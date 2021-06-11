Güne Başlarken | 11 Haziran 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
11 Haziran 2021, Cuma 07:18 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
İKaradeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi ve karada 3 kuyuda petrol keşfinin ardından, altından da sevindirici haberler geliyor. Ağrı Mollakara’da piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan 20 ton altın rezervi tespit edildi.
Antalya'da evlerinin bahçesinde oturan Meliha (77) ve Salim Şahin (77) çiftinin cep telefonlarını gasp ettikten sonra panikleyerek çiftin evine giren şüpheli, kapıyı kilitleyip evin eşyalarına zarar verdi. Olay yerine gelen polisin çabalarına rağmen evden çıkmayan şüpheli, Özel Harekat ekibinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda İspanya ile oynadığı özel maçı 75-41 kaybetti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Nusaybin'de silah kazası sonucu yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametinde nöbet tutan Azerbaycan askerlerine ateş açtığını duyurdu.
ABD’nin Florida eyaletindeki bir süpermarkette meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi'nde görülen müsilaj sorununun çözümü için Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan akademik heyetin katılımıyla düzenlenen toplantıya başkanlık etti.
Güne Dair Notlar
- 11 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8,43 TL euro ise 10,27 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 18°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 20°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 13°C, 24°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 17°C, 22°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 15°C, 32°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Pandemide evlere kapanan futbol tutkunları için bir şölen başlıyor. Avrupa Futbol Şampiyonası, Türkiye-İtalya maçı ile açılıyor. Siyasetten veya ekonomiden bunalan, gündelik hay-huyun sıkıcılığında çırpınanlara futbol, bir aylığına değişik bir hava estirecek. Bu şampiyonada farklı bir milli takımla sahaya çıkıyoruz: Çoğunluğu Avrupa liglerinde oynayan, Avrupa’ya göç etmiş ailelerin orada doğup büyümüş çocuklarından oluşan bir milli takım. Bu bir 'yıldızlar takımı' olmayabilir. Fenerbahçe-Beşiktaş-Galatasaray karması bir takım da değil bu. Oral Çalışlar'ın yazısı...
Günün kitabı
Hesap Lütfen! - Vedat Milor
Kitap Tanıtım Yazısı: “Siz, bilmeyenler kadar ses çıkarmadıkça, niteliğinizin farkına varamayacaklar ve anlaşılmadığınızı düşüneceksiniz. Meşgul olduğunuz işler başkalarının gözünde değersizleşecek ve vazgeçilebilir olduğunuzu zannedeceksiniz. Ses çıkartmak derken bağırmayı, gürültü yaparak barbarlaşmayı değil; doğru zaman ve doğru yerde kendini anlatmaktan geri durmamayı kastediyorum. Bilgi sahibi olduğumuza emin olduğumuz her konuda, eğitimini aldığımız alanlarda, hödüklerden daha çok ses çıkarmalıyız.”
11 Haziran günlük burç yorumları
- KOÇ: Duygularınızda hissedilen bir coşku var. İlgiyle takip ediliyorsunuz. Sosyal yaşamınızı öne çıkarmaktan hoşlanıyor ve girişimciliğinizin desteklenmesini bekliyorsunuz. İlgi çekmeyi başaracaksınız.
- BOĞA: Başlangıç yapmayı planladığınız konularda titizsiniz. Bu sizin yapınızın getirdiği sorumluluk duygusundan kaynaklanıyor. Seçimlerinizi yaparken başkalarının fikrini almaktan hoşlanmasanız da bugün sabırlısınız.
- İKİZLER: Koşulların sınırlı olmasından yakınmayın. Gücünüzü ortaya koyacak konuşmalar yapıp girdiğiniz ortamlarda olumlu rüzgarlar estireceksiniz. Çevre koşullarını kendi çapınızda değiştirmek isteyebilirsiniz.
- YENGEÇ: Maddi konularda kafanız işlek ve hızlı çalışıyor. Güç nerdeyse siz oradasınız. Bugün finans konularına ilgi duymanıza rağmen kendi sınırlarınızın ölçülerini iyi biliyor ve atılımlarınızı sonraya bırakıyorsunuz.
- ASLAN: İlişkilerinizde sadakat ve dürüstlük çok önemli. Ortak çalışmalar içinde bulunacağınız kişilerden çok şey bekliyor ve onları sıkı bir denetimden geçiriyorsunuz. Duygusal ilişkide güçlü bir kişilik arıyorsunuz.
- BAŞAK: Bugün gücünüzü ortaya koymaktan hoşlanmayacak ve duygularınızı saklama gereği duyacaksınız. Özellikle iş çevrenizde bazı yanlışlıklar söz konusu olabilir. Görüşlerinizi paylaşmak niyetinde değilsiniz.
- TERAZİ: Bugün arkadaşlıklarınızda güçlü bir paylaşım var. Birlikte olduğunuz kişilerin farklı yetenekleri olmasına özen gösteriyorsunuz. Toplumda isim yapmış kişilere karşı sempatinizin yüksek olduğu bir gündesiniz.
- AKREP: Bugün her zamankinden fazla efor sarf edeceksiniz. Disiplinli yaşamaktan sıkılmıyor, bulunduğunuz ortamların seçkin özellikler taşımasına dikkat ediyorsunuz. Farklı olma isteği size zarar verebilir.
- YAY: Enerjinizi fark ediyor ve çalışma temponuzu iki katına çıkarmak istiyorsunuz. Bugün, çıkarlarınızı her şeyin üstünde tutabilir ve çevrenize mesafeli davranabilirsiniz. Gizli duygularınızı engellemeye çalışın.
- OĞLAK: Azimli yapınızla bugün birçok işi başarılı bir tempoyla yürüteceksiniz. Gün içinde özel zevkler söz konusu olabilir ve sosyal hayatınız için para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Masraflarınızda kısıntı yapmalısınız.
- KOVA: Bugün, duygularınıza öncülük yaparak istekleriniz ortaya koyuyorsunuz. Yaşadığınız her olayı lehinize çevirme konusunda ustaca davranıyorsunuz. Mutlu olacağınız bir gün.
- BALIK: Kendinizi ispat edecek bir çalışmanın altına imza atacaksınız. Gücünüze güç katacak kişilerle çalışmaktan yanasınız. Olumsuz biri olarak anılmak tarzınız değil. Adımlarını daha dikkatli atıyorsunuz.