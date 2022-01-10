Güne Başlarken | 10 Ocak 2022

Sen uyurken neler oldu?

Adana’da bir müstakil evde çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Evde yaşayan kişilerin, taziyeye gittiği için evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Fransa’da son 24 saatte 296 bin 97 yeni koronavirüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 12 milyon 111 bin 218'e yükseldi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, polis memuru erkek arkadaşıyla birlikte bir polis memurunun evine misafirliğe giden üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar (23), 7’nci kattaki dairenin penceresinden düştü. Ağır yaralanan Sedefnur Çağlar yoğun bakımda tedavi altına alınırken, 2 polis memuru ve evde bulunan 1 genç kız gözaltına alındı.

İstanbul Sancaktepe'de geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın havadan görüntülendi.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Mücadele 2-2 berabere sona erdi.

Güne Dair Notlar

10 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 13, 81 TL euro ise 15, 68 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 10°C, 14°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 6°C, 12°C Gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı Trabzon, 8°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 2°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

10 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Kendinizi her zamankinden farklı hissediyorsunuz. İçinizde özgürlük duyguları var. Ayaklarınız bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak istiyor. Kendinizi bir yerlere ait gibi hissetmem sizin hatanız.

BOĞA:Otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Aileye bağlılığınız tartışılmaz. Duygularınızı ortaya çıkarmaktan hoşlanmıyorsunuz. Sezgileriniz sayesinde yaşamın gizemini araştırmak isteyeceksiniz.

İKİZLER: Özgürlükte sınır tanımıyorsunuz. Karşı tarafı çabuk algıladığınız için çevrenizin derdini anlatmasına gerek yok. Onların sizden gizlediği olayları çok çabuk çözmeniz aranızda huzursuzluklara neden olabiliyor.

YENGEÇ: İlişkilerinize kararlı yaklaşıyorsunuz. Özgürlüğünüzü özleseniz de tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yüklenip isteklerinizi içinizde saklıyorsunuz.

ASLAN: Yaşlı kişilerin yardımına koşabilirsiniz. Derin düşüncelerin insanı olmanıza rağmen sorumluluk aldığınız zaman aniden her şeye sinirlenebiliyorsunuz. Güçlü kişiliğiniz birçok sorunu ve olayları da beraberinde getiriyor.

BAŞAK: Maddi konularda karşı tarafın desteğine ihtiyaç duymuyor ve her şeyi kendiniz halletmek istiyorsunuz. Gururlu bir yapınız var ihtiyaçlarınızı başkalarının yanında konu yapmaktan hoşlanmıyorsunuz.

TERAZİ: Ortaklaşa yaptığınız çalışmalardan keyif alacaksınız. Tüm bunlar sizin sorunların çözümü için alacağınız insiyatife bağlı. Bugün fazla talepkar olmayın. Partnerinizle paylaşımlarınızda sert olmayın.

AKREP: Duygularınızdaki derinliği kimseyle paylaşmıyorsunuz. Bugün, maddi konularla ilgili hesaplarınız olabilir. Yatırımlarda kimseye güvenmiyor ve kendiniz takip etmekten hoşlanıyorsunuz.

YAY: Para kazanmayı seviyorsunuz. Gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyorsunuz. Bunları yaparken, bazı şeyleri gizleme ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü ispat etmek için mücadele etmekten büyük zevk alıyorsunuz.

OĞLAK: Sizi sıkan baskılardan uzaklaşın. Sezgileriniz çok yüksek. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz ama kısa vade çözümler yerine uzun süreçleri tercih ediyorsunuz. Gizemli davranmaktan vazgeçmelisiniz.

KOVA: Para kazanma konusunda kişisel çabalarınızın önemi büyük. Ani gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmaktan hoşlanmıyorsunuz. Arkadaşlarınızın getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz.

BALIK: Maddi konularda genişlemekten yanasınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak isteklerinizi gerçekleştireceksiniz. Alışkanlıkların sizi zorlamasına izin verdiğiniz müddetçe gecikmeler yaşayabilirsiniz