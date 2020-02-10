Güne Başlarken | 10 Şubat 2020

Güne Dair Notlar

10 Şubat günü saat 07.05’te dolar 5,99 TL , euro ise 6,56 TL .

, 6,56 . Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda yaşanan Oscar heyecanı bu yıl da sunucusuz gerçekleşti. Oscar tarihinde ilk kez, 'Yabancı Dilde En İyi Film' ödülü alan yapım, aynı zamanda 'En İyi Film' büyük ödülünün de sahibi oldu. Güney Kore'den çıkan 'Parasite', yıl boyunca izleyenlerin çok konuştuğu bir yapımdı.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 0°C, 8°C parçalı bulutlu İzmir, 1°C, 13°C parçalı ve az bulutlu Antalya, 4°C, 13°C parçalı ve az bulutlu Ankara, -5°C, 2°C akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı Trabzon, -4°C, 3°C çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı Diyarbakır, -8°C, 1°C parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Geceden bir bardak (200 ml) suya bir dilim taze zencefil, bir dilim limon atıp sabah uyanır uyanmaz tüketin.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Zalim İstanbul (Kanal D), Sefirin Kızı (Star TV)

Oynanacak oyun önerisi: Overwatch

Günün spor müsabakaları: Tayland-Avustralya (Kadınlar futbol olimpiyat eleme) 11.30, BB Erzurumspor- Keçiörengücü 14.00, Fenerbahçe- İstanbul BB (TVF Kadınlar 2. Lig)

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn), Peri: Ağzı Olmayan Kız, Dark Waters, Karabasan, Humraz Cin Tarikatı, Şahane Hayaller, Süper Ajanlar

Diğer etkinlikler: Adalet Sizsiniz oyunu, tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Alanya Kültür Merkezi, Antalya

Günlük burç yorumları (10 Şubat 2020)

KOÇ : Arkadaşlarınızın isteklerini ön planda tutacak ve onlarla sezgilerinizle anlaşacaksınız. Ailenizin güveninin sizin için önemli olması nedeniyle bazı emlak işleri ve para konularıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.

: Arkadaşlarınızın isteklerini ön planda tutacak ve onlarla sezgilerinizle anlaşacaksınız. Ailenizin güveninin sizin için önemli olması nedeniyle bazı emlak işleri ve para konularıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. BOĞA: Katıldığınız toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. Hedeflediğiniz başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı belli düzene göre yönlendireceksiniz. Sistemli yapınız tepki çekmenize neden olabilir.

Katıldığınız toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. Hedeflediğiniz başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı belli düzene göre yönlendireceksiniz. Sistemli yapınız tepki çekmenize neden olabilir. İKİZLER : Uzaklara gitme isteği içindesiniz. Özgürlük sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız. Güçlü sezgileriniz var. Size zarar verecek kişileri kolayca tespit edebiliyor ve önleminizi alıyorsunuz.

: Uzaklara gitme isteği içindesiniz. Özgürlük sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız. Güçlü sezgileriniz var. Size zarar verecek kişileri kolayca tespit edebiliyor ve önleminizi alıyorsunuz. YENGEÇ: Özgürlüğünü sizin kadar sistemli kullanan birine çok az rastlanır. Bugün, her türlü maddi olayla haşır neşir olacaksınız. Para kazanma konusunda detaylar ve farklı konumlar söz konusu. Hedeflerinize yaklaşacaksınız.

Özgürlüğünü sizin kadar sistemli kullanan birine çok az rastlanır. Bugün, her türlü maddi olayla haşır neşir olacaksınız. Para kazanma konusunda detaylar ve farklı konumlar söz konusu. Hedeflerinize yaklaşacaksınız. ASLAN: Doğal olan her şeyi sevmenize rağmen maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz. Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün. Olayları abartmamaya çalışın.

Doğal olan her şeyi sevmenize rağmen maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz. Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün. Olayları abartmamaya çalışın. BAŞAK : Bugün kendinizi kısıtlanmış gibi hissedecek, düşüncelerinize belli bir mesafe ve disiplin getireceksiniz. Paylaşımlarınızda savunma mekanizması geliştirdiğiniz için sizinle kimse tartışmak istemiyor.

: Bugün kendinizi kısıtlanmış gibi hissedecek, düşüncelerinize belli bir mesafe ve disiplin getireceksiniz. Paylaşımlarınızda savunma mekanizması geliştirdiğiniz için sizinle kimse tartışmak istemiyor. TERAZİ: Ailenizle olan duygularınızda mantık arıyorsunuz. Onların düşüncelerinden etkilenmeniz mümkün değil. Bugün, Ay sizi daha eğlenceli ve yenilikçi yaparken partnerinizle birlikte özgürce gezebilirsiniz.

Ailenizle olan duygularınızda mantık arıyorsunuz. Onların düşüncelerinden etkilenmeniz mümkün değil. Bugün, Ay sizi daha eğlenceli ve yenilikçi yaparken partnerinizle birlikte özgürce gezebilirsiniz. AKREP: Partnerinizin size vereceği destek önemli olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin fikirleri ters gelebilir ama geçici olarak önlemlerinizi alacaksınız. Bugün özgürlüğünüzü koruma ihtiyacı duyabilirsiniz.

Partnerinizin size vereceği destek önemli olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin fikirleri ters gelebilir ama geçici olarak önlemlerinizi alacaksınız. Bugün özgürlüğünüzü koruma ihtiyacı duyabilirsiniz. YAY: Maddi konularla ilgili birtakım gelişmeler söz konusu. İşinde başarılı ve kariyer sahibi arkadaşlarınızın sizinle yapacakları ortaklıklar, iş konusunda ufkunuzun açılmasına neden olacak. Güzel sonuçlar alacaksınız.

Maddi konularla ilgili birtakım gelişmeler söz konusu. İşinde başarılı ve kariyer sahibi arkadaşlarınızın sizinle yapacakları ortaklıklar, iş konusunda ufkunuzun açılmasına neden olacak. Güzel sonuçlar alacaksınız. OĞLAK : Maddi konuların gündem kazanması sınırlarınızı zorluyor. Ayın konumu, maddi konulara daha fazla ağırlık vermenizi sağlıyor. Bugün yapacağınız her türlü çalışmada kendi menfaatlerinizi korumak isteyeceksiniz.

: Maddi konuların gündem kazanması sınırlarınızı zorluyor. Ayın konumu, maddi konulara daha fazla ağırlık vermenizi sağlıyor. Bugün yapacağınız her türlü çalışmada kendi menfaatlerinizi korumak isteyeceksiniz. KOVA : Düşüncelerinizde özgürce hareket etmek isteyebilirsiniz. Emir almak ve size hükmetmeleri canınızı sıkabilir. Karşıt fikirde olanlar kişilere karşı savunmanızı yapmalı ve biraz daha beklemeyi bilmelisiniz.

: Düşüncelerinizde özgürce hareket etmek isteyebilirsiniz. Emir almak ve size hükmetmeleri canınızı sıkabilir. Karşıt fikirde olanlar kişilere karşı savunmanızı yapmalı ve biraz daha beklemeyi bilmelisiniz. BALIK: Ay’ın konumu, evinizle ilgili yapmanız gereken bazı işleri gündeme getiriyor. Çevrenizde sizinle aynı fikirde olan kişilere yaklaşım tarzınız daha esnek oluyor. Bugün, sizden büyüklerin fikirleri etkisinde kalacaksınız.

10 Şubat gününe damga vuran olaylar