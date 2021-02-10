Güne Başlarken | 10 Şubat 2021

Sen uyurken neler oldu?

Yunanistan'ın başkenti Atina ve Pire'nin dahil olduğu Attiki bölgesinde Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış üzerine 11-28 Şubat'ta "sert kapanma" önlemleri alınacak.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu Başkanı Sumwalt, NBA sayısız rekora imza atan Kobe Bryant'ın ve beraberindeki 8 kişinin ölümüne sebep olan helikopter kazanın sebebinin pilotun dikkatsizliği olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde uzatmaya giden maçta Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Pfizer-BioNTech tarafından üretilen yeni tip koronavirüs aşısının, virüsün ilk kez İngiltere ve Güney Afrika'da görülen türlerine karşı etkili olabileceği bildirildi.

Dünya genelinde Kovid-19 yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 79 milyonu aştı. Vaka sayısı 107 milyon 137 bin 839’a ulaşırken virüs nedeniyle 2 milyon 340 bin 535 kişi hayatını kaybetti.

Güne Dair Notlar

10 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7,06 TL euro ise 8,57 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 12°C, 17°C Sabah saatlerinde sağanak yağışlı Antalya, 13°C, 19°C Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 4°C, 13°C Aralıklı yağmurlu Trabzon, 13°C, 19°C Parçalı yer yer çok bulutlu Diyarbakır, 3°C, 17°C Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Bence Türk dizi sektörü ilk alarmını ‘Muhteşem Yüzyıl’da oynayan Meryem Uzerli tükenmişlik sendromuna yakalandığında verdi. Ama kadının pılını pırtını toplayıp ülkesine geri kaçması üzerine kimse setlerin şartları hakkında kalkıp konuşmadı. Uğur Alkapar'ın yazısı...

Günün kitabı

Empedokles`in Dostları/Amin Maalouf

Amın Maalouf`tan 8 Yıl Aradan Sonra Yeni Bir Roman…

Türkiye`'de geniş bir okur kitlesine sahip Amin Maalouf yeni romanı Empedokles'in Dostları'yla okurlarını selamlıyor.

Romanlarıyla olduğu kadar deneme kitaplarıyla da ilgi çeken Maalouf, Empedokles`in Dostları`nda bu kez geleceğe yönelik bir kurguyla dönüş yapıyor. Ölümcül Kimlikler ve Uygarlıkların Batışı kitaplarında yer verdiği eleştirel gözlemlerin izinde yarı distopik bir dünya çiziyor. Platon`un mağarasından çıkıp Empedokles'in Dostları'yla tanışmaya davet ediyor bizi.

Atlas Okyanusu kıyısındaki küçük Antioche adasının yalnızca iki sakini vardır: Orta yaşın verdiği olgunlukla sessiz bir hayat sürmek isteyen Alec ile yazdığı ilk romanının yakaladığı başarı sonrası her şeyi ardında bırakan esrarengiz Ève. Birbirlerinden uzakta, kırılgan yalnızlıklarının tadını çıkaran bu iki insanın yolu bir gün elektriğin, telefonların, televizyon yayınlarının, internetin, kısacası her türlü iletişim aracının etkisiz hale gelmesiyle kesişir.

Gerçeğe ulaşma imkânı kalmayınca fısıltı gazetesi işlemeye başlar: Gezegen bir nükleer felaketin eşiğindedir, Amerika küresel ölçekte bir terör saldırısına maruz kalmıştır, insanlığın hayatını kolaylaştıran teknolojik gelişmeler artık insanlığın sonunu getirmiştir...

Tüm dünya bu söylentilerle çalkalanırken, kendilerine Empedokles'in Dostları diyen, son derece gelişmiş bir teknolojiye ve tıp bilgisine sahip bir grup gizemli insan bu karmaşaya son vermek üzere çıkagelir. Alec bu insanların kim olduğunu öğrenmeye çalışırken, içinde yaşadığımız dünyanın çelişkileriyle de yüzleşmek zorunda kalır. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır.

&`;Hayal kırıklığı içeren bu satırları yazarken hikâyenin sonuna geldiğim izlenimindeyim. Geldiler, üstünlük kurdular, dünyada hem kaygı hem de umut rüzgârları estirdiler, sonra da gittiler.”

10 Şubat günlük burç yorumları