Güne Başlarken | 11 Mart 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
11 Mart 2021, Perşembe 07:38 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs salgınının etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirmek istediği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.
- Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 30 bin 303 yeni vaka belirlendi.
- Avusturya'da, bir kişinin ölümüne yol açtığı gerekçesiyle kullanımı durdurulan AstraZeneca'nın Kovid-19 aşılarının bir partisinin, iddia edildiği gibi ciddi yan etkilere yol açtığına dair bir gösterge bulunmadığı belirtildi.
- İngiltere’de yayımlanan bir araştırma, ülkedeki kadınların yüzde 80’inin, 18-24 yaş aralığındakilerin ise yüzde 97’sinin kamusal alanda cinsel tacize uğradığını ortaya koydu.
- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş'ın tedavisinin tedbir amaçlı birkaç gündür hastanede sürdüğü öğrenildi.
Güne Dair Notlar
- 11 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7, 50 TL euro ise 8, 95 TL.
- Gram altın ise 417 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 8°C Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 13°C, 20°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Ankara, 3°C, 10°C Öğle saatlerinden sonra kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmurlu Trabzon, 7°C, 11°C Yağmurlu Diyarbakır, 3°C, 15°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
“Sıfır otomobil almak için doğru zaman mı? Araç alırken, satarken nelere dikkat etmeli? Kredi alırken ne yapmalısınız? Maliyet hesabında neleri göz önünde tutmanız gerek?“ HAZIRSANIZ BAŞLIYORUZ... Özlem Denizmen'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Madalyonun İçi // Gülseren Budayıcıoğlu
Psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabı, birden farklı yaşam hikayesini sayfalarında barındırıyor. “Bir Psikiyatristin Not Defterinden” sloganıyla okurlarına ulaşan kitap, yazarının klinik tecrübelerinden yola çıkarak tüm toplumu mercek altına alıyor.
11 Mart günlük burç yorumları
- KOÇ: Bugün partnerinizle olumlu iletişim içindesiniz. Aldığınız ortak kararları yaşama geçirme konusunda daha inatçı olacaksınız. Mantıklı davranışlarınızla entelektüel ilişkileri doğru rotaya çekmelisiniz.
- BOĞA: Hedefiniz belli ve siz amacınıza adım adım yaklaşıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi ifade edebileceğiniz birçok konu ilginizi çekebilir. Çevreyle ilgili koşulları yeniden biçimlendirmek elinizde.
- İKİZLER: Toplumsal ilişkileriniz yolunda. Hisleriniz çok güçlü. Bilinçaltınızda geliştirdiğiniz farklı olma isteğini geleneksel yapınızdan dolayı bir türlü yaşama geçiremiyorsunuz. Sezgilerinize güvenebilirsiniz.
- YENGEÇ: Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz fakat tereddütleriniz var. Zekanız sayesinde olayları toparlayacak ve istediğiniz şekilde rayına oturtacaksınız. Yeni işinizle ilgili yoğun temponuz mükemmel.
- ASLAN: Bugün partnerinizle sürtüşme yaşayabilirsiniz. Sürekli hareket halinde olmak sizi mutlu ediyor. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler sizi zor durumda bırakacak. Bazı fikrilerinizde aşırılık görülebilir.
- BAŞAK: Yaşantınızla ilgili ihmal ettiğiniz konuların güncellik kazanması size fazladan sorumluluk getirecek. Elinizdeki işlerin gelişmesiyle ilgili sorunlar olabilir. Sosyal ilişkileriniz yeni bir boyuta giriyor.
- TERAZİ: Duygusal konularda bazı fanatik düşüncelerin esiri olabilir ve eskiye özlem duyabilirsiniz. Özellikle sevdiklerinizle paylaşmanız gereken çok şey var. Daha esnek olursanız kendinizi huzurlu hissedeceksiniz.
- AKREP: İletişim için her donanıma sahipsiniz. Hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Çalışırken duygusal yönünüzü ortaya koyuyorsunuz. Yeni projeler peşindesiniz.
- YAY: Çevrenizin sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün. Kardeşler ve yakın akrabaların sizden destek beklemeleri sonucunda özel işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Yaşama esnek ve pratik bir şekilde bakıyorsunuz.
- OĞLAK: Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. İlişkilerinizi gözden geçirmek için önünüze konulanları görmezden gelmeyin.
- KOVA: Yakın ilişkilerinizde duygusal davranarak herkesi şaşırtabilirsiniz. O sert havanızın altında yumuşak bir kalbiniz olduğunu çevrenize göstermenin tam zamanı. Bazıları sizi yanlış tanıyor, bunu biliyorsunuz.
- BALIK: Enerjinizi sevdiklerinize yansıtacak ve onların sorunları ile yürekten ilgileneceksiniz. Maddi isteklerinizde artış var. İsteklerinizden vazgeçmeyin. Yaşam kaliteniz her gün artıyor.
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