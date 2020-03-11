Güne Başlarken | 11 Mart 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı" dedi.

Bakan Selçuk, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlere bugün 168 kişi eklenirken, bu, bir günde gerçekleşen en yüksek ölüm sayısı oldu.





Güne Dair Notlar

11 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,14 TL, euro ise 6,96 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 17°C Akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı İzmir, 11°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 14°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 4°C, 17°C Parçalı bulutlu Trabzon, 13°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 7°C, 21°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Uzman psikologlar, güne karanlıkta başlamanın depresyonu tetiklediği konusunda hemfikir.

Bazen hava şartlarından dolayı sabah 8'de bile uyansak, hava karanlık olabiliyor. Bu da kortizol hormonu ve kan basıncını negatif etkiliyor. Işık ise bu mekanizmaları düzenlemeye yarıyor.

Bu nedenle sabah mutlaka güneş ışığını ya da gün ışığını alarak uyan.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Kuruluş Osman (ATV), Jet Sosyete (Star), Zemheri (Show)

Dizi önerisi: Another Life

Okunacak kitap önerisi: Gülün Adı - Umberto Eco

Oynanacak oyun önerisi: Ark Survival

Günün spor müsabakaları: Süper Lig: Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (20:00), Şampiyonlar Ligi son 16: Liverpool-Atletico Madrid, PSG-Dortmund (23:00), Premier Lig: Manchester City-Arsenal

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Mendilim Kekik Kokuyor, Hayal Adası, Nuh Tepesi, Zengo, Sabit Kanca: Son Soru, Seberg, Yokuş Aşağı, Tamircikler Robotçuklara Karşı, El-Deccur

Diğer etkinlikler: Bir zamanların ünlü aşıkları Romeo ve Juliet gülünç ama bir o kadar da acıklı bir evlilik hikâyesinde buluşuyor. KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi, İstanbul

Başarılı rock grubu maNga, 15. yılını 15 şehirde vereceği konserler ile kutluyor. Kalender Performance Hall Gaziantep

Günlük burç yorumları (11 Mart 2020)

KOÇ: Kan bağınız olan kişilerin, bazı beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz. Sezgilerinizin güçlü olması ve çevrenizdeki olaylara çabuk adapte olmanızla motivasyonunuz artacak. Prestijiniz çok önemli.

Kan bağınız olan kişilerin, bazı beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz. Sezgilerinizin güçlü olması ve çevrenizdeki olaylara çabuk adapte olmanızla motivasyonunuz artacak. Prestijiniz çok önemli. BOĞA: Birlikte çalıştığınız kişilerin üzerinde ilginç fikirleriniz var ve herkesin dikkatini çekecek. Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili farklı ipuçları bulacak, çok eğleneceksiniz. Hayallerinizin sınırları yok.

Birlikte çalıştığınız kişilerin üzerinde ilginç fikirleriniz var ve herkesin dikkatini çekecek. Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili farklı ipuçları bulacak, çok eğleneceksiniz. Hayallerinizin sınırları yok. İKİZLER : Dostluk duygularının temelinde geleneksel kurallar çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor. Bugün, isteklerinizde gözle görülür artış var.

: Dostluk duygularının temelinde geleneksel kurallar çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor. Bugün, isteklerinizde gözle görülür artış var. YENGEÇ : Bugün kendinizi odaklanmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantıda olacağınız kişilere cana yakın davranmalısınız. Kendinizi aşma konusunda birçok şey yapabilirsiniz. Sezgilerinizi doğru kullanacaksınız.

: Bugün kendinizi odaklanmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantıda olacağınız kişilere cana yakın davranmalısınız. Kendinizi aşma konusunda birçok şey yapabilirsiniz. Sezgilerinizi doğru kullanacaksınız. ASLAN : Kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve zevkleriniz için para harcayacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceksiniz. Ödemeleriniz için geç kalmak istemiyorsanız iyi takip etmelisiniz.

: Kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve zevkleriniz için para harcayacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceksiniz. Ödemeleriniz için geç kalmak istemiyorsanız iyi takip etmelisiniz. BAŞAK : Aşk konusunda epey çekimser davranmakla partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Aranızda gelişen önemli durumlar sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak. Çevreyle bağlarınızı güçlendirmelisiniz.

: Aşk konusunda epey çekimser davranmakla partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Aranızda gelişen önemli durumlar sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak. Çevreyle bağlarınızı güçlendirmelisiniz. TERAZİ : Dış görünüşünüzü sürekli disiplin altında tutmaya çalışmanız, sorunları düzeltmeye uğraşmanız, işlerin büyümesine meydan verebilir. Kendi içinizde kişilik savaşı vermeyi bir kenara bırakın, yararınıza olacak.

: Dış görünüşünüzü sürekli disiplin altında tutmaya çalışmanız, sorunları düzeltmeye uğraşmanız, işlerin büyümesine meydan verebilir. Kendi içinizde kişilik savaşı vermeyi bir kenara bırakın, yararınıza olacak. AKREP: Bugün ortamınızı yenilemek isterken duygusal yönlerinizi daha çok ortaya çıkarıyor, sizi anlamlı ve önemli biri hale getiriyor. Siz yine de tedbiri elden bırakmayın ve gelişmeler karşısında soğukkanlılığınızı korumayı unutmayın.

Bugün ortamınızı yenilemek isterken duygusal yönlerinizi daha çok ortaya çıkarıyor, sizi anlamlı ve önemli biri hale getiriyor. Siz yine de tedbiri elden bırakmayın ve gelişmeler karşısında soğukkanlılığınızı korumayı unutmayın. YAY: Sakin görünüyorsunuz ama gizli bir inatçılığınız var. Duygusal konularda beklediğiniz somut isteklerinizi karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız. Bugün, güçlü sezgileriniz sayesinde enerjinizi olumlu kullanın.

Sakin görünüyorsunuz ama gizli bir inatçılığınız var. Duygusal konularda beklediğiniz somut isteklerinizi karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız. Bugün, güçlü sezgileriniz sayesinde enerjinizi olumlu kullanın. OĞLAK : İlişkilerinizde sabırlı görünen birsiniz ama ani ve fevri hareketlerinizle her şeyi bir anda koparabilirsiniz. Yumuşak ve ılımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken küçük, duygusal takıntınız bir anda değişime neden olabiliyor.

: İlişkilerinizde sabırlı görünen birsiniz ama ani ve fevri hareketlerinizle her şeyi bir anda koparabilirsiniz. Yumuşak ve ılımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken küçük, duygusal takıntınız bir anda değişime neden olabiliyor. KOVA: Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini iyi takip ediyorsunuz. İlişkilerinizde küçük hataları bile sorun yapıyorsunuz. Takıntılarınızdan sıyrılmalısınız. Tek başınıza olacağınız bir gün.

Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini iyi takip ediyorsunuz. İlişkilerinizde küçük hataları bile sorun yapıyorsunuz. Takıntılarınızdan sıyrılmalısınız. Tek başınıza olacağınız bir gün. BALIK: Bugün olaylara mantıklı bir yorum getirerek çevrenize örnek olacaksınız. Karşıt ilişkilerinizde temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz. Siz iyimser tarafınızı elden bırakmayın. Gözler üstünüzde.

11 Mart gününe damga vuran olaylar