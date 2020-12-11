Güne Başlarken | 11 Aralık 2020

Sen uyurken neler oldu?

Ankara’da, üniversite öğrencisi Şule Çet’in (23) ölümüyle ilgili davada bilirkişi olarak yer alan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Mustafa Ender Taner (49), evinde tavana iple asılı halde ölü bulundu.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı’nın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları 3-10-12-29-32-51 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 206 bin 202 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti.

Yerebatan Sarnıcı restorasyonunda yapılan incelemelerde sütun başlarında gergi boşluğu tespit edildiği ve çökme riski bulunduğu ifade edildi.

Güne Dair Notlar

11 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7,89 euro ise 9,59 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu. 12°C, 17°C Antalya, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 13°C, 19°C Ankara, Parçalı, zamanla çok bulutlu. 4°C, 12°C Trabzon, Parçalı bulutlu. 10°C, 17°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. -2°C, 11°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Kasımda yağışlar yarı yarıya azaldı. Ege ve Marmara’da son 40 yılın en düşük ikinci kasım ayı yağışı gerçekleşti. Su kaynakları alarm veriyor. Birey olarak olayın ciddiyetini anlayıp, su kullanımında ‘tasarruf moduna’ acilen geçmemiz şart. Su kullanım süresini kısaltarak işe başlayabiliriz. Bilal Emin Turan'ın yazısı...

Günün kitabı

On Dakika Otuz Sekiz Saniye / Elif Şafak

Adı Leyla’ydı. İstanbul’un en eski genelevlerini barındıran o meşum sokakta yer alan gülkurusu renkli evde bilinen adıyla Tekila Leyla. Öyle derdi ona arkadaşları, ahbapları ve müşterileri. Öyle derdi ona beş kadim dostu. Hiç istemezdi Leyla kendisinden geçmiş zaman diliminde söz edilmesini. Ama işte kalbi daha az evvel susmuş, soluk alış verişi ise hepten kesilmişti. Şehrin kenarlarında bir çöp kutusuna bırakılmıştı cansız bedeni. Gene de henüz durmamıştı beyni. Çalışıyordu hâlâ. Tastamam on dakika otuz sekiz saniye boyunca…

11 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Duygusal konulara daha nazik bir yaklaşım göstereceksiniz. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız kişileri doğru seçmelisiniz. Size zaman kaybettirecek birlikteliklerden kaçının. Enerjinizi yansıtmayı başarıyorsunuz.

BOĞA: Ailenizden veya üstlerinizden beklediğiniz davranışlar sizi tatmin etmeyebilir. Onlar bulunduğu şartlar dahilinde hareket ettikleri için size dar bir kalıp sunacak. Yakınlarınızla maddi konulara girmeyin.

İKİZLER: Bu dönemde birçok iş konusunda istekli davranacak, başarı arzusu içinde olacaksınız. Dengelerin bozulmasına tahammül edemiyorsunuz. Çalışma şartlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.

YENGEÇ: Çevre koşullarının daralmasından hoşlanmıyorsunuz. Disiplini de sevmiyorsunuz. Kısa yollarla ilgili beklentilerinizde duraksama olabilir. Duygularınızı saklayacağınız ortamlarda bulunmamak iyi gelir.

ASLAN: Sizin için sonuç önemli. Bekleyin ve her şeye takılmayın. Bunaldığınızda yalnız kalmak istiyeceksiniz. Çünkü siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun, ilişkilerde istemediğiniz durumlar ortaya çıkacaktır.

BAŞAK: Maddi sorunların gündeme gelmesiyle düşünceleriniz allak bullak olabilir. Beklenmeyen harcamalara sinirlenmeyin. Parayla ilgili konuları erteleyin. Çözüm bekleyen ödemeleriniz için şartları oluşturun.

TERAZİ: Duygusal konularda her şey istediğiniz gibi gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerinin istenen netliğe kavuşmayacak olması sizi takıntılı yapabilir. Kısa vade çözümlerin sonuçları önemli unutmayın.

AKREP: Olayları akışına bıraktığınızda her şeyin daha sade olduğunu göreceksiniz. Acele etmeyin. Acil durumlarda karşınızdakilere yüklenmeyin. Değişim içindesiniz. Olaylara kendinizi kapatabilirsiniz.

YAY: Bugün kuruntularınız çok fazla. Değer yargılarınızı gözden geçirip kendinizi yeniden yapılandıracaksınız. Düşünceleriniz yoğunlaşmış durumda. Her şeyin altı yapısını incelemekten sinirleriniz bozulabilir.

OĞLAK: Birlikte olduğunuz kişiyi gereksiz kıskançlıktan bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz değişiyor. Yanılmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Girdiğiniz ortamlarda tavrınızla dikkat çekeceksiniz.

KOVA: İlişkilerinizi gözden geçirmek için tam sırası. İş arkadaşlarınızın düşünceleri çok önemli. Onlara daha çok zaman ayırıp beklentilerine karşı ilgili olmalısınız. Bu dönem değişik gruplardan iş teklifleri alabilirsiniz.

BALIK: Karşınıza çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz. Çevre koşularını arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz. Felsefi yeteneğiniz daha da yoğunlaşacak ve fikirleriniz konusunda başarılı olacaksınız.