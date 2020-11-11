Güne Başlarken | 11 Kasım 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
11 Kasım 2020, Çarşamba 07:46 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Üsküdar'da bazı yollar 11 Kasım Çarşamba saat 13.45-16.00 saatlerinde geçici olarak trafiğe kapatılacak.
İstanbul'da corona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilere 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, cuma günü başlayacak yurt dışı gezilerinde aralarında Türkiye, Fransa ve İsrail'in de olduğu 7 ülkeye gidecek.
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Metin Öztürk, "Yüzde 40 değil, yüzde 100 hazırız. Sorunları biliyoruz, güçlü ekibimizle ve camiamızın desteğiyle çözemeyeceğimiz sorun yok." dedi.
Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Bu akşamın kazandıran numaraları 10 14 20 35 48 60 oldu.
Güne Dair Notlar
- 11 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 8,19 TL euro ise 9,68 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 13°C, 17°C Yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 17°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 5°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 14°C, 16°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Diyarbakır, 8°C, 20°C Parçalı bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
12 Eylül askeri darbesinin de temel sloganı “Atatürkçülük”tü. Bir kesim “Atatürkçü” darbe yapan cuntacı askerleri “sahte Atatürkçü” diye nitelese de onların kendilerini Atatürkçü olarak gördükleri, buna inandıkları bir gerçek. Oral Çalışlar'ın yazısı...
Günün videosu
Günün kitabı
Dürüst Yalancı / Tove Jansson
Kuzey’in en parlak yıldızı Tove Jansson’dan kendimize ve diğerlerine söylediğimiz yalanlara dair bir roman: Dürüst Yalancı. Milyonlarca okura ulaşan çocuk kitaplarıyla tüm dünyada tanınan Jansson, yetişkinler için yazdığı bu romanda iki kadının kurduğu çıkar ilişkisini ele alıyor. Kuzey’de bir sahil köyünde tarifsiz bir ayaz kol gezerken Katri Kling adlı bir kadın, feraha çıkma umuduyla bir plan yapıyor ve ormanın gerisinde bir başına oturan çocuk kitabı yazarı Anna Aemelin’in yaşamına buzda yürürcesine adım atıyor. İki kişilik bir oyun bu ve kar hiç durmadan yağarken avla avcı, kurtla tavşan birbirine karışıyor.
11 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: Burcunuzda geri giden savaşçı Marsla birlikte duygusal konulara sığınmak ihtiyacı içindesiniz. Bugün sevdiklerinizle vakit geçirmek isteyebilirbilirsiniz. Onlarla iş birliği içindesiniz.
- BOĞA: Bugün yatırım konusunda kafanız iyi çalışıyor. Yollardan beklediğiniz maddi kazançların siz sağlayacağı olumlu sonuçlardan yola çıkarak, imkanlarınızı genişletme çabası içindesiniz. Gizlilik size yakışmıyor.
- İKİZLER: Birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal çatışmalara girmeyin. Onları yaptıkları her hareketten anlam çıkartmanız size yorucu gelebilir. Bulunduğunuz ortamlarda kendi tarzınızı ortaya koymaktan hoşlanıyorsunuz.
- YENGEÇ: Partnerinizle beraberliğiniz farklı duygularla gelişecek. Bugün partnerinizle ortak kararlar almak için uygun bir gün değil. En iyisi kendinizi oyalarken onu uzaktan izlemeli ve hemen karar vermemelisiniz.
- ASLAN: Koşullarınızı düzenleme konusunda acele etmemeli ve olayları doğru irdelemelisiniz. İşinize konsantre olduğunuz zaman başka bir boyuta geçiyorsunuz. Bugün içinizdeki enerjinizi yapıcı kullanacaksınız.
- BAŞAK: Maddiyatın esiri değilsiniz. Daha soyut davranmak isteyeceksiniz. Algılama konusunda güçlü bir gün. Çevrenizdeki gizemli ve çekici olaylara karşı bir merak ve araştırma söz konusu olacak. Dikkatli olun.
- TERAZİ: Bugün yine kendi doğrularınız için savaşmak isteyebilirsiniz. Gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz ama çevrenize baskıcı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Yorulmaktan korkmamanız sizi farklı biri yapıyor.
- AKREP: Aklınız çok karışık. Düşünceleriniz dağınık seyrediyor. Yapmak istedikleriniz ve planlarınız için yeni bir planlamaya ihtiyacınız var. Bu hafta motivasyonunuz belirgin ve yönlendirici seyrediyor.
- YAY: Orijinal fikirlerinizi çevrenin desteğiyle ortaya çıkarabilir ve yaratıcılığınızı güçlendirebilirsiniz. Duygusal konularda kendinizi yenileme zamanı. Bazı dış etkenler, sizin enerjinizi çok etkiliyor.
- OĞLAK: İyi bir planlamaya ihtiyacınız var. Zihinsel dağınıklık yaşamazsanız, birçok başarıyı bir arada tadacaksınız. Kendinizi yenilemek istiyorsanız eski şartlarınızın size yaşattığı zorlukları yapmamaya çalışmalısınız.
- KOVA: Bugün kişisel gelişiminizi ön plana çıkarıyorsunuz. Olaylara sezgilerinizle yaklaşmanıza rağmen yaşamınızda ilginç gelişen bir mantık da var. Fikirlerinizi istediğiniz şekilde ortaya koyacak çalışmalar içinde olacaksınız.
- BALIK: Maddi hırslarınız önde olacak. Başarıyı hedeflediğiniz için değişik konuları bir arada düşüneceksiniz. Kendinizi ifade etmenin en güzel yollarından birinin maddi özgürlükten geçtiğini biliyorsunuz.