Güne Başlarken | 11 Nisan 2020

Sen uyurken neler oldu?

31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı.

Corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar ATM, fırın ve bakkallara akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Türkiye’nin (Kovid-19 konusunda) sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı" dedi.

dedi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medyada paylaşılan stand-up videosunda Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında aşağılayıcı sözlerde bulunduğu ileri sürülerek hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarılan Emre Günsal tutuklandı.





Güne Dair Notlar

11 Nisan günü saat 7.52'de dolar 6,69 TL euro ise 7,31 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 17°C Az bulutlu İzmir, 11°C, 23°C Az bulutlu Antalya, 12°C, 23°C Az bulutlu Ankara, 3°C, 17°C Zamanla parçalı bulutlu Trabzon, 8°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 8°C, 16°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Kahvaltıda yemek bulmak kolay da içmek için bir şeyler bulmak zor. Çay, kahve, süt bir yer kadar. İşte hem sağlıklı hem lezzetli hem de farklı bir içecek:

1 su bardağı laktozsuz süt

1 avuç çiğ fıstık

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 adet muz veya istenilen meyve

Tüm malzemeleri sıvı hale gelene kadar rondodan geçiriyoruz. Bardak sayısını artırmak için malzemeleri de aynı oranda artıyoruz. Tarifteki malzemeler 1 bardak için.





Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Mucize Doktor- Tekrar (FOX) Kalk Gidelim (TRT 1), Survivor (TV8)

Dizi önerisi: Çiçek Taksi (nostalji)

Film önerisi: Yeşil Yol (nostalji)

Kitap önerisi: Sabahattin Ali - Sırça Köşk

Oyun önerisi: Star Wars: The Old Republic (nostalji)

Günlük burç yorumları (11 Nisan 2020)

KOÇ: Bugün, mal alım ve satımından kaçınmalı, risklerden uzak durmalısınız. Kazanç sağlamak için normalden daha fazla çaba göstermek zorunda kalacaksınız. Grup aktiviteleri ve yeni arkadaşlıklar için zor dönem.

Bugün, mal alım ve satımından kaçınmalı, risklerden uzak durmalısınız. Kazanç sağlamak için normalden daha fazla çaba göstermek zorunda kalacaksınız. Grup aktiviteleri ve yeni arkadaşlıklar için zor dönem. BOĞA : Bugün manevi duygularınız maddi durumunuzla paralel ilerleyecek. Aşk konusunda isteklerinizi karşı tarafa benimsetme konusunda pürüzler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizi dengelemek zorunda kalacaksınız.

: Bugün manevi duygularınız maddi durumunuzla paralel ilerleyecek. Aşk konusunda isteklerinizi karşı tarafa benimsetme konusunda pürüzler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizi dengelemek zorunda kalacaksınız. İKİZLER : Aile, aşk ve sevdikleriniz arasında istediğiniz dengeyi kolaylıkla kuracağınız için kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Partnerinizin değer görmesi kıskançlık duygularınızı körükleyebilir. Sizin için önemli bir gün.

: Aile, aşk ve sevdikleriniz arasında istediğiniz dengeyi kolaylıkla kuracağınız için kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Partnerinizin değer görmesi kıskançlık duygularınızı körükleyebilir. Sizin için önemli bir gün. YENGEÇ : Ciddi bir ilişki için öncelikle sabır göstermelisiniz. Maddi konularda biraz gerileme olabilir. Özellikle arkadaşlarınızdan beklediğiniz desteğin gecikmesi moralinizi bozmamalı. Bu dönmede risk almaktan sakınmalısınız.

: Ciddi bir ilişki için öncelikle sabır göstermelisiniz. Maddi konularda biraz gerileme olabilir. Özellikle arkadaşlarınızdan beklediğiniz desteğin gecikmesi moralinizi bozmamalı. Bu dönmede risk almaktan sakınmalısınız. ASLAN: Aşk gezegeniniz sizi romantik ve çekici yapacak. Gizli kapaklı olaylardan uzak kalmak size pozitif düşündürecek. Kıskançlık ve tutkular ön planda olacak. Partnerinizden destek geliyor. Kıskançlıktan uzak durmaya çalışın.

