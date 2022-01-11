Güne Başlarken | 11 Ocak 2022
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
11 Ocak 2022, Salı 07:40 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Akdeniz'de 6.4 şiddetinde deprem oldu. Deprem; Antalya, Adana, Mersin ve Hatay ile iç kesimde kalan Burdur, Isparta, Konya ve Karaman'ın bazı ilçelerinden de hissedildi. Kıbrıs'ın güneyinde meydana gelen deprem saat 04.07'de gerçekleşti. Mersin-Antalya İl AFAD ve Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı depreme ilişkin açıklama yaptı.
- Mikro ve küçük işletmelere alacakları her yeni mezun istihdamı için 100 bin lira, kadın istihdamında ise 110 bin lira faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlanacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Son tarih ise 31 Mart.
- Öğretmenliğin kariyer mesleği haline getirilmesini öngören, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi', TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda yaklaşık 14 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.
- Fenerbahçe, Süper Lig’in ikinci devresinde oynadığı ilk maçta Adana Demirspor’a evinde 2-1 mağlup oldu.
- Ukraynalılar, Kazakistan protestolarına “Putin’e hayır” pankartları ile destek verdi.
Güne Dair Notlar
- 11 Ocak günü saat 7.35'te dolar 13, 81 TL, euro ise 15, 66 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 11°C Yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 11°C, 13°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 4°C, 12°C Yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı Trabzon, 13°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 3°C, 10°C Yerel olmak üzere yağmurlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Sinema: Ip Man 4: Final, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Destan, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TV8: 20.00 MasterChef Türkiye
11 Ocak günlük burç yorumları
KOÇ: Huzursuz bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmelisiniz. Düşünceleriniz herkesten çok farklı olduğu için yanlış anlaşılma olasılığınız çok fazla. Kendinizi kolay ifade etmelisiniz.
BOĞA: Ay burcunuzda. Duygusal takıntılar yüzünden kafanız karışabilir. Çevrenizdeki olaylara fazla kafanızı taktığınız için günlük yaşantınızda gizemli olarak algılanıyorsunuz. Olayları çok yönlü düşünmelisiniz.
İKİZLER: Duygusal yönleriniz ortaya çıktığı zaman arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz. Hayatınızda bazı değişikliklerin arifesindesiniz. Planlarınızı yaparken partnerinizin fikirlerini almalısınız. Sağlığınızla ilgili dikkatli davranın.
YENGEÇ: Kariyerinizle ilgili gelişmeler maddi konulara yansıyacak. İstediğiniz anlaşmaları yapacaksınız. Yöneticinizin desteğini göreceksiniz. Gün içinde romantik olacaksınız. Yolculuklar gündeme gelebilir.
ASLAN: Düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yapacağınız anlaşmalara özen gösterin. Özel durumlar söz konusu. Mantıklı ve ortaya sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz. Şansınıza güvenmelisiniz.
BAŞAK: Enerjiniz yüksek ve çevrenizdekileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için paylaşıma açık bir gün.
TERAZİ: Maceralar yüzünden sorun yaşamak istemiyorsanız gireceğiniz ortamlarda oto kontrol sisteminizi tetikte tutmalısınız. Bugün, huzursuzluk duygusuna kapılabilirsiniz. Bu da sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.
AKREP: Ay, karşıt burcunuzda ilerliyor. Amaçlarınız doğrultusunda yaptığınız çalışmaların sizi yormadığı bir gerçek. Partnerinize olan tutkunuz sizi farklı bir şekilde yönlendirebilir. Ona duygusal sürprizler yapabilirsiniz.
YAY: Eski alışkanlıklarınızı değiştirecek yeteneğe sahipsiniz. Girişimciliğiniz iyi ses getirecek. Yaratıcılığınızı özgürce kullandığınız zaman ortaya daha mükemmel işler çıkıyor. Çevrenizin desteğiyle bir ilişki yaşıyorsunuz.
OĞLAK: İş görüşmeleri eksik olan yönlerinizi ortaya çıkaracak. Dar alanda sıkışmış olan imkanlarınızı artırmanın yollarını arıyorsunuz. Kendinizi aşma konusunda birçok şey yapabilirsiniz. Ayak bileğinize dikkat edin.
KOVA: Araştırmacı bir ruhla hareket ederek çevrenizi irdeleyeceksiniz. Sistemli yapınızı belirgin bir şekilde vurgulayacak ve etrafınızda olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz. Uyku düzeninizi sağlamalısınız.
BALIK: Bugün sosyal yaşam önemli. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız. Yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız