Güne Başlarken | 11 Ocak 2022

Sen uyurken neler oldu?

Akdeniz'de 6.4 şiddetinde deprem oldu. Deprem; Antalya, Adana, Mersin ve Hatay ile iç kesimde kalan Burdur, Isparta, Konya ve Karaman'ın bazı ilçelerinden de hissedildi. Kıbrıs'ın güneyinde meydana gelen deprem saat 04.07'de gerçekleşti. Mersin-Antalya İl AFAD ve Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı depreme ilişkin açıklama yaptı.

Mikro ve küçük işletmelere alacakları her yeni mezun istihdamı için 100 bin lira, kadın istihdamında ise 110 bin lira faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlanacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Son tarih ise 31 Mart.

Öğretmenliğin kariyer mesleği haline getirilmesini öngören, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi', TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda yaklaşık 14 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.

Fenerbahçe, Süper Lig’in ikinci devresinde oynadığı ilk maçta Adana Demirspor’a evinde 2-1 mağlup oldu.

Ukraynalılar, Kazakistan protestolarına “Putin’e hayır” pankartları ile destek verdi.

Güne Dair Notlar

11 Ocak günü saat 7.35'te dolar 13, 81 TL, euro ise 15, 66 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 11°C Yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 11°C, 13°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 4°C, 12°C Yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı Trabzon, 13°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 3°C, 10°C Yerel olmak üzere yağmurlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Sinema: Ip Man 4: Final, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Destan, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TV8: 20.00 MasterChef Türkiye

11 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Huzursuz bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmelisiniz. Düşünceleriniz herkesten çok farklı olduğu için yanlış anlaşılma olasılığınız çok fazla. Kendinizi kolay ifade etmelisiniz.

BOĞA: Ay burcunuzda. Duygusal takıntılar yüzünden kafanız karışabilir. Çevrenizdeki olaylara fazla kafanızı taktığınız için günlük yaşantınızda gizemli olarak algılanıyorsunuz. Olayları çok yönlü düşünmelisiniz.

İKİZLER: Duygusal yönleriniz ortaya çıktığı zaman arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz. Hayatınızda bazı değişikliklerin arifesindesiniz. Planlarınızı yaparken partnerinizin fikirlerini almalısınız. Sağlığınızla ilgili dikkatli davranın.

YENGEÇ: Kariyerinizle ilgili gelişmeler maddi konulara yansıyacak. İstediğiniz anlaşmaları yapacaksınız. Yöneticinizin desteğini göreceksiniz. Gün içinde romantik olacaksınız. Yolculuklar gündeme gelebilir.

ASLAN: Düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yapacağınız anlaşmalara özen gösterin. Özel durumlar söz konusu. Mantıklı ve ortaya sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz. Şansınıza güvenmelisiniz.

BAŞAK: Enerjiniz yüksek ve çevrenizdekileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için paylaşıma açık bir gün.

TERAZİ: Maceralar yüzünden sorun yaşamak istemiyorsanız gireceğiniz ortamlarda oto kontrol sisteminizi tetikte tutmalısınız. Bugün, huzursuzluk duygusuna kapılabilirsiniz. Bu da sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.

AKREP: Ay, karşıt burcunuzda ilerliyor. Amaçlarınız doğrultusunda yaptığınız çalışmaların sizi yormadığı bir gerçek. Partnerinize olan tutkunuz sizi farklı bir şekilde yönlendirebilir. Ona duygusal sürprizler yapabilirsiniz.

YAY: Eski alışkanlıklarınızı değiştirecek yeteneğe sahipsiniz. Girişimciliğiniz iyi ses getirecek. Yaratıcılığınızı özgürce kullandığınız zaman ortaya daha mükemmel işler çıkıyor. Çevrenizin desteğiyle bir ilişki yaşıyorsunuz.

OĞLAK: İş görüşmeleri eksik olan yönlerinizi ortaya çıkaracak. Dar alanda sıkışmış olan imkanlarınızı artırmanın yollarını arıyorsunuz. Kendinizi aşma konusunda birçok şey yapabilirsiniz. Ayak bileğinize dikkat edin.

KOVA: Araştırmacı bir ruhla hareket ederek çevrenizi irdeleyeceksiniz. Sistemli yapınızı belirgin bir şekilde vurgulayacak ve etrafınızda olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz. Uyku düzeninizi sağlamalısınız.

BALIK: Bugün sosyal yaşam önemli. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız. Yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız