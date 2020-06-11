Güne Başlarken | 11 Haziran 2020

Sen uyurken neler oldu?

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Erdoğan: Güçlü bir dijital farkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız.

Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Marmara'nın güney ve batısında yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

İngiltere Premier Lig'de bir kişide corona virüse rastlandı

ABD Merkez Bankası (FED) piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. FED, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.





Güne Dair Notlar

11 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,77 TL, euro ise 6,77 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 18°C, 27°C Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu Antalya, 19°C, 26°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Ankara, 17°C, 26°C Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 20°C, 23°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 15°C, 35°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Adeta bir günah gecesi yaşamak isteyenlere

Şimdi 3 tane tatlı tarifi veriyoruz. Bunları ister 3 gün arka arkaya yapıp 3 günah gecesi yaşayın, ister üçünü de tek gün içerisinde yapıp şeker kombosu oluşturun.

4 malzemeli brownie tarifi: 4 malzemeli brownie nasıl yapılır?

Küllü kurabiye tarifi: Küllü kurabiye nasıl yapılır?

Kağıtlı kek tarifi: Kağıtlı kek nasıl yapılır?

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Kod Adı: Olympus (Kanal D), Bizim Hikaye (FOX), Ev Yapımı (TRT 1)

Dizi önerisi: Les Miserables (Sefiller) (2018)

Film önerisi: Gerdanlık (2001)

Kitap önerisi: İki Şehrin Hikayesi - Charles Dickens

Günlük burç yorumları (11 Haziran 2020)

KOÇ: Arkadaş çevrenizde size destek verecek dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizde belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için ilişkilerinizi bu tavırlarla ayarlamak istiyorsunuz.

Arkadaş çevrenizde size destek verecek dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizde belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için ilişkilerinizi bu tavırlarla ayarlamak istiyorsunuz. BOĞA : İletişimde olacağınız arkadaşlarınızla bugün ortak çalışma yapmak isteyebilirsiniz. Önemli konular gündeme gelebilir. Çevrenizle iletişimde olacaksınız. Çalıştığınız kişilerle tartışmamaya özen gösterin.

: İletişimde olacağınız arkadaşlarınızla bugün ortak çalışma yapmak isteyebilirsiniz. Önemli konular gündeme gelebilir. Çevrenizle iletişimde olacaksınız. Çalıştığınız kişilerle tartışmamaya özen gösterin. İKİZLER : İş ve ortaklık tekliflerine her zaman açıksınız. Fakat teklif verenlerin kullandıkları sözcükler sizi üzecek ve canınızın sıkılmasına sebep olacak. O ana kadar aklınıza gelmeyen konuları da düşünmenize neden olacak.

: İş ve ortaklık tekliflerine her zaman açıksınız. Fakat teklif verenlerin kullandıkları sözcükler sizi üzecek ve canınızın sıkılmasına sebep olacak. O ana kadar aklınıza gelmeyen konuları da düşünmenize neden olacak. YENGEÇ : Her zamankinden daha dengeli ve mantıklı olacaksınız. Yeni proje ve fikirler doğrultusunda değişik organizasyonlara katılabilirsiniz. Sizi destekleyen kişilerle bir arada olabilirsiniz. Yaşamın tadını çıkartın.

: Her zamankinden daha dengeli ve mantıklı olacaksınız. Yeni proje ve fikirler doğrultusunda değişik organizasyonlara katılabilirsiniz. Sizi destekleyen kişilerle bir arada olabilirsiniz. Yaşamın tadını çıkartın. ASLAN: Bugün keyifli anlar geçireceksiniz. Kendinizi şımartın, hayatın zevkine varın. Fiziksel anlamda kendinizi enerjik hissedeceğiniz için aşk kaçamaklarına da hazır gibisiniz. Tanıştığınız kişilere dikkat edin.

Bugün keyifli anlar geçireceksiniz. Kendinizi şımartın, hayatın zevkine varın. Fiziksel anlamda kendinizi enerjik hissedeceğiniz için aşk kaçamaklarına da hazır gibisiniz. Tanıştığınız kişilere dikkat edin. BAŞAK: Biriyle özel duygular paylaşabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerine yargılayıcı bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Enerji yüklü ve güçlü bir potansiyele sahipsiniz. Kendinize güvenmelisiniz.

