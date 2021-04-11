Güne Başlarken | 11 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 43 bin 284 vaka kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son 24 saatteki yoğunluğu dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Huber Köşkü’nde baş başa ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Zonguldak’ta etkili olan yağmurun ardından Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde, dereden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye’nin çok etkileyici bir sağlık sistemi olduğunu söyledi.

Muğla´nın Seydikemer ilçesinde, Türkiye’de sayısı çok az olan ve nesli tükenme tehlikesinde olan ’Karakulak’ (Caracal caracal) adıyla bilinen yabani kedi türü, çiftçi Yusuf Siper (30) tarafından ölü bulundu.

Güne Dair Notlar

11 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8, 16 TL euro ise 9, 71 TL.

ise Gram altın ise 457 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu. 2°C, 13°C Antalya, Parçalı ve çok bulutlu. 8°C, 18°C Ankara, Karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı. 0°C, 5°C Trabzon, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. 7°C, 12°C Diyarbakır, Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. 2°C, 15°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Geçen haftaki yazımın başlığında “Beğenmediniz mi, yeni gündem verelim” demiştim. Tesadüfe bakın ki, pazar günü siz yazıyı okurken, gece yarısı yeni gündem patlamış ve sonraki günlerde de diğerlerini silip süpürürken, 104 emekli amiral bu kadar köpüreceğini tahmin bile etmemişlerdi. Amirallerden sonra eski büyükelçiler ve eski milletvekilleri de açıklama yaptılar ama konuşulmadılar bile. Garip. Erkut Can'ın köşe yazısı...

Günün kitabı

Anthony Burgess- Otomatik Portakal

“Tüm hayvanların en zekisi, iyiliğin ne demek olduğunu bilen insanoğluna bir baskı yöntemi uygulayarak onu otomatik işleyen bir makine haline getirenlere kılıç kadar keskin olan kalemimle saldırmaktan başka hiçbir şey yapamıyorum…” Karabasan gibi bir gelecek atmosferi… Geceleyin sokakları terörize eden, yaşamları şiddet üzerine kurulu gençler ve bu hikâyenin anti-kahramanı Alex... Yayımlandığı günden bu yana “kült roman” özelliğini kaybetmeyen Otomatik Portakal’ın 15 yaşındaki kahramanı, “iyi ya da kötü nedir?”, “İnsan özgür iradesiyle kaderini seçebilir mi?” gibi soruların yanıtlarını kurcalarken, şiddet dolu sahnelere Beethoven’ın, Mozart’ın müziği eşlik ediyor; Alex ve “çete kardeşleri” Pete, Georgie ve Aptalof, yarattıkları yepyeni dilin kelimelerini okurun zihnine kazıyorlar. Ünlü yönetmen Stanley Kubrick tarafından 1971’de filme de çekilen Otomatik Portakal tüm zamanların en sarsıcı romanlarından. “Cockney dilinde (İngiliz argosu) bir deyiş vardır. ‘Uqueer as as clockwork orange’. Bu deyiş, olabilecek en yüksek derecede gariplikleri barındıran kişi anlamına gelir. Bu çok sevdiğim lafı, yıllarca bir kitap başlığında kullanmayı düşünmüşümdür. Bir de tabii Malezya’da ‘canlı’ anlamına gelen ‘orang’ sözcüğü var. Kitabı yazmaya başladığımda, rengi ve kokusu hoş bir meyvenin kullanıldığı bu deyişin, tam da anlatmak istediğim duruma, Pavlov kanunlarının uygulanmasına dayalı bir hikâyeye çok iyi oturduğunu düşündüm.”

11 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ: Hırslarınız konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz. Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek sizi çok şey kazandıracak. Zekanızı istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Bugün özellikle sizden beklenen çok fazla şey var.

BOĞA: Bugün, her türlü olumlu şart sizden yana gelişiyor. Karşınızdaki kişilerin sizi anlamaları mümkün değil. Sizin için önem taşıyan arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz. Uzun süredir konuşmaya ihtiyacınız var.

İKİZLER: Dengelerinizi bozmak istemiyorsanız isteklerinize gem vurmalı ve partnerinizle olan ilişkilerinize belli bir düzen getirmelisiniz. Bugün, iç sesiniz çok önemli olacak. Sizden ilgi bekleyenleriniz olduğunu unutmayın.

YENGEÇ: Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Kariyerinizle ilgili yeni gelişmeler söz konusu olacak. Maddi konulara takıntılı olmak istemiyor, taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz. İnatçı yönlerinizi törpülemekte fayda var.

ASLAN: Hayallerinizin altında yatan gerçek nedenle baş etmesini öğreniyorsunuz. Enerjinizi daha belirgin bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. İnatçı yapınızı işlerinize yansıtmak istemediğiniz için bazen sizi anlamak zor.

BAŞAK: Beklemeyi bilmediğiniz için birçok iş fırsatını kaçırıyorsunuz. Çevrenizdeki güçlü kişilerle kuracağınız bağlantıların önemli olduğu bir gün içindesiniz. Size güveniyorlar. Ertelediğiniz işleri bitirmelisiniz.

TERAZİ: Bugün, aile bireyleri ile yapacağınız bazı konuşmalarda farklı konuları tartışabilirsiniz. Onlar için odak noktası olan konuları görmezlikten gelmemelisiniz. Sakin tavırlarınız altında yüksek bir enerji gizli.

AKREP: Hedefleriniz konusunda dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Duygularınızdaki değişimleri çevrenizle paylaşmak isteyebilirsiniz. Doğrularınıza güvenin. Dostlarınızla işbirliği yapmayı denemelisiniz.

YAY: İdealleriniz doğrultusunda hareket ediyor ve takıntılı olduğunuz konularda taviz vermiyorsunuz. Yeni başlangıçlar konusunda kendinizi baskı altında hissediyorsunuz. Eğlenceli yönlerinizi ortaya çıkarın.

OĞLAK: Güneş, Koç burcunda ilerlerken ailevi konularda duygusal davranmamaya çalışmalı ve olayların altındaki gerçek nedenlerin üzerinde durmalısınız. Bugün sıkıntılarınızın tek nedeni yorulmanız. Uykunuza dikkat.

KOVA: Bugün Ay’ın konumu, işinizle ilgili değer yargılarınızda tutucu davrandığınızda başarılarınız gecikebileceğinizi söylüyor. Koşullarınızı zorlamalısınız. Sınırlarınızı doğru çizmelisiniz.

BALIK: Önleyemediğiniz tutkuların esiri olabilirsiniz. Kendinizi haklı görmeniz, sevdiğiniz kişinin yaşamını zorlaştırıyor. Güçlü sezgilerinize güveniyorsunuz. Duygu karmaşasından uzaklaşmanızda fayda var.