Güne Başlarken | 11 Ağustos 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
11 Ağustos 2021, Çarşamba 07:24 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişinin yaşamını yitirdiği kazada emniyet kemeri takılı olduğu için hafif yaralı kurtulan Didem Özcan (18), taburcu edildi. Olay anını ve sonrasını anlatan Özcan, Kocaeli'den Sarımsaklı'ya, arkadaşının yanına tatile gitmek için yola çıktığını söyledi.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde gözetleme ve keşif görevi yapan insansız helikopter, ormanlık alana düştü.
Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin bonservisiyle birlikte FK Khimki'ye transfer olduğunu açıkladı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün intihar şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Zeliha Oral’ın (53), bugün denizde cansız bedeni bulundu.
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşı olmayanların günlük yaşamları daha da zorlaştırıldı.
İstanbul Fatih’te kaldığı otelden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan, ailesi bulmak için İstanbul’a gelen 20 yaşındaki Rus öğrenci Makar Fedorovich Ragin, Burgazada’da ölü bulundu.
Cezayir hükümeti, ülkedeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25'i asker olmak üzere 42'ye yükseldiğini açıkladı.
Güne Dair Notlar
- 11 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,60 TL euro ise 10,09 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 31°C Yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 28°C, 40°C Az bulutlu ve açık Ankara, 19°C, 29°C Parçalı bulutlu Trabzon, 21°C, 28°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 21°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Yüreğimizi yakan orman yangınlarını günlerdir konuşuyoruz. Enine boyuna tartışıyoruz, söndürme çalışmalarının nasıl etkili olması gerektiğini, zamanında müdahalenin önemini, yangın uçaklarının gerekliliğini değerlendiriyoruz. Konunun bu kadar çok üzerinde durduğumuz ve yakından takip ettiğimiz için muhtemelen bundan sonraki orman yangınlarına daha etkili şekilde eğileceğiz. Fakat aynı hassasiyeti Türkiye’nin vahim bir sorunu olan trafik kazalarında göstermiyoruz. Çünkü bu konu kanıksandı. Hakan Çelik'in yazısı...
11 Ağustos günlük burç yorumları
- KOÇ: Bugün, partnerinizle işbirliği içinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacak. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.
- BOĞA: Maddi konularda fikrinizi söylerken çekimser kalabilirsiniz. Karşınızdaki kişilerin iyi niyetle yaklaşımlarından emin olmadan fikirlerinizi ortaya koymak istemiyorsunuz. Olaylara yaklaşımınız çok farklı.
- İKİZLER: Değerlerinizin farkındasınız ama bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. Bugün inatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz.
- YENGEÇ: Enerjiniz yüksek ve ideallerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz. Egonuzu ifade edemediğinizde huzursuz oluyorsunuz. Emir almamak gibi takıntılarınız var ama bu dönem başarıyı kucaklayacaksınız.
- ASLAN: İlginç fikirlerinizi iş konularında da kullanarak çevrenizi şaşırtabilirsiniz. Kendinizi yenilemekte acele etmeyin. Yaşantınızla ilgili güzel planlar yapmanıza rağmen değişimlerden çabuk etkileniyorsunuz.
- BAŞAK: Aşk gezegeni Venüs burcunuzda ilerliyor. Yaşam coşkunuzu iki katına çıkarırken enerjinizi dengeleme konusunda uyarı getiriyor. Yapacağınız her türlü aktiviteye duygusallığınızı da aktaracaksınız.
- TERAZİ: Araştırmacı yapınızı fazla zorlamanız gerekmiyor. Birlikte olacağınız topluluklarda kendi özünüze dönmek isteyebilir ve bazı olaylara ilgisiz kalabilirsiniz. Düşüncelerinizin yanlış anlaşılması tarzınızla ilgili.
- AKREP: Güneş tepe evinizde ilerlerken üstünlük duyguları içinde olabilirsiniz. Toplumsal konulara eğilim gösterme ihtiyacı içindesiniz. Ailenizin sorunları önem kazanıyor. Özellikle annenizle ilgili birtakım olaylar yaşayabilirsiniz.
- YAY: Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu. İlgi alanınızda değişim içindesiniz. Kafanızda yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken ikili ilişkilerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz.
- OĞLAK: İş hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Etrafınızdan çabuk etkileniyor ve problemlerinizi işe aksettirebiliyorsunuz. Sosyal aktivitenizde canlanma söz konusu.
- KOVA: Bulunduğunuz yerde düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Sabit düşünceler içinde olduğunuzda olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz. Arkadaşlarınızın sunacağı tekliflere hazır olun.
- BALIK: Yapmayı planladığınız işleriniz için yeni yapılanma içinde olacaksınız. Enerjinizin güçlü olduğu bir gün. İhmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz.