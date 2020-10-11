Güne Başlarken | 11 Ekim 2020

Sen uyurken neler oldu?

İstanbul'da Samatya açıklarında içinde 13 kişi bulunan balıkçı teknesi battı. Olayda iki kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise kurtarıldı. O teknede büyük bir can pazarı yaşandı. Bir balıkçı mucizevi bir şekilde hayatta kaldı.

İzmir'de sahte içki zehirlenmesi nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdi. Kentte esnaflık yapan Emin Göktekin, bazı aktarların yüksek kar için etil alkol sattığını belirterek, "Adamlar bu işten 6-7 ayda villa sahibi oluyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hatay’da gerçekleşen yangın için devletimiz tüm imkanlarıyla seferber haldedir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay’daki orman yangınlarının valilik tarafından çok yönlü soruşturulduğunu ve 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul Seyrantepe'de yapımı süren hastanenin yakın zamanda tamamlanacağı müjdesini verdi.

Güne Dair Notlar

11 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7.86 TL, euro ise 9.30 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 16°C, 24°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 20°C, 28°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 12°C, 24°C Trabzon, Parçalı, yer yer çok bulutlu. 21°C, 23°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 11°C, 31°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak





Günün kitabı

Körlük- Jose Saramago

Adı bilinmeyen bir ülkenin adı bilinmeyen bir kentinde, arabasının direksiyonunda trafik ışığının yeşile dönmesini bekleyen bir adam ansızın kör olur. Ancak karanlıklara değil, bembeyaz bir boşluğa gömülür. Arkasından, körlük salgını bütün kente, hatta bütün ülkeye yayılır. Ne yönetim kalır ülkede, ne de düzen; bütün körler karantinaya alınır. Hayal bile edilemeyecek bir kaos, pislik, açlık ve zorbalık hüküm sürmektedir artık. Yaşam durmuştur, insanların tek çabası, ne pahasına olursa olsun hayatta kalmaktır. Roman, kentteki akıl hastanesinde karantinaya alınan, oradan kurtulunca da birbirinden ayrılmayan, biri çocuk yedi kişiye odaklanır. Aralarında, bütün kentte gözleri gören tek kişi olan ve gruptakilere rehberlik eden bir kadın da vardır. Bu yedi kişi, cehenneme dönen bu kentte, hayatta kalabilmek için inanılmaz bir mücadele verir. Saramago’nun müthiş bir gözlem gücüyle betimlediği bu kaotik dünya, insanın karanlık yüzünün simgesi.

Körlük, ürkütücü bir roman, beklenmedik bir felaketi yaşayan bir toplumun nasıl çöktüğünün, nasıl bencilleştiğinin ve değer yargılarını yitirdiğinin hikâyesi. Konusunun ürkütücülüğüne rağmen olağanüstü bir şiirsellikle anlatılmış bu unutulmaz roman, usta yazarın belki de en etkileyici yapıtı.

Günün köşe yazısı

Happy Moon’s Cafe zincirini yabancı kökenli sananlar yanılıyor. Arkasında şahane bir başarı hikayesi var. Bu hafta konuğum, Happy Moon’s Cafe’nin kurucusu Hüseyin Aymutlu. Sivas’ta doğmuş, büyümüş ve bu sektörde çalışmaya garsonluktan başlamış biri o. Örnek alınacak bu hikayeyi sizlerle paylaşmak istedim. Birçok gence ilham olacaktır. Mehmet Yalçınkaya'nın yazısı...

11 Ekim günlük burç yorumları