyesine ihtiyacınız var.

BALIK: Bugün, tavırlarınızda inatçılık var. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. Davranışlarınız yüzünden yalnızlığı tercih edebileceğiniz bir gün.