Aşk gezegeniniz sizi romantik ve çekici yapacak. Gizli kapaklı olaylardan uzak kalmak size pozitif düşündürecek. Kıskançlık ve tutkular ön planda olacak. Partnerinizden destek geliyor. Kıskançlıktan uzak durmaya çalışın. BAŞAK : Manevi duygularla hareket edeceğiniz için atacağınız her adım size yoğun başarılar için güç verecek. Bugün, güçlü kişileri kendinize çekeceksiniz. Sosyal yaşantınız renklenecek ve önemli kişilerle tanışacaksınız.

: Manevi duygularla hareket edeceğiniz için atacağınız her adım size yoğun başarılar için güç verecek. Bugün, güçlü kişileri kendinize çekeceksiniz. Sosyal yaşantınız renklenecek ve önemli kişilerle tanışacaksınız. TERAZİ: Eski dostlarınızla haberleşebilirsiniz. Tarzınızın dışına çıkmayacak doğal, akıllı ve kaliteli kişilerden alacağınız destek sizin önemli konumlardaki kişilerle iletişiminizi sağlayacak. Yaşam enerjiniz yüksek.

Eski dostlarınızla haberleşebilirsiniz. Tarzınızın dışına çıkmayacak doğal, akıllı ve kaliteli kişilerden alacağınız destek sizin önemli konumlardaki kişilerle iletişiminizi sağlayacak. Yaşam enerjiniz yüksek. AKREP : Maddi konularınız mükemmel gidiyor. Kariyerinizle eviniz arasında mekik dokuyacaksınız. Bugün eşyalarınızı düzenleyebilirsiniz. Paranızı kendi ihtiyaçlarınız için harcamak sizi çok keyiflendirecek. Beslenmenize dikkat.

: Maddi konularınız mükemmel gidiyor. Kariyerinizle eviniz arasında mekik dokuyacaksınız. Bugün eşyalarınızı düzenleyebilirsiniz. Paranızı kendi ihtiyaçlarınız için harcamak sizi çok keyiflendirecek. Beslenmenize dikkat. YAY : Kazançlar konusunda tüm olanaklar sizi destekleyecek. İş hayatında sorunlarla başa çıkmak zorundasınız. Sizi motive edecek olaylar yaşayabilirsiniz. Doğru mantıkla olumlu adımlar atacaksınız. Enerjinizi azaltan hareketlere dikkat.

: Kazançlar konusunda tüm olanaklar sizi destekleyecek. İş hayatında sorunlarla başa çıkmak zorundasınız. Sizi motive edecek olaylar yaşayabilirsiniz. Doğru mantıkla olumlu adımlar atacaksınız. Enerjinizi azaltan hareketlere dikkat. OĞLAK: Enerjiniz yüksek seyrediyor. Duygularınızı istediğiniz gibi yönlendirecek ve aşkı çekmeyi başaracaksınız. Yatırımlar konusunda yeni bir yapılanmaya gideceksiniz. Kariyer fırsatları kapınızda olacak.

Enerjiniz yüksek seyrediyor. Duygularınızı istediğiniz gibi yönlendirecek ve aşkı çekmeyi başaracaksınız. Yatırımlar konusunda yeni bir yapılanmaya gideceksiniz. Kariyer fırsatları kapınızda olacak. KOVA: Yeniliklere ihtiyacınız yok. Çünkü mevcut durumunuz size geçen aydan süren maddi gelirlerinizin devamını sağlamak için kazancınızı destekliyor. Sahip olduğunuz malların değeri artacak. Dinlenmeye özen gösterin.

Yeniliklere ihtiyacınız yok. Çünkü mevcut durumunuz size geçen aydan süren maddi gelirlerinizin devamını sağlamak için kazancınızı destekliyor. Sahip olduğunuz malların değeri artacak. Dinlenmeye özen gösterin. BALIK: Ailenizin maddi kazancınıza katkısı olacak. Aile bireylerinizle yapacağınız işten kazanç elde edeceksiniz. Aşk hayatınız tüm yaşam değerlerinizin önüne geçecek. Kendinizden yaşça büyük kişilerden etkileneceksiniz.

11 Nisan gününe damga vuran olaylar