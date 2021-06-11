Güne Başlarken | 11 Haziran 2021

Sen uyurken neler oldu?

İKaradeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi ve karada 3 kuyuda petrol keşfinin ardından, altından da sevindirici haberler geliyor. Ağrı Mollakara’da piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan 20 ton altın rezervi tespit edildi.

Antalya'da evlerinin bahçesinde oturan Meliha (77) ve Salim Şahin (77) çiftinin cep telefonlarını gasp ettikten sonra panikleyerek çiftin evine giren şüpheli, kapıyı kilitleyip evin eşyalarına zarar verdi. Olay yerine gelen polisin çabalarına rağmen evden çıkmayan şüpheli, Özel Harekat ekibinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda İspanya ile oynadığı özel maçı 75-41 kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Nusaybin'de silah kazası sonucu yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametinde nöbet tutan Azerbaycan askerlerine ateş açtığını duyurdu.

ABD’nin Florida eyaletindeki bir süpermarkette meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi'nde görülen müsilaj sorununun çözümü için Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan akademik heyetin katılımıyla düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

Güne Dair Notlar

11 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8,43 TL euro ise 10,27 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 18°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 20°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 13°C, 24°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 17°C, 22°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 15°C, 32°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Pandemide evlere kapanan futbol tutkunları için bir şölen başlıyor. Avrupa Futbol Şampiyonası, Türkiye-İtalya maçı ile açılıyor. Siyasetten veya ekonomiden bunalan, gündelik hay-huyun sıkıcılığında çırpınanlara futbol, bir aylığına değişik bir hava estirecek. Bu şampiyonada farklı bir milli takımla sahaya çıkıyoruz: Çoğunluğu Avrupa liglerinde oynayan, Avrupa’ya göç etmiş ailelerin orada doğup büyümüş çocuklarından oluşan bir milli takım. Bu bir 'yıldızlar takımı' olmayabilir. Fenerbahçe-Beşiktaş-Galatasaray karması bir takım da değil bu. Oral Çalışlar'ın yazısı...

Günün kitabı

Hesap Lütfen! - Vedat Milor

Kitap Tanıtım Yazısı: “Siz, bilmeyenler kadar ses çıkarmadıkça, niteliğinizin farkına varamayacaklar ve anlaşılmadığınızı düşüneceksiniz. Meşgul olduğunuz işler başkalarının gözünde değersizleşecek ve vazgeçilebilir olduğunuzu zannedeceksiniz. Ses çıkartmak derken bağırmayı, gürültü yaparak barbarlaşmayı değil; doğru zaman ve doğru yerde kendini anlatmaktan geri durmamayı kastediyorum. Bilgi sahibi olduğumuza emin olduğumuz her konuda, eğitimini aldığımız alanlarda, hödüklerden daha çok ses çıkarmalıyız.”

11 Haziran günlük burç yorumları