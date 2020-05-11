Güne Başlarken | 11 Mayıs 2020

Sen uyurken neler oldu?

Etiler’de ünlülerin gittiği güzellik merkezi kurşunlandı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte hayat normale döndü. Kısıtlama nedeniyle boş kalan yollara araçların yeniden çıkması görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı, 8-10 Mayıs’ta kısıtlama kararına uymayan toplam 13 bin 716 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını bildirdi.

Güne Dair Notlar

11 Mayıs günü saat 7.35'de dolar 7,09 TL, euro ise 7,67 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 14°C, 25°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 17°C, 25°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 10°C, 24°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 11°C, 17°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 9°C, 23°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?

Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf, üst üste 5. kez Dünya Yoga Şampiyonu olan Merve Tanrıverdi ile “Önce Sağlık” programına katıldı. Manaf, içinde bulunduğumuz Ramazan ayında Orijinal Yoga Sistemi tekniklerinin oruç tutmaya yararlarını ve oruç tutmayı kolaylaştırmak için hangi tekniklerin uygulanabileceğini anlattı. Dünya Yoga Şampiyonu Merve Tanrıverdi ise herkesin kolaylıkla yapabileceği bu teknikleri uygulamalı olarak gösterdi.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Sinema: Hababam Sınıfı Yeniden (KANAL D), Sinema: Yarının Sınırında (STAR), Sinema: Düğüm Salonu (SHOW), Sinema: Sosyetik Gelin (FOX)

Dizi önerisi: Çılgın Bediş (nostalji)

Film önerisi: Filler ve Çimen - Derviş Zaim

Kitap önerisi: Düşünmeden Düşünebilmenin Gücü - Malcolm Gladwell

Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2020)

KOÇ : Sosyal ilişkilerinizde bazı duygusal ihtiyaçlarınız var. Bunları karşılamak için birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere sıcak bakacaksınız. Çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.

: Sosyal ilişkilerinizde bazı duygusal ihtiyaçlarınız var. Bunları karşılamak için birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere sıcak bakacaksınız. Çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir. BOĞA: Bu dönem yaşamla ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız. Bilinçaltınızda takıntı haline gelen ideallerinizde yoğunluk yaşayacaksınız. Hayatınızda hiç kimsenin cesaret edemeyeceği riskleri göze alacaksınız.

Bu dönem yaşamla ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız. Bilinçaltınızda takıntı haline gelen ideallerinizde yoğunluk yaşayacaksınız. Hayatınızda hiç kimsenin cesaret edemeyeceği riskleri göze alacaksınız. İKİZLER: Entelektüel konularda kendinizi son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız. Yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız.

Entelektüel konularda kendinizi son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız. Yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız. YENGEÇ: Ön yargısız yaklaşımınız karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor. Her şeyin olumlu gitmesi sizin en büyük arzunuz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız. Yeterli cesarete ve güce sahipsiniz.

Ön yargısız yaklaşımınız karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor. Her şeyin olumlu gitmesi sizin en büyük arzunuz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız. Yeterli cesarete ve güce sahipsiniz. ASLAN: Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için gerekli bağlantıları kuruyorsunuz.

Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için gerekli bağlantıları kuruyorsunuz. BAŞAK: Akılcılığa her zaman çok önem veren birisiniz. Ama duygularınız her zamankinden yoğun olacak. Dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteyeceksiniz.

Akılcılığa her zaman çok önem veren birisiniz. Ama duygularınız her zamankinden yoğun olacak. Dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteyeceksiniz. TERAZİ: Deneyim ve testlerden geçiyorsunuz. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Ortak organizasyonlar içinde olacağınız biri olabilir.

Deneyim ve testlerden geçiyorsunuz. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Ortak organizasyonlar içinde olacağınız biri olabilir. AKREP: Yaşam kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. Birlikte olduğunuz kişileri duygusal anlamda zorlayabilir, küçük nedenlere dayalı sorunları büyütebilirsiniz. Onları ikna etmek için olağanüstü bir çaba sarf edeceksiniz.

Yaşam kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. Birlikte olduğunuz kişileri duygusal anlamda zorlayabilir, küçük nedenlere dayalı sorunları büyütebilirsiniz. Onları ikna etmek için olağanüstü bir çaba sarf edeceksiniz. YAY: Baskı altında tuttuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinizi kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Çabalarınız çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor. Yaşantınızdan keyif almalısınız.

Baskı altında tuttuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinizi kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Çabalarınız çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor. Yaşantınızdan keyif almalısınız. OĞLAK: Bugün çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlara neden oluyor. Mesleki çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı herkes biliyor.

Bugün çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlara neden oluyor. Mesleki çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı herkes biliyor. KOVA: İşinizi yaparken duygusallıktan uzak durmanızda yarar var. İyi niyetli girişimciliğiniz her zamanki gibi ses getirecek. Dostlarınız sizden haber bekliyor. Uzun süredir özlediğiniz eski ortamları yeniden canlandırabilirsiniz.

İşinizi yaparken duygusallıktan uzak durmanızda yarar var. İyi niyetli girişimciliğiniz her zamanki gibi ses getirecek. Dostlarınız sizden haber bekliyor. Uzun süredir özlediğiniz eski ortamları yeniden canlandırabilirsiniz. BALIK: Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir gün. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken yaşam standardı yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz. Her şeyin maddi değerlerle değişmediğini göreceksiniz.

11 Mayıs gününe damga vuran olaylar