Güne Başlarken | 11 Ekim 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
11 Ekim 2021, Pazartesi 07:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Son 3 yılı sıkıntılı geçiren ayakkabı sektörü, bu yıl zirveye koşuyor. Türk ayakkabı sektörü iç piyasanın yanı sıra Avrupa başta olmak üzere dış pazarlardan da yoğun talep alıyor. Sektör talebe yetişebilmek için işe alacak 150 bin kişi arıyor.
- Sağlık Bakanlığı, mesleki uygulamalı sınav ile sözlü sınav sonuçlarına göre 5 sözleşmeli personel istihdam edecek.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçen il sayısının Kastamonu ile birlikte 27'ye ulaştığını bildirdi.
- Gürcistan'da 1 Ekim'de gözaltına alınan eski cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin, tutulduğu hapishanede sürdürdüğü açlık grevi nedeniyle sağlık durumunun kötüleşmeye başladığı bildirildi.
- İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 80,04 oldu.
Güne Dair Notlar
- 11 Ekim günü saat 7.35'te dolar 8, 96TL, euro ise 10, 37 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı Antalya, 21°C, 31°C Az bulutlu ve açık Ankara, 9°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 16°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 11°C, 31°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Çok Güzel Hareketler 2, STAR TV: 20.00 Sinema: Küçük Esnaf, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma,
TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı
Günün köşe yazısı
Gerektiğinde helikopterle servis hizmeti ve geri alım garantisi gibi unsurlarla sıra dışı bir müşteri deneyimi sunan Lexus, yeni NX modeliyle köklü Alman markalarına meydan okuyor. Hakan Çelik'in köşe yazısı...
11 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Duygularınızı özgür bırakmaktan hoşlanıyor. Ama inisiyatifin başkasına geçmesinden korkuyorsunuz. Oto kontrolünüzün sağlam olması sizi farklı kılarken, çevrenizde fazla merak konusu haline getiriyor.
- BOĞA: İnatçı tavrınız yüzünden kaybettiğiniz fırsatları düşünüp emirvaki davranışlardan vazgeçmelisiniz. Doğal halinizi bilenler için sorun yok. Ama herkesin tarzı olduğunu anlatmanız çevrenizde ikilem yaratacak.
- İKİZLER: Her an değişen düşünceleriniz karşınızdakine garip geliyor. Ama istediğiniz zaman karşınızdaki kişileri çok kolay ikna ediyorsunuz. Bugün üşenmeyin ve ayağınıza gelecek fırsatlara karşı kayıtsız kalmayın.
- YENGEÇ: Sevdiğiniz işlerden kazandığınız para sizin için çok önemli. Bugün yapabileceklerinizin üstünde başkalarına sözler vermeyin. Sınırlarınızı aşma konusunda ısrarcı davranmaktan vazgeçin.
- ASLAN: Öne çıkmak istemeyebilir ve düşüncelerinizi saklayabilirsiniz. Bugün, politik yönleriniz sizi daha cazip kılacak. Savaşçı Mars, sevdiğiniz kişi ile ilişkilerinize gerçekçi ve mantıklı bakmanızı sağlıyor.
- BAŞAK: Başarınızı, biraz da iletişim içinde olduğunuz kişilerin mantığına hitap ettiğinizde yakalıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız.
- TERAZİ: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, koşullara güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına olumlu çaba harcamanız kolay değil. Sitemlere aldırmamalısınız.
- AKREP: İletişimde size gerekli desteği sağlayacak dostlarınızla bir arada olacak, karlı çıkacaksınız. Hırslarınızı ortaya koyarken, arzularınıza disiplin getiriyorsunuz. Düşündükleriniz için dostlara ihtiyacınız olacak.
- YAY: İş arkadaşlarınızın cesur fikirli olmasından yanasınız. Bugün, ilişkilerde yaşadığınız olayları farklı bakış açısı ile değerlendirebilirsiniz. Yaşamınızı biraz daha kolaylaştırmak için çaba harcamalısınız.
- OĞLAK: Bugün kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcayacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün. Kararlarınızı verirken kimseden etkilenmeyin.
- KOVA: Yumuşak yapınızın altında çelik gibi bir irade var ve olumsuzlukları çabuk görebiliyorsunuz. Akıllıca yapacağınız atılımlarınızla beklediğiniz zemini oluşturabilirsiniz. Karşı tarafın sizi anlaması zaman alabilir.
- BALIK: Bilinçaltınız özel duygulara takılmanız neden oluyor. Sizi aşan konularda çalışmanız gerekebilir. Maddi konularda bazı gizlilikler söz konusu olabilir. Farklı tavırlarınızla çevrenize değişik görünüyorsunuz.
BUNLARI DA OKUYUN