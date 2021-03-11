Güne Başlarken | 11 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?

ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs salgınının etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirmek istediği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 30 bin 303 yeni vaka belirlendi.

Avusturya'da, bir kişinin ölümüne yol açtığı gerekçesiyle kullanımı durdurulan AstraZeneca'nın Kovid-19 aşılarının bir partisinin, iddia edildiği gibi ciddi yan etkilere yol açtığına dair bir gösterge bulunmadığı belirtildi.

İngiltere’de yayımlanan bir araştırma, ülkedeki kadınların yüzde 80’inin, 18-24 yaş aralığındakilerin ise yüzde 97’sinin kamusal alanda cinsel tacize uğradığını ortaya koydu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş'ın tedavisinin tedbir amaçlı birkaç gündür hastanede sürdüğü öğrenildi.

Güne Dair Notlar

11 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7, 50 TL euro ise 8, 95 TL.

ise 8, 95 Gram altın ise 417 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 8°C Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 13°C, 20°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Ankara, 3°C, 10°C Öğle saatlerinden sonra kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmurlu Trabzon, 7°C, 11°C Yağmurlu Diyarbakır, 3°C, 15°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

“Sıfır otomobil almak için doğru zaman mı? Araç alırken, satarken nelere dikkat etmeli? Kredi alırken ne yapmalısınız? Maliyet hesabında neleri göz önünde tutmanız gerek?“ HAZIRSANIZ BAŞLIYORUZ... Özlem Denizmen'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Madalyonun İçi // Gülseren Budayıcıoğlu

Psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabı, birden farklı yaşam hikayesini sayfalarında barındırıyor. “Bir Psikiyatristin Not Defterinden” sloganıyla okurlarına ulaşan kitap, yazarının klinik tecrübelerinden yola çıkarak tüm toplumu mercek altına alıyor.

11 Mart günlük burç yorumları