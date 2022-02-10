Güne Başlarken | 10 Şubat 2022

Sen uyurken neler oldu?

Konya ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla Konya'yı Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Aksaray, Adana ve Isparta’ya bağlayan karayolları tüm araçların ulaşımına kapatıldı. Otobüslerin de geçişine izin verilmemesi üzerine yolcular, şehirlerarası otobüs terminalinde bekletilmeye başlandı. Konya’nın 24 ilçesinde de 10 Şubat Perşembe günü yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim kararı alındı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna sınırındaki gerilimin azalması için Batılı ülkelere ve NATO'ya şartlarını açıkladı. Zaharova, Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatlarına ve NATO ülkelerinin ortak tatbikatları son verilmesi gerektiğini ifade ederek, Batılı askeri danışman ve eğitmenlerin Ukrayna’dan çekilmelerini istedi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de 17 yaşındaki Dilan Sözeri, tramvayda 6 kişilik grup tarafından ırkçı hakaretlere maruz kalmasının ardından darp edildi. Saldırganlardan 3’ünün gözaltına alındığı ve yapılan kimlik tespitinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinden yaralı olarak kurtulan şoför Murat Bilmez'in annesi Fatma Bilmez, olay gününü anlattı. Mahmutyazıcıoğlu'nun pisipisine öldüğünü söyleyen Bilmez, "Öldürmeye geldikleri belli. Çok üzgünüz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la beraber koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından geçmiş olsun mesajı gönderen vatandaşlara geri dönüş yaptı. Erdoğan, Twitter'dan gönderilen mesaj ve video mesajlara yaklaşık 3 saat boyunca birer birer yanıt verdi.

RTÜK tarafından, Halk TV’de Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik kullandığı sözlerle ilgili inceleme başlatıldı.

Güne Dair Notlar

10 Şubat günü saat 7.35'te dolar 13,55 TL, euro ise 15,49 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 3°C, 9°C Çok bulutlu Antalya, 7°C, 15°C Doğusu sağanak yağışlı Ankara, -1°C, 5°C Akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı Trabzon, 5°C, 7°C Yağışların gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 3°C, 8°C Çok bulutlu, yağmurlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Camdaki Kız, STAR TV: 20.00 Sinema: Bir Baba Hindu, ATV: 20.00 Bir Zamanlar Çukurova

SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Oğlum, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Mahkum, TRT1 : 20.00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

10 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Görüştüğünüz kişilerle kazançlar konusunda işbirliği içinde olacaksınız. Fikirlerinizin benimsendiği şartları sunacaksınız. Bildiğiniz konularda ısrarcı davranarak kendi sisteminizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

BOĞA: İnanılmaz bir enerjiye sahipsiniz. Düşündüğünüz her şeyi hızlıca yaşama geçirme savaşı içinde olacak ve iletişim zinciri kuracaksınız. Görüştüğünüz üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek önem kazanacak.

İKİZLER: Başarınızı artırma yolunda olumlu gelişmeler sizi bekliyor. İsteklerinizde ısrarcı davranmakla birçok sorunun altını çiziyor ve gündeme gelmesine neden oluyorsunuz. Tepkili davranışlarınızla hedef oluyorsunuz.

YENGEÇ: Bir süredir beklediğiniz şartların kendiliğinden oluşması sizi şaşırtabilir. Enerjinizi artıracak olaylar peşinde olabilirsiniz. Bulunduğunuz şartların sosyal yönüyle değerlendirmeniz size farklı bir statü kazandırıyor.

ASLAN: Bilinçaltındaki başarı hırsınızı yaşama geçirme konusunda verdiğiniz savaş, biraz da çevresel koşulları doğru kullanmanızdan geçiyor. Mesleki başarınızı ortaya çıkaracak duygusal motivasyona ihtiyacınız var.

BAŞAK: Çevre koşullarının olumlu etkileri sizden yana. Özgürlük sınırlarınızı aşarak kendinizi iyi ifade edeceğiniz koşullar karşınızda. Yapacağınız işler, şimdiye kadar yaptığınız birçok işten daha fazlası olacak.

TERAZİ: Bugün ani öfkeden kaçınmalısınız. Sakin yapınıza yakışmayan davranışlar herkesi şaşırtıyor. Olayları yerinde değerlendirmesini öğrenin. Olaylara mantıklı bakmanız gerekirken duygu karıştırıp zorlanıyorsunuz.

AKREP: Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gelişen duygusal motivasyonu olumlu şekilde ortaya çıkarıyorsunuz. Öncülük yaptığınız konularda farklı değişimler içindesiniz. Performansınızı güçlü bir şekilde sergiliyorsunuz.

YAY: Duygularınızı olumlu şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Disipline eden Satürn gezegeni size destek veriyor. Daha kararlı ve mantıklısınız. Bugün sezgileriniz sizi yanıltmayacak. Ortaklıklar gündeme gelecek.

OĞLAK: Duygu alışverişinde bulunduğunuzda kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Bugün, yakın dost ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içinde olacaksınız. İletişim konusunda kendinizi çok daha rahat hissetmelisiniz.

KOVA: Çevrenizin tepkisinden çekindiğinizde kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz. Kendinizle ilgili konularda acele etmemelisiniz. Tenkit edilmek istemiyorsanız duygularınızı kendinize saklayarak bekleyin.

BALIK: Gücünüzün farkında olmanıza rağmen, hırslı yapınızı körükleyecek sorumluluklar peşindesiniz. Bugün bazı olaylarda zincirleme konuları birbirine bağlayan çalışmalarla başarılı bir grafik sizi bekliyor.