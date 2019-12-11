Güne Başlarken | 11 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 11 Aralık günü saat 08.02’de dolar 5,81 TL’den işlem görürken, euro ise 6,44 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli -1°C, 8°C

İstanbul: Sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra yağmurlu 6°C, 14°C

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11°C, 16°C

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 8°C, 18°C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların şiddetli, il merkezi ile batı ilçelerinde aşırı olması bekleniyor 12°C, 15°C

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 7°C, 16°C

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 8°C, 15°C

Erzurum: Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli -5°C, -1°C

Diyarbakır: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu 5°C, 9°C

11 Aralık 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirdeki kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olmanız çevrenizde fark yaratıyor ve farkındasınız.

BOĞA: İmkansız görünen düşüncelerin çok da önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecek. Aile bağlarının ve bireylerin önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edeceksiniz.

İKİZLER: Enerjinizin yüksekliği motivasyonunuzu artırıyor. Aile büyüklerinin tavsiyelerine karşı çıkarken kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda fazla ısrarcı olacaksınız. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz.

YENGEÇ: Kinci tarafınız ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye politik ve iğneleyici bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.

ASLAN: Mal varlığınızı artıracak köklü ve radikal isteklerinizi yerine getirmeye çalışacaksınız. İsteklerinizi başarma konusunda kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun beklentilerine ilgili olmalısınız.

BAŞAK: Sizi meşgul edecek ve masrafa neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip etmek bu dönemde zor. Bugün özellikle farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor ama duruma hakim oluyorsunuz.

TERAZİ: Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediğiniz için artık cesur kararlar vermenin zamanının geldiğini sezgilerinizle hissedeceksiniz. Yapmanız gereken işleri bir an önce toparlamalısınız.

AKREP: Kendinize güveniyor ve başlattığınız işlerde kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdeki kişilerin sizin fikirlerinden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.

YAY: Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostlukların pekişeceği ama arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kuracağınız ve saatlerce konuşabileceğiniz bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız.

OĞLAK: Kafaca anlaştığınız kişilerin yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu günlerdesiniz.

KOVA: Yaratıcılık mekanizmanızı ve manyetik çekim gücünüzü yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Eski fırsatlar yeniden ayağınıza gelecek.

BALIK: İş hayatınızla ortaklıklar paralel ilerliyor. İşinizde yükselmek istiyorsanız doğru insanlarla birlikte olun. Sosyal çevre maddi kazançlarınızı artırma konusunda size yardımcı olacak. Bazı sürprizlere hazırlıklı olun.

Bugün:

Verem ve kolera hastalıklarını keşfeden Alman doktor Robert Koch doğdu. 1843

İlk masa tenisi turnuvası İngiltere'de düzenlendi. 1901

Mustafa Kemal Paşa’nın Times gazetesinde, "Milli hâkimiyet esasına dayanan ve bilhassa Cumhuriyet idaresine malik bulunan memleketlerde siyasi partilerin mevcudiyeti tabiidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde de birbirini denetleyen partilerin doğacağına şüphe yoktur" şeklindeki demeci yayımlandı. 1923

İngiltere Kralı VIII. Edward, sevgilisi Madam Simpson uğruna tahtını terk etti. Üç ay önce 4-6 Eylülde İstanbul'a gelen VIII. Edward, Atatürk'ün konuğu olmuştu. 1936

Sivas-Erzincan demiryolu açıldı. 1938

Adolf Hitler ve Benito Mussolini’nin açıklamasıyla Almanya ve İtalya, Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş ilan etti. 1941

MGK Genel Sekreterliği kuruldu. 1962

Yazar Hüseyin Nihal Atsız 70 yaşında İstanbul'da öldü. 1975

İstanbul'da Bebek Maksim Gazinosu yandı. 1976

İran'ın başkenti Tahran'da sabah toplu gösteriler düzenlendi. İsfahan'da 40 kişi öldürüldü, 60 kişi yaralandı. 1978

Sinema ve tiyatro sanatçısı Adile Naşit 57 yaşında öldü. 1987

Avrupalı Birliği ülkeleri, 1999’un para birliği için son tarih olacağını açıkladı. 1991

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği İdare Ataşesi Çağlar Yücel Bağdat'ta aracının içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu. 1993

Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. Sonuç belgesinde Türkiye'nin "adaylığı kesinleşti." 1999

İstanbul Modern Sanat Müzesi açıldı. 2004

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