Güne Başlarken | 11 Ekim 2021

Sen uyurken neler oldu?

Son 3 yılı sıkıntılı geçiren ayakkabı sektörü, bu yıl zirveye koşuyor. Türk ayakkabı sektörü iç piyasanın yanı sıra Avrupa başta olmak üzere dış pazarlardan da yoğun talep alıyor. Sektör talebe yetişebilmek için işe alacak 150 bin kişi arıyor.

Sağlık Bakanlığı, mesleki uygulamalı sınav ile sözlü sınav sonuçlarına göre 5 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçen il sayısının Kastamonu ile birlikte 27'ye ulaştığını bildirdi.

Gürcistan'da 1 Ekim'de gözaltına alınan eski cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin, tutulduğu hapishanede sürdürdüğü açlık grevi nedeniyle sağlık durumunun kötüleşmeye başladığı bildirildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 80,04 oldu.

Güne Dair Notlar

11 Ekim günü saat 7.35'te dolar 8, 96TL, euro ise 10, 37 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı Antalya, 21°C, 31°C Az bulutlu ve açık Ankara, 9°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 16°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 11°C, 31°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Çok Güzel Hareketler 2, STAR TV: 20.00 Sinema: Küçük Esnaf, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma,

TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı

Günün köşe yazısı

Gerektiğinde helikopterle servis hizmeti ve geri alım garantisi gibi unsurlarla sıra dışı bir müşteri deneyimi sunan Lexus, yeni NX modeliyle köklü Alman markalarına meydan okuyor. Hakan Çelik'in köşe yazısı...

11 Ekim günlük burç yorumları