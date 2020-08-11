Türkiye Güne Başlarken | 11 Ağustos 2020

Güne Başlarken | 11 Ağustos 2020

Türkiye

Güne Başlarken | 11 Ağustos 2020

Posta.com.tr editörleri tarafından hazırlanan Güne Başlarken ile güne daha hazırlıklı başlayabilirsin. İşte döviz kurlar, hava durumu ve bazı günlük bilgiler.

11 Ağustos 2020, Salı 07:29 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?

  • ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısı düzenlediği sırada, programı bölen güvenlik ekibi tarafından salondan çıkarıldı.
  • UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka'nın Kopenhag takımını uzatma bölümünde attığı golle 1-0 yenen İngiltere temsilcisi Manchester United, yarı finale çıktı.
  • Balıkesir'in Ayvalık ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 63 sığınmacı kurtarıldı.
  • Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Sevr Antlaşması'nı gündeme getirmesine yönelik, "Bugün kendi halkını bile beslemekten aciz bir yönetimin Türk milletinin yırtıp attığı Sevr'i gündeme getirmeye cüret etmesi abesle iştigaldir." açıklaması yaptı.

Güne Dair Notlar

  • 11 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 7, 34 TL, euro ise 8,63 TL.
Hava durumu ise şöyle: 
İstanbul, 23°C, 31°C  Parçalı ve az bulutlu
Antalya, 24°C, 33°C Gök gürültülü sağanak yağışlı
Ankara, 19°C, 32°C  Yerel olmak üzere kısa süreli sağanak yağışlı
Trabzon, 24°C, 29°C Yağışların doğu kesimlerinde çok kuvvetli olması bekleniyor
Diyarbakır, 20°C, 37°C  Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Posta ile Pratik Bilgiler

Herkesin hayran kaldığı Starbucks kurabiye tarifi

Çayın ve kahvenin yanına en çok yakışan lezzetlerden birisi de kurabiye. Son dönemde Starbucks kurabiyesi de oldukça revaçta. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz Starbucks kurabiyesi için tarif arıyor ya da Starbucks kurabiyesi nasıl yapılır merak ediyorsanız işte buradayız!

Tarife gitmek için tıkla

Televizyonda ne var?:

Çarkıfelek (Kanal D), Şans Kapıyı Çalınca (ATV), Yaparsın Aşkım (FOX), Türk Sineması "Gamonya" (TRT 1)

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2020)

  • KOÇ: Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişim yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakıma şansınızı kendiniz yaratacaksınız. Risk almaya hazırsınız.
  • BOĞA: Aile bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. Arabuluculuk size yakışacak. İletişim konusunda olumlu bir görüntü veriyorsunuz.
  • İKİZLER: Bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve büyük aşama kaydedeceksiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi artıracaksınız.
  • YENGEÇ: Kariyerinizdeki gecikmeleri fazla büyütmeyin. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı veya çalıştığınız şirketin aracılığıyla gelecek. Bugün özellikle hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişilikler yapmayın.
  • ASLAN: Yollardan beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi canınızı sıkabilir. ve duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak.
  • BAŞAK: Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Güç birliği içinde olacağınız yeni bir iş sizi bekliyor.
  • TERAZİ: İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız tek şey, sabrınızı ön plana çıkartmak olmalı. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. Yalnız kendi sorun ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.
  • AKREP: Planlarınızı uygularken kibar, zarif ama ısrarcı davranacaksınız. Bugün çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Aile toplantılarına daha fazla ağırlık vereceksiniz.
  • YAY: Düşüncelerinizi yenilemekten kaçının. Değişim içinde olduğunuzun farkındasınız ve olaylara kendinizi teslim etmekte çekimser kalabilirsiniz. Çevrenizden etkilenmek istemiyorsanız temkinli davranmalısınız.
  • OĞLAK: İlişkilerinizde dikkatli olmalı ve sözlerinize özen göstermelisiniz. Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız. Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Çevrenizle uyum sizi farklı kılıyor. İlişkilerinizden olumlu etkiler alıyorsunuz.
  • KOVA: Enerjiniz yükseliyor. Bulunduğunuz ortamlarda cazibe rüzgarları estireceksiniz. Sürprizlere hazır olun. Sevilme duygunuzun yoğun olması sizi sorunlu bir aşka sürükleyebilir. Gücü sevdiğiniz için aşkta güç arıyorsunuz.
  • BALIK: Çalıştığınız yerde çalışanlar arasında değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunları sizin de başınızı ağrıtabilir. İşlerinizle ilgili yapmanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz. Dengeniz bozulabilir.

11 Ağustos gününe damga vuran olaylar

  • TBMM’nin II. dönemi açıldı. 1923
  • İstanbul Tiyatro festivali başladı. 1936
  • Dimitri Şoştakoviç'in "Leningrad" isimli 7. Senfonisi Nazi kuşatması altındaki Leningrad şehrinde ilk kez seslendirildi. 1942
  • Şizofroniden muzdarip Ürdün Kralı Tallal'in yerine henüz öğrenci olan oğlu Hüseyin kral oldu. 1952
  • Fransız sömürgesi Çad bağımsızlığını ilan etti. 1960
  • 9 ay 25 gün süren Yassıada yargılamaları sona erdi. 1961
  • İstanbul'da 92 yıldır hizmet veren tramvay kaldırıldı. Son seferini yapan tramvaylar yolcuları ücretsiz taşıdı. 1961
  • Çatalhöyük'te Milattan Önce 8000'de yapılmış buluntulara rastlandığı açıklandı. 1963
  • 3 yıldır süren Malezya - Endonezya savaşı sona erdi. 1966
  • 30 imam-hatip lisesi daha açılacağı açıklandı. 1975
  • Uluslararası Para Fonu, IMF'nin isteği doğrultusunda faiz oranları değiştirildi, üç aylık faiz yüzde 53 oldu. 1984
  • Yüzyılın son güneş tutulması çeşitli illerden tam olarak izlendi. 1999
  • Nur Cemaatı lideri Fettullah Gülen hakkında 'çete kurmak ve yönetmek' iddiasıyla gıyabi tutuklama kararı verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Fettullah Gülen için Kırmızı Bülten çıkartılması istendi. 2000

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