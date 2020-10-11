Güne Başlarken | 11 Ekim 2020
Yeni bir günden daha günaydın. Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
11 Ekim 2020, Pazar 07:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- İstanbul'da Samatya açıklarında içinde 13 kişi bulunan balıkçı teknesi battı. Olayda iki kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise kurtarıldı. O teknede büyük bir can pazarı yaşandı. Bir balıkçı mucizevi bir şekilde hayatta kaldı.
- İzmir'de sahte içki zehirlenmesi nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdi. Kentte esnaflık yapan Emin Göktekin, bazı aktarların yüksek kar için etil alkol sattığını belirterek, "Adamlar bu işten 6-7 ayda villa sahibi oluyor" dedi.
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hatay’da gerçekleşen yangın için devletimiz tüm imkanlarıyla seferber haldedir" dedi.
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay’daki orman yangınlarının valilik tarafından çok yönlü soruşturulduğunu ve 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul Seyrantepe'de yapımı süren hastanenin yakın zamanda tamamlanacağı müjdesini verdi.
Güne Dair Notlar
- 11 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7.86 TL, euro ise 9.30 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 16°C, 24°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 20°C, 28°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 12°C, 24°C Trabzon, Parçalı, yer yer çok bulutlu. 21°C, 23°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 11°C, 31°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
Körlük- Jose Saramago
Adı bilinmeyen bir ülkenin adı bilinmeyen bir kentinde, arabasının direksiyonunda trafik ışığının yeşile dönmesini bekleyen bir adam ansızın kör olur. Ancak karanlıklara değil, bembeyaz bir boşluğa gömülür. Arkasından, körlük salgını bütün kente, hatta bütün ülkeye yayılır. Ne yönetim kalır ülkede, ne de düzen; bütün körler karantinaya alınır. Hayal bile edilemeyecek bir kaos, pislik, açlık ve zorbalık hüküm sürmektedir artık. Yaşam durmuştur, insanların tek çabası, ne pahasına olursa olsun hayatta kalmaktır. Roman, kentteki akıl hastanesinde karantinaya alınan, oradan kurtulunca da birbirinden ayrılmayan, biri çocuk yedi kişiye odaklanır. Aralarında, bütün kentte gözleri gören tek kişi olan ve gruptakilere rehberlik eden bir kadın da vardır. Bu yedi kişi, cehenneme dönen bu kentte, hayatta kalabilmek için inanılmaz bir mücadele verir. Saramago’nun müthiş bir gözlem gücüyle betimlediği bu kaotik dünya, insanın karanlık yüzünün simgesi.
Körlük, ürkütücü bir roman, beklenmedik bir felaketi yaşayan bir toplumun nasıl çöktüğünün, nasıl bencilleştiğinin ve değer yargılarını yitirdiğinin hikâyesi. Konusunun ürkütücülüğüne rağmen olağanüstü bir şiirsellikle anlatılmış bu unutulmaz roman, usta yazarın belki de en etkileyici yapıtı.
Günün köşe yazısı
Happy Moon’s Cafe zincirini yabancı kökenli sananlar yanılıyor. Arkasında şahane bir başarı hikayesi var. Bu hafta konuğum, Happy Moon’s Cafe’nin kurucusu Hüseyin Aymutlu. Sivas’ta doğmuş, büyümüş ve bu sektörde çalışmaya garsonluktan başlamış biri o. Örnek alınacak bu hikayeyi sizlerle paylaşmak istedim. Birçok gence ilham olacaktır. Mehmet Yalçınkaya'nın yazısı...
11 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Yakın ilişkide olduğunuz insanlarla yapacağınız fikir alışverişlerinden yola çıkarak kısa seyahatleri gündeminize alabilirsiniz. Aileniz sizi destekliyor. Onlara güven vermelisiniz. İş potansiyeliniz artıyor.
- BOĞA: Doğal yapınızı zorladığınız zaman kendinizi huzursuz hissetmenizin tek sorumlusu yine sizsiniz. Girişimci ruhunuzu ortaya çıkaracak işler yapmak istiyorsunuz ve bu konuda engel tanımadığınızın farkındasınız.
- İKİZLER: Aşk yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz. Bugün Ay, size olumlu bir motivasyon sağlarken, sosyal yaşantınızla ilgili pozitif düşünceler içinde hareket edeceksiniz.
- YENGEÇ: Arkadaşlarınızın yaratıcı yönleri hoşunuza gidiyor ve onlarla ortak işler yapma düşüncesini sürekli geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bugün, çevrenizde gelişen bazı olaylara tepki gösterebilirsiniz, dikkatli olun.
- ASLAN: Farkında olmadan partnerinizin duygusal değişimlerinden etkileniyorsunuz. Aranızda istenmeyen olaylar gelişebilir. İdeallerinizi gerçekleştirmek için istediğiniz atılımlarda gecikmeler yaşayacaksınız.
- BAŞAK: Ortaklıklar konusunda beklemenizde yarar var. Bazı dostlarınızın sizden destek beklediğini görecek ve yardım etmek isteyeceksiniz. Atılımcı ruhunuzu ortaya koyarken size kazandıracağı avantajları da düşünmelisiniz.
- TERAZİ: Partnerinizin söylediği her söz kafanızı karıştırabilir. Tartışmalar aleyhinize sonuçlanabilir. Her türlü aktiviteye açık ve ılımlı bir gününüzde olmanıza rağmen, işin içine duygular girdiği zaman partneriniz sizi anlayamıyor.
- AKREP: Hayal dünyanızın geniş olması nedeniyle kazançlarınız konusunda yanlış yapabilirsiniz. Mantığınızın sesini dinleyin. İlişkinizi sorgulayan bazı konuşmalardan uzak kalın. Böylece durumu kavrayabileceksiniz.
- YAY: Yeteneklerinizi değerlendirmek adına başlattığınız çalışmalardan kazanç sağlayabilirsiniz. Yenilikler ilginizi çekiyor ve bazı sıra dışı düşünceler içindesiniz. Verilmiş sözlerin önemini artık kavramaya başladınız.
- OĞLAK: Bugün sabah saatlerinde çalışkan yapınıza uygun davranışlar içindesiniz. Sabırla yaklaştığınız konularda başarınızı perçinliyorsunuz. İşin içine duygular girdiğinde aklınız karışıyor ve olaylara daha farklı bakıyorsunuz.
- KOVA: Bugün, kişisel özelliklerinizi vurgulayan tavırlarınızı denetlemek zorundasınız. Sınırlarınızı belirlemek için kendinizi zorlamanız gereken bir gün. Yaşam kalitenizi artırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor.
- BALIK: Maddi konuların gündeme gelmesi harcamalarınızı olumsuz etkileyecek. Parayı dikkatli kullanın. Harcamalarınızı kısıtlamak zorundasınız. Aklınıza taktığınız her şeyi yaşama geçirme konusunda acele ediyorsunuz.