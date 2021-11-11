Güne Başlarken | 11 Kasım 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
11 Kasım 2021, Perşembe 07:24 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Alışveriş çılgınlığı günleri başladı. Kamuoyunda ’efsane/şahane cuma’ ‘11.11’ olarak bilinen bu indirim günlerinde, bazı firmaların gerçek indirimler yapmaması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İndirim oranlarına karşı tüketicileri uyaran bakanlık, ürün fiyatlarının yüksek miktarda artırılıp, daha sonra bu fiyat üzerinden indirim yapıldığına dikkat çekerek, aykırılıkların tespiti halinde gerekli idari yaptırımların uygulanacağını belirtti.
Bartın’da, ayrıldığı erkek arkadaşı Ercan Özkavlak tarafından öldürülen Azize Gülmez (25) toprağa verildi. Azize Gülmez’in tabutunun üzerine gelinlik konulurken, annesi İlknur Gülmez, “Ah kızım bizi niye bıraktın, biz sensiz ne yapacağız?” dedi.
İş dünyası asgari ücrete enflasyonun üzerinde zam yapılması konusunda hem fikir. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete enflasyon oranında yapılacak zammı işverenin karşılamasını, üzerindeki kısmın ise vergiler düşürülerek devlet tarafından üstlenilmesini istedi. Avdagiç, konuyla ilgili 4 önerisini tek tek sıraladı.
Malatya'da dün çöken tek katlı binanın çökme yaşanan bölümünde enkaz kaldırma çalışması tamamlandı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılında Ata'nın istirahatgahı Anıtkabir, gece de ziyaretçi akınına uğradı.
Güne Dair Notlar
- 11 Kasım günü saat 7.35'te dolar 9,87 TL, euro ise 11,34 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 13°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, -2°C, 10°C Az bulutlu Trabzon, 8°C, 12°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu Diyarbakır, 5°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Camdaki Kız, STAR TV: 20.00 Haluk Levent’le Yeniden, ATV: 20.00 Bir Zamanlar Çukurova, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Üç Kuruş, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Misafir, TRT1 : 20.00 Yerli Dizi: Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
11 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: Bugün çevreyle iletişimde bazı pürüzler yaşayabilirsiniz. Ay’ın bulunduğu konum, siz iletişim konusunda hassas yaparken olaylara yaklaşım tarzınızı farklı kılıyor. Yaratıcılığınızı coşkuyla sunacaksınız.
- BOĞA: Ruhsal anlamda değişim içindesiniz. Gereksiz patlamalar yaşayabilirsiniz. Bugün düzen içinde bir karışıklık var. Düzeltmeniz gereken konuların sizden uzaklaşmasına tahammül edemediğiniz için sinirli olabilirsiniz.
- İKİZLER: Neşeli bir gününüzdesiniz. İsteklerinizde bazı uçukluklar var. Kan bağı içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler yapabilirsiniz. Onlara karşı kendinizi sorumlu hissediyor ve farklı bir duyguyla yaklaşıyorsunuz.
- YENGEÇ: Bugün ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermeyin. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta sabır ve tavizi dengede tutmak olmalı.
- ASLAN: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. Ay, sabit düşünceler içinde bocalamanıza neden oluyor. Yakınlarınızın size olan davranışlarını tenkit etmeden çözüm bulmalısınız.
- BAŞAK: Siz olağanüstü fikirlerin kişisisiniz. Olaylara yaklaşım tarzınız çok ilginç gelişimlerle ortaya çıkıyor. Maddi konularda fikrinizi söylerken çekimserlik duyabilirsiniz. Bugün, çevrenizi sınamak isteyeceksiniz.
- TERAZİ: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da sizde sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğiniz kişiye karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız. İlginç bir gün olabilir.
- AKREP: Çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesi sonucu, bugün olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşacaksınız. Birçok zincirleme işin üstesinden gelebilecek çalışmalar yapacaksınız.
- YAY: Arkadaşlarınızla duygusal bağlarınızın güçlü olduğu bir gün. Girdiğiniz topluluklarda istediğiniz destek istemeseniz de oluşacak. Çünkü iç disiplininiz çok fazla ve insanlar size güveniyorlar.
- OĞLAK: Derin düşüncelerle boğuştuğunuz bir gün. Beklentilerinizin altında yatan gerçekleri bilmenize rağmen olayları görmezlikten gelmek, sizi geçici olsa da rahatlatıyor. Bugün gizli hesaplar içinde olmanız gerekiyor.
- KOVA: Olayları doğal akışı içinde düşünüyor, dengenizi bozmak istemiyorsunuz. Yaşantınızla ilgili başlangıçlar yapmak üzeresiniz. Yarım kalan işlerinizi tamamlamalısınız. Arkadaşlarınızın önereceği fikirler ilginizi çekebilir.
- BALIK: Sosyal yaşantınızda karşılaştığınız aksiliklere moraliniz bozulmasın. Bugün olayların üstünüze geldiğini hissedeceksiniz. Sevdiğiniz kişilerin etkisinde kalıp düşüncelerine sığınma hissi duyacaksınız.