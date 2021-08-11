Güne Başlarken | 11 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişinin yaşamını yitirdiği kazada emniyet kemeri takılı olduğu için hafif yaralı kurtulan Didem Özcan (18), taburcu edildi. Olay anını ve sonrasını anlatan Özcan, Kocaeli'den Sarımsaklı'ya, arkadaşının yanına tatile gitmek için yola çıktığını söyledi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde gözetleme ve keşif görevi yapan insansız helikopter, ormanlık alana düştü.

Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin bonservisiyle birlikte FK Khimki'ye transfer olduğunu açıkladı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün intihar şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Zeliha Oral’ın (53), bugün denizde cansız bedeni bulundu.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşı olmayanların günlük yaşamları daha da zorlaştırıldı.

İstanbul Fatih’te kaldığı otelden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan, ailesi bulmak için İstanbul’a gelen 20 yaşındaki Rus öğrenci Makar Fedorovich Ragin, Burgazada’da ölü bulundu.

Cezayir hükümeti, ülkedeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25'i asker olmak üzere 42'ye yükseldiğini açıkladı.

Güne Dair Notlar

11 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,60 TL euro ise 10,09 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 31°C Yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 28°C, 40°C Az bulutlu ve açık Ankara, 19°C, 29°C Parçalı bulutlu Trabzon, 21°C, 28°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 21°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Yüreğimizi yakan orman yangınlarını günlerdir konuşuyoruz. Enine boyuna tartışıyoruz, söndürme çalışmalarının nasıl etkili olması gerektiğini, zamanında müdahalenin önemini, yangın uçaklarının gerekliliğini değerlendiriyoruz. Konunun bu kadar çok üzerinde durduğumuz ve yakından takip ettiğimiz için muhtemelen bundan sonraki orman yangınlarına daha etkili şekilde eğileceğiz. Fakat aynı hassasiyeti Türkiye’nin vahim bir sorunu olan trafik kazalarında göstermiyoruz. Çünkü bu konu kanıksandı. Hakan Çelik'in yazısı...

11 Ağustos günlük burç yorumları