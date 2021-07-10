Güne Başlarken | 10 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya sitelerinde "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin yer aldığı asılsız paylaşımlara karşı vatandaşı uyardı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sahile yumurtlamak için gelen caretta carettaya eziyet eden 2 turiste, ülkelerine dönmek üzereyken havalimanında para cezası uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün uygulanan koronavirüs aşı sayısını "57 milyon dozu geçtik" diyerek duyurdu.

İstanbul'dan Sinop'a otobüsle gelen bir yolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması üzerine otobüsteki 37 kişi izolasyona alındı. İl Sağlık Müdürlüğü, yolcuda tespit edilen virüsün 'Delta Plus Varyantı' olmadığını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yapılan açıklamada, 10 Temmuz Cumartesi günü Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi.

Güne Dair Notlar

10 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8,66 TL euro ise 10,29 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 28°C, 39°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 16°C, 31°C Parçalı bulutlu Trabzon, 22°C, 27°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 23°C, 39°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Seçim tartışmaları yeniden bütün sıcaklığıyla gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konu farklı zamanlarda kendisine sorulduğunda “Seçimler zamanında, 2023’te yapılacak” demişti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de benzer yorumlarda bulunmuştu. Millet İttifakı ve genel olarak muhalefet bloku ise seçimlerin erkene alınması çağrılarını yineliyor. Hakan Çelik'in yazısı...

Günün kitabı

Otuz Yedi - Sezin Karameşe

“İnsanların hayatında çok önemli iki gün var. Bir, doğdukları gün; iki, sebebini öğrendikleri gün…” 1, 1, 1… 37! Herkes 1 iken o neden 37? Bahar, her şeyden habersiz tekdüze hayatında fani telaşlara kapılmışken bir gün karşı komşusu Deniz’in ani ziyaretiyle değişiyor yaşamı.

Anlattıkları deli saçması gibi görünse de nasıl olduğunu anlayamadığı bir şekilde düşüyor bu girdabın içine. Her ipucu yeni bir soruya, her soru yeni bir soruna evrilirken yol gizli bir köy kütüphanesine çıkıyor. Fakat asıl çıkmaz tam da orada başlıyor.

Küçük, masumane bir çocuk oyunu sanılırken yaşamın en büyük sır kapısının anahtarına dönüşen doğaüstü bir yetenek. 1939’dan 2043’e uzanan beklenmedik bir öykü… Sezin Karameşe, bu ilk romanında satırlara limitsiz hayal gücünün büyülü evrenini çiziyor. Ve okurlarını bitmesini asla istemeyecekleri bir oyuna davet ediyor.

10 Temmuz günlük burç yorumları