Güne Başlarken | 10 Temmuz 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
10 Temmuz 2021, Cumartesi 07:24 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya sitelerinde "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin yer aldığı asılsız paylaşımlara karşı vatandaşı uyardı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sahile yumurtlamak için gelen caretta carettaya eziyet eden 2 turiste, ülkelerine dönmek üzereyken havalimanında para cezası uygulandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün uygulanan koronavirüs aşı sayısını "57 milyon dozu geçtik" diyerek duyurdu.
İstanbul'dan Sinop'a otobüsle gelen bir yolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması üzerine otobüsteki 37 kişi izolasyona alındı. İl Sağlık Müdürlüğü, yolcuda tespit edilen virüsün 'Delta Plus Varyantı' olmadığını açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yapılan açıklamada, 10 Temmuz Cumartesi günü Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi.
Güne Dair Notlar
- 10 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8,66 TL euro ise 10,29 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 28°C, 39°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 16°C, 31°C Parçalı bulutlu Trabzon, 22°C, 27°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 23°C, 39°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Seçim tartışmaları yeniden bütün sıcaklığıyla gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konu farklı zamanlarda kendisine sorulduğunda “Seçimler zamanında, 2023’te yapılacak” demişti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de benzer yorumlarda bulunmuştu. Millet İttifakı ve genel olarak muhalefet bloku ise seçimlerin erkene alınması çağrılarını yineliyor. Hakan Çelik'in yazısı...
Günün kitabı
Otuz Yedi - Sezin Karameşe
“İnsanların hayatında çok önemli iki gün var. Bir, doğdukları gün; iki, sebebini öğrendikleri gün…” 1, 1, 1… 37! Herkes 1 iken o neden 37? Bahar, her şeyden habersiz tekdüze hayatında fani telaşlara kapılmışken bir gün karşı komşusu Deniz’in ani ziyaretiyle değişiyor yaşamı.
Anlattıkları deli saçması gibi görünse de nasıl olduğunu anlayamadığı bir şekilde düşüyor bu girdabın içine. Her ipucu yeni bir soruya, her soru yeni bir soruna evrilirken yol gizli bir köy kütüphanesine çıkıyor. Fakat asıl çıkmaz tam da orada başlıyor.
Küçük, masumane bir çocuk oyunu sanılırken yaşamın en büyük sır kapısının anahtarına dönüşen doğaüstü bir yetenek. 1939’dan 2043’e uzanan beklenmedik bir öykü… Sezin Karameşe, bu ilk romanında satırlara limitsiz hayal gücünün büyülü evrenini çiziyor. Ve okurlarını bitmesini asla istemeyecekleri bir oyuna davet ediyor.
10 Temmuz günlük burç yorumları
- KOÇ: Bugün maddi durumunuzu gözden geçirmek isteyeceksiniz. İçinizdeki kuşkular yüzünden yaptığınız işten zevk almayabilirsiniz. Güvene gün içinde her şeyden çok daha fazla ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuz.
- BOĞA: Bugün duygularınızı rahatça kullanmak isteyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi ifade ettiğiniz için çevreniz epey kalabalık olacak. Ailenizle güçlü bağların pekişeceği bir gün.
- İKİZLER: Ay, düşüncelerinizi olumlu etkilerken, girişimciliğinizin destek ve takdir görmesi gururunuzu okşayabilir. Dostlarınızın ilgisine ihtiyacınız var. Değişen istekleriniz konusunda detaylar kafanızı kurcalıyor.
- YENGEÇ: Çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden planınızı ortaya koymayın ve fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmamalısınız.
- ASLAN: Aşk gezegeni Venüs, burcunuzda ilerliyor ve isteklerinizi erken saatlerde yaşama geçirme konusunda fırsatlar sunuyor. Bugün, fikir çatışmaları yaşayabilir ve olayları problem haline getirebilirsiniz.
- BAŞAK: Yakın dostlarınızın sizden bekledikleri desteği onlardan esirgememeli ve aranızdaki bağları daha da güçlendirmelisiniz. İşbirliği içinde olacağı dostlarınız ile sohbetinizi gelecek günlere taşıyacaksınız.
- TERAZİ: Harcamalarınızı denetleyin. Bugün sıra dışı düşünceler içinde olacak ve partnerinizin gözüne girmek için bütçe dengenizi bozacaksınız. İsteklerinizde aşırılık gözleniyor. Yine de olumlu bir gününüzdesiniz.
- AKREP: Düşüncelerinizi yaşama geçirmek konusunda bilgilerinizi kullanmak için fırsatlar söz konusu. Gücünüzün farkındasınız. İletişimde zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere bir şekilde ulaşacaksınız.
- YAY: Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve kesin çözümler getiriyorsunuz. Bugün partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz. Çok hızlı değişim gösteriyorsunuz.
- OĞLAK: Bugün iletişim konusunda zorluk çekmeyecek, istediğiniz kişilere hızlı bir şekilde ulaşacaksınız. Beklemekten çok sıkılıyor ve girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz. İşbirliği içinde olduğunuz kişilere dikkat edin.
- KOVA: Yaşam standartlarınızı yüksek tutmayı başaramıyorsunuz. Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onlarla mutlu hissedebilirsiniz. Mesleğinizde fikirlerinizle ortada olmak istiyorsunuz.
- BALIK: Maddi konuları gözden geçirmelisiniz. Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yatırım konusunda size fikir verecek olan ailenizi ön plana çıkarmalısınız. Gerekli atılımları yapacaksınız.