Biriyle özel duygular paylaşabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerine yargılayıcı bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Enerji yüklü ve güçlü bir potansiyele sahipsiniz. Kendinize güvenmelisiniz. TERAZİ : Kararsızlık çektiğiniz anlarda arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız. Güçlü duyguların sizi yakmasına izin vermeyin. Hırslarınız yaşamınızı yönlendirecek. Amaçlarınıza ulaşmak için ılımlı adımlar atacaksınız.

: Kararsızlık çektiğiniz anlarda arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız. Güçlü duyguların sizi yakmasına izin vermeyin. Hırslarınız yaşamınızı yönlendirecek. Amaçlarınıza ulaşmak için ılımlı adımlar atacaksınız. AKREP: Karşı cinsle yapacağınız çalışmalarda kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Başkaları tarafından kişiliğinizin takdir edilmesi hoşunuza gidecek. Yaptığınız her iş ses getirirken davranışlarınız beğenilecek.

Karşı cinsle yapacağınız çalışmalarda kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Başkaları tarafından kişiliğinizin takdir edilmesi hoşunuza gidecek. Yaptığınız her iş ses getirirken davranışlarınız beğenilecek. YAY: Haksızlıklar konusunda adaletli davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz. Arkadaşlarınızın gizli destekleri, sizin bilgilerinizle birleşecek ve yeni çalışmalar ortaya çıkacak. Herkesten daha farklı düşünüyorsunuz.

Haksızlıklar konusunda adaletli davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz. Arkadaşlarınızın gizli destekleri, sizin bilgilerinizle birleşecek ve yeni çalışmalar ortaya çıkacak. Herkesten daha farklı düşünüyorsunuz. OĞLAK : Bugün koşulları ve vereceğiniz tepkilerinizi dengelemek zorundasınız. Bazı gizli konuların açığa çıkması söz konusu. Eski hatalarınızın tekrar etmesini engellemek elinizde, unutmayın.

: Bugün koşulları ve vereceğiniz tepkilerinizi dengelemek zorundasınız. Bazı gizli konuların açığa çıkması söz konusu. Eski hatalarınızın tekrar etmesini engellemek elinizde, unutmayın. KOVA: Bugün riskler konusunda temkinli davranın, öfkenizi kontrol edin. Yeteneklerinizi baskı altında tutmayın, hamlelerinizi akıllıca yapın. Bu dönemde huzursuz bir kişilik sergileyebilirsiniz. Sakin kalmalısınız.

Bugün riskler konusunda temkinli davranın, öfkenizi kontrol edin. Yeteneklerinizi baskı altında tutmayın, hamlelerinizi akıllıca yapın. Bu dönemde huzursuz bir kişilik sergileyebilirsiniz. Sakin kalmalısınız. BALIK: İletişim konusunda başarılı iş yapacaksınız. İkna kabiliyetiniz bugün artıyor. Çevrenizdeki iş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar çıkabilir. Farklı hareket ediyor ama duruma hakim oluyorsunuz.

11 Haziran gününe damga vuran olaylar

İstanbul'da hayat pahalılığı 1914'ten 1929'a 16 kat arttı. 1929

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1930

Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edilen sanat ve hizmetler hakkında kanun çıktı. 1932

Atatürk bütün çiftliklerini ve mallarını millete bağışladığını bildirdi. 1937

Zonguldak'ta bir madende grizu patlaması meydana geldi;6 işçi öldü, 16 işçi yaralandı. 1954

İsrail ve Arap komşuları arasında altı gün süren savaş Birleşmiş Milletlerin araya girmesiyle sona erdirildi. 1967

3 bin hükümlünün yararlanacağı yeni infaz yasasının yürürlüğe girmesiyle tahliyeler başladı. 1978

Cumhuriyet tarihinin 5. devalüasyonu yapıldı; Türk lirasının 1 dolar karşılığı değeri 47 lira 10 kuruş. 1979

Bülent Ersoy'un sahneye çıkması yasaklandı. 1981

Türkiye Güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu Avrupa Güzeli seçildi. 1982

Bangladeş'te muson yağmurlarının başlamasıyla meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle 130 kişi öldü. 2007

Norveç Parlamentosu, eşcinsel çiftlerin evlenebilmelerine ve evlat edinebilmelerine olanak tanıyanyasa tasarısını kabul etti. 2008

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 41 yıl aradan sonra ilk kez bir küresel grip salgını duyurusunda bulunarak üye ülkeleri domuz gribi salgını ilan edeceği konusunda bilgilendirdi. 2009

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