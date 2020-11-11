Güne Başlarken | 11 Kasım 2020

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Üsküdar'da bazı yollar 11 Kasım Çarşamba saat 13.45-16.00 saatlerinde geçici olarak trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da corona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilere 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, cuma günü başlayacak yurt dışı gezilerinde aralarında Türkiye, Fransa ve İsrail'in de olduğu 7 ülkeye gidecek.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Metin Öztürk, "Yüzde 40 değil, yüzde 100 hazırız. Sorunları biliyoruz, güçlü ekibimizle ve camiamızın desteğiyle çözemeyeceğimiz sorun yok." dedi.

Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Bu akşamın kazandıran numaraları 10 14 20 35 48 60 oldu.

Güne Dair Notlar

11 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 8,19 TL euro ise 9,68 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 13°C, 17°C Yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 17°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 5°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 14°C, 16°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Diyarbakır, 8°C, 20°C Parçalı bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

12 Eylül askeri darbesinin de temel sloganı “Atatürkçülük”tü. Bir kesim “Atatürkçü” darbe yapan cuntacı askerleri “sahte Atatürkçü” diye nitelese de onların kendilerini Atatürkçü olarak gördükleri, buna inandıkları bir gerçek. Oral Çalışlar'ın yazısı...

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Dürüst Yalancı / Tove Jansson

Kuzey’in en parlak yıldızı Tove Jansson’dan kendimize ve diğerlerine söylediğimiz yalanlara dair bir roman: Dürüst Yalancı. Milyonlarca okura ulaşan çocuk kitaplarıyla tüm dünyada tanınan Jansson, yetişkinler için yazdığı bu romanda iki kadının kurduğu çıkar ilişkisini ele alıyor. Kuzey’de bir sahil köyünde tarifsiz bir ayaz kol gezerken Katri Kling adlı bir kadın, feraha çıkma umuduyla bir plan yapıyor ve ormanın gerisinde bir başına oturan çocuk kitabı yazarı Anna Aemelin’in yaşamına buzda yürürcesine adım atıyor. İki kişilik bir oyun bu ve kar hiç durmadan yağarken avla avcı, kurtla tavşan birbirine karışıyor.

11 Kasım günlük burç yorumları