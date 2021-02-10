Güne Başlarken | 10 Şubat 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
10 Şubat 2021, Çarşamba 07:43 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Yunanistan'ın başkenti Atina ve Pire'nin dahil olduğu Attiki bölgesinde Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış üzerine 11-28 Şubat'ta "sert kapanma" önlemleri alınacak.
Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu Başkanı Sumwalt, NBA sayısız rekora imza atan Kobe Bryant'ın ve beraberindeki 8 kişinin ölümüne sebep olan helikopter kazanın sebebinin pilotun dikkatsizliği olduğunu söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde uzatmaya giden maçta Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Pfizer-BioNTech tarafından üretilen yeni tip koronavirüs aşısının, virüsün ilk kez İngiltere ve Güney Afrika'da görülen türlerine karşı etkili olabileceği bildirildi.
Dünya genelinde Kovid-19 yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 79 milyonu aştı. Vaka sayısı 107 milyon 137 bin 839’a ulaşırken virüs nedeniyle 2 milyon 340 bin 535 kişi hayatını kaybetti.
Güne Dair Notlar
- 10 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7,06 TL euro ise 8,57 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 12°C, 17°C Sabah saatlerinde sağanak yağışlı Antalya, 13°C, 19°C Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 4°C, 13°C Aralıklı yağmurlu Trabzon, 13°C, 19°C Parçalı yer yer çok bulutlu Diyarbakır, 3°C, 17°C Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Bence Türk dizi sektörü ilk alarmını ‘Muhteşem Yüzyıl’da oynayan Meryem Uzerli tükenmişlik sendromuna yakalandığında verdi. Ama kadının pılını pırtını toplayıp ülkesine geri kaçması üzerine kimse setlerin şartları hakkında kalkıp konuşmadı. Uğur Alkapar'ın yazısı...
Günün kitabı
Empedokles`in Dostları/Amin Maalouf
Amın Maalouf`tan 8 Yıl Aradan Sonra Yeni Bir Roman…
Türkiye`'de geniş bir okur kitlesine sahip Amin Maalouf yeni romanı Empedokles'in Dostları'yla okurlarını selamlıyor.
Romanlarıyla olduğu kadar deneme kitaplarıyla da ilgi çeken Maalouf, Empedokles`in Dostları`nda bu kez geleceğe yönelik bir kurguyla dönüş yapıyor. Ölümcül Kimlikler ve Uygarlıkların Batışı kitaplarında yer verdiği eleştirel gözlemlerin izinde yarı distopik bir dünya çiziyor. Platon`un mağarasından çıkıp Empedokles'in Dostları'yla tanışmaya davet ediyor bizi.
Atlas Okyanusu kıyısındaki küçük Antioche adasının yalnızca iki sakini vardır: Orta yaşın verdiği olgunlukla sessiz bir hayat sürmek isteyen Alec ile yazdığı ilk romanının yakaladığı başarı sonrası her şeyi ardında bırakan esrarengiz Ève. Birbirlerinden uzakta, kırılgan yalnızlıklarının tadını çıkaran bu iki insanın yolu bir gün elektriğin, telefonların, televizyon yayınlarının, internetin, kısacası her türlü iletişim aracının etkisiz hale gelmesiyle kesişir.
Gerçeğe ulaşma imkânı kalmayınca fısıltı gazetesi işlemeye başlar: Gezegen bir nükleer felaketin eşiğindedir, Amerika küresel ölçekte bir terör saldırısına maruz kalmıştır, insanlığın hayatını kolaylaştıran teknolojik gelişmeler artık insanlığın sonunu getirmiştir...
Tüm dünya bu söylentilerle çalkalanırken, kendilerine Empedokles'in Dostları diyen, son derece gelişmiş bir teknolojiye ve tıp bilgisine sahip bir grup gizemli insan bu karmaşaya son vermek üzere çıkagelir. Alec bu insanların kim olduğunu öğrenmeye çalışırken, içinde yaşadığımız dünyanın çelişkileriyle de yüzleşmek zorunda kalır. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır.
&`;Hayal kırıklığı içeren bu satırları yazarken hikâyenin sonuna geldiğim izlenimindeyim. Geldiler, üstünlük kurdular, dünyada hem kaygı hem de umut rüzgârları estirdiler, sonra da gittiler.”
10 Şubat günlük burç yorumları
- KOÇ: Çevrenizdeki olaylar karşısında izlenmesi gereken yol için aceleci davranıyorsunuz. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz. İş yaşantınızda hesaplarınızı geriye dönük şekilde denetlemelisiniz.
- BOĞA: Anlamlı ve iğneleyici sözlerinizle partneriniz ve çevreniz üzerinde olumsuz bir hava estireceksiniz. Hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırdınız. Yorgun düşebilirsiniz.
- İKİZLER: Yaşama açılan bütün güzelliklere önem vereceksiniz. Bugün güçlü isteklerinizi kontrol etmeyi öğrenin. Özgür ruhunuz atağa kalktığı zaman çevrenizdeki bağları kopartacak şekilde fevri davranıyorsunuz.
- YENGEÇ: Enerjinizi dengeleme konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Çevrenizle paslaşarak çalışmayı seviyorsunuz. Önünüzdeki engelleri aşma konusunda becerinizi göstereceksiniz. Yanlış anlaşılmalardan sakınmalısınız.
- ASLAN: Yoğun enerjinizin sizi zorladığını hatta tempo kaybettiğini göreceksiniz. Maddi konularda sıkıntı istemiyorsanız çok çalışıp paranızı biriktirmelisiniz. Finans konularına disiplin getirmenin zamanı geldi.
- BAŞAK: Çelişkilerinizi kendi çabanızla yeneceksiniz. Geçmişte yaşadığınız zorluklarla başa çıkıyorsunuz. Arkadaşlıklarınızın seviyesini değerlendireceksiniz. Aşkta bazı konular sorun haline gelebilir.
- TERAZİ: Geçmişte yaşadığınız ilişkinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu. İstekleriniz abartılı olmanıza rağmen duygularınızı saklama ihtiyacı içindesiniz. Çevrenize karşı hassas davranışlar sergileyebilirsiniz.
- AKREP: Yakıcı duygular içinde olmanıza rağmen gizliyorsunuz. Beraber olduğunuz kişileri gözünüzde büyütebilirsiniz. Yalnızlık sizin için çok önemli. Katılacağınız toplantılarda kalabalık sizi sıkabilir.
- YAY: Kendinizi mutsuz hissettiğinizde bulunduğunuz yerden uzaklaşın. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanları seçerek motivasyonunuzu artırmalısınız. Geçmişte yaşadığınız olayın detayları görülebilir.
- OĞLAK: Hayallerinizle baş başa kalma arzusu içinde olabilirsiniz. Düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirirken ne düşündüğünüzü hiç kimse anlamayacak. Sosyal ilişkilerinizin yoğun olduğu bir dönem.
- KOVA: Hayallerinizi askıya almanız gerekiyor. Yeni fırsatlar için beklemeli ve konu ne olursa olsun, denetimden geçirmeden uygulamaya geçmemelisiniz. Bu konuda herhangi bir şikayetiniz olmayacak.
- BALIK: Dış dünyadan koparak kendinizi toparlayacaksınız. İlişkilerinizde duygusallıktan çok mantığınızı öne çıkarmanız nedeniyle aranızda mesafe olacak. Bu kendinizi daha ciddi kontrol etmenizi sağlayacak.