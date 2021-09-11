Güne Başlarken | 11 Eylül 2021

Sen uyurken neler oldu?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenen kurtuluş töreninde bir kadının zincirlerle sarılmasına ilişkin, "Milletimiz bu ilkel zihniyeti ayaklarının altına aldığını her zaman göstermiştir. Bundan sonra da asla bu çağ dışı gerici ilkel zihniyete asla prim vermeyecektir" dedi.

Şişli’de, boşanma aşamasında olduğu eşini kaçırdığı öne sürülen Mithat T’nin tutuklanmasına, kendisine yardım eden arkadaşının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

ABD’de yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayanların, olanlara göre hastalanma riskinin 4,5, ölüm riskinin ise yaklaşık 11 kat yüksek olduğu bildirildi.

Beyaz Saray, son dönemde ülkeye getirilen bazı Afganlarda kızamığa rastlanması nedeniyle Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) tavsiyesi üzerine Afganistan’dan tahliye edilenlerin ABD’ye nakledildiği uçuşları geçici olarak durdurduklarını bildirdi.

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre’de düzenlenen W60 Elle Spirit Open turnuvasında tek kadınlarda yarı finale çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin son 3 yılda 1 milyon 250 bin kaçak göçmeni sınırda engellediğini belirterek, "Biz bu tedbirleri almamış olsaydık, 1 milyon 250 bin kaçak göçmen Türkiye'ye gelmiş olacaktı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen ve e-Devlet ile entegre çalışan Kariyer Kapısı Platformu ile kamuda işe alımlar mayıs ayı itibarıyla tek kapıdan yapılmaya başlandı.

Güne Dair Notlar

11 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8,45 TL, euro ise 10,01 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 17°C, 25°C Antalya, Parçalı bulutlu. 22°C, 29°C Ankara, Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 14°C, 25°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 20°C, 25°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 15°C, 33°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Anlaşılıyor ki, bu seçimde “çok çeşitli” oylar göreceğiz. Bunlar şimdi anketlerde gözükmüyor ama sandıktan fışkıracaklar:

- Takviye oyları...

- Biat oyları, inat oyları, ihanet oyları, intikam oyları... Neler göreceğiz? “Sadakat oyları” hariç. - Rauf Tamer'in yazısı...

11 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ: Ailenize daha çok vakit ayırmanız gerektiğini biliyor fakat çevre koşullarının yoğun olmasından dolayı ziyaretlerinizi seyrek tutuyorsunuz. Duygusal tarafınızı sürekli saklamaktan çok yoruldunuz.

BOĞA: Dostlarınızdan vazgeçemeyeceğinizi çevrenize ispat etmelisiniz. Sizi haksız yere suçlayan yakınlarınız var. Elinizdeki işleri bir an önce bitirme çabası içinde olacaksınız. Görüşmeyi arzuladığınız birçok arkadaşınız var.

İKİZLER: Yeni kararlar almak için uygun bir dönem. Maddiyatla ilgili konular ve yeni fikirler arasında seçimlerinizi doğru yapmalısınız. Eski şartlardan ne kadar bıktığınızı mantıklı bir şekilde değerlendirmelisiniz.

YENGEÇ: Ay’ın bulunduğu konum aşk ilişkilerinizi gündeme getirecek. İkili ilişkilerinizde maddi kaygılar ön plana çıkıyor ve canınızın sıkılmasına neden oluyor. Partnerinizin sizi olduğu gibi kabul etmesini sağlamalısınız.

ASLAN: Çevrenin fikirlerinden etkilenip yola çıktığınızda hata yapabiliyorsunuz. Sizin için önemli kişilerden alacağınız eleştiri canınızın sıkılmasına neden olabilir. Kapasiteniz fazla ve fırsatı kaçırmak istemiyorsunuz.

BAŞAK: Kariyerinizi öne çıkarmanın zamanı. Karşınıza çıkacak fırsatlar size bazı tereddütler yaşatabilir. Bırakın eskimiş düşünceleri ve bir an önce atılımlarınızı gerçekleştirin. Mesleki anlamda iyi bir dönemdesiniz.

TERAZİ: Ruhsal tarafınızı ideallerinizle birleştirin. Beklediğiniz haberlerin sağlayacağı avantajlardan payınıza düşeni alacaksınız. Kendinizle ilgili sorunlarını kafanıza takmamalısınız. Yolculuklar size iyi gelecek.

AKREP: Maddi konularda girişimciliğiniz size birçok kapıyı açıyor. Becerikli ve akıllıca davranmanız size bazı olanakları da beraberinde getiriyor ve önüne geçilmiyor. Ama yaşamınızla ilgili sınavlarınız hiç bitmiyor.

YAY: Zeki olduğunuz için onların sözleri size sıkıcı gelebiliyor. Kafanızın ne kadar iyi çalıştığını çok iyi biliyorsunuz. Sosyal ilişkilerinizde parladığınızı göreceksiniz. Sabırlı davranışlarınız çok önemli.

OĞLAK: Düşüncelerinizi kendinize saklamak size yakışıyor. Kendinizi güvende hissetmeme duygunuzdan kurtulamıyorsunuz. Eski olayları kafanızdan atmanın yolunu bulun. Geçmişin pürüzlerini ayıklamalısınız.

KOVA: Birlikte çalıştığınız kişileri eleştirmek bazen dost kaybetmenize neden olabiliyor. Bazen ortak iş yaptığınız kişilerin sizden çok farklı bir şekilde düşünmeleri yüzünden aranızdaki sorunu onlara kabul ettirmeniz zor.

BALIK: Doğal ve keyifli biri olmanız rağmen duygusal konuşmalar yapmak için aradığınız dostlarınızın üzülmesine neden olabilirsiniz. Sizin olayları kafanıza fazla takmanız onların sizden uzaklaşmasına neden oluyor.