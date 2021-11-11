Güne Başlarken | 11 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

Alışveriş çılgınlığı günleri başladı. Kamuoyunda ’efsane/şahane cuma’ ‘11.11’ olarak bilinen bu indirim günlerinde, bazı firmaların gerçek indirimler yapmaması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İndirim oranlarına karşı tüketicileri uyaran bakanlık, ürün fiyatlarının yüksek miktarda artırılıp, daha sonra bu fiyat üzerinden indirim yapıldığına dikkat çekerek, aykırılıkların tespiti halinde gerekli idari yaptırımların uygulanacağını belirtti.

Bartın’da, ayrıldığı erkek arkadaşı Ercan Özkavlak tarafından öldürülen Azize Gülmez (25) toprağa verildi. Azize Gülmez’in tabutunun üzerine gelinlik konulurken, annesi İlknur Gülmez, “Ah kızım bizi niye bıraktın, biz sensiz ne yapacağız?” dedi.

İş dünyası asgari ücrete enflasyonun üzerinde zam yapılması konusunda hem fikir. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete enflasyon oranında yapılacak zammı işverenin karşılamasını, üzerindeki kısmın ise vergiler düşürülerek devlet tarafından üstlenilmesini istedi. Avdagiç, konuyla ilgili 4 önerisini tek tek sıraladı.

Malatya'da dün çöken tek katlı binanın çökme yaşanan bölümünde enkaz kaldırma çalışması tamamlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılında Ata'nın istirahatgahı Anıtkabir, gece de ziyaretçi akınına uğradı.

Güne Dair Notlar

11 Kasım günü saat 7.35'te dolar 9,87 TL, euro ise 11,34 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 13°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, -2°C, 10°C Az bulutlu Trabzon, 8°C, 12°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu Diyarbakır, 5°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Camdaki Kız, STAR TV: 20.00 Haluk Levent’le Yeniden, ATV: 20.00 Bir Zamanlar Çukurova, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Üç Kuruş, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Misafir, TRT1 : 20.00 Yerli Dizi: Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

11 Kasım günlük burç yorumları