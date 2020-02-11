Güne Başlarken | 11 Şubat 2020

Sen uyurken neler oldu?

11 Şubat Salı günü kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde okullar tatil oldu. Okulların tatil olduğu il ve ilçeleri öğrenmek için buraya tıklayabilirsin.





Güne Dair Notlar

11 Şubat günü saat 07.05’te dolar 6,02 TL, euro ise 6,57 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 13°C parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu İzmir, 6°C, 17°C parçalı ve çok bulutlu Antalya, 8°C, 14°C sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı Ankara, -5°C, 4°C sabah saatlerinden itibaren hafif karla karışık yağmur Trabzon, -2°C, 9°C çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif kar yağışlı Diyarbakır, -5°C, 3°C parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Altın sütü hiç duydun mu? Zerdeçal ve sütün karışımıyla yapılan bu içecek birçok sorunun çözümü. İçine hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı eklenerek etkisi artırılabilir. Eğer acı tadını sevmezseniz tarçın ya da bal katarak tatlandırabilirsiniz. Altın süt, antioksidan olduğu için bağışıklığı güçlendirir. Hücrelerde temizlenme sağlar. Sinir sistemindeki hücreleri yeniler. Saçların ve cildin parlak görünmesini tetikler. Yorgunluk ve stresi azaltır.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Hekimoğlu (Kanal D), Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz (ATV), Kadın özel bölüm (FOX), RAMO (Show)

Oynanacak oyun önerisi: Warcraft III: Reforged

Günün spor müsabakaları: Basketbol Türkiye Kupası: Darüşşafaka Tekfen-Anadolu Efes (19:00), Fenerbahçe- Kırklarelispor (Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final) (20.30), Galatasaray-Tofaş (21:00)

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn), Peri: Ağzı Olmayan Kız, Dark Waters, Annelerimiz, Şeker Çocuk, Şahane Hayaller, Süper Ajanlar

Diğer etkinlikler: Adamlar, IF Performance Hall, Ankara

Darüşşafaka Tekfen Basketbol - Anadolu Efes, Volkswagen Arena İstanbul

Günlük burç yorumları (11 Şubat 2020)

KOÇ: Sıra dışı konular ilginizi çekecek. Sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Maddi konularda elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir. Detaylar canınızı sıkabilir.

Sıra dışı konular ilginizi çekecek. Sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Maddi konularda elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir. Detaylar canınızı sıkabilir. BOĞA: Siz her anlamada tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen olaylara hareket kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Sorunları önlemek için küçük molalar vermeli ve her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz.

Siz her anlamada tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen olaylara hareket kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Sorunları önlemek için küçük molalar vermeli ve her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz. İKİZLER : İş yerinizdeleri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Ama onların sizi etkilemeleri epey güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

: İş yerinizdeleri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Ama onların sizi etkilemeleri epey güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız. YENGEÇ: Ailenizin tepki göstermesini istemiyorsanız, onların fikirlerini de alın. Bugün kendinize göre davranmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman istediğinizi yaşama geçirmekte çok zorlanıyorsunuz.

Ailenizin tepki göstermesini istemiyorsanız, onların fikirlerini de alın. Bugün kendinize göre davranmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman istediğinizi yaşama geçirmekte çok zorlanıyorsunuz. ASLAN: Maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişkide olduğunuz kişilerle fikir alışverişi içinde olmanıza rağmen en son sözü siz söylemek istiyorsunuz. Kendinizi zorlamayın.

Maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişkide olduğunuz kişilerle fikir alışverişi içinde olmanıza rağmen en son sözü siz söylemek istiyorsunuz. Kendinizi zorlamayın. BAŞAK : Köklü düşüncelerin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen günlük rutininizi baş edebileceğinizden fazla zorladığınızdan bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz. Yeteneklerinizi kullanın.

: Köklü düşüncelerin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen günlük rutininizi baş edebileceğinizden fazla zorladığınızdan bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz. Yeteneklerinizi kullanın. TERAZİ: İşinizle ilgili çalışmalarda motivasyona ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz. Yalnız kalmak istemiyorsanız.

İşinizle ilgili çalışmalarda motivasyona ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz. Yalnız kalmak istemiyorsanız. AKREP: Maddi konulardaki sıkıntıların bir süre devam etme olasılığına rağmen sınırları zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşı cinsle ilişkilerinizde çok şüphecisiniz. Yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.

Maddi konulardaki sıkıntıların bir süre devam etme olasılığına rağmen sınırları zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşı cinsle ilişkilerinizde çok şüphecisiniz. Yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız. YAY : Bugün elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde daha da ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda rahatlamak istiyorsanız farklı dallarda da çalışmalısınız.

: Bugün elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde daha da ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda rahatlamak istiyorsanız farklı dallarda da çalışmalısınız. OĞLAK : Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermiyorsunuz. Bu da bazen olumlu olmayabilir. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişilerde hata yapabilir. Bugün ince işler peşinde koşacaksınız. Doğru yolu bulmalısınız.

: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermiyorsunuz. Bu da bazen olumlu olmayabilir. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişilerde hata yapabilir. Bugün ince işler peşinde koşacaksınız. Doğru yolu bulmalısınız. KOVA : Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Bugün harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Dinginliğinize önem vermelisiniz.

: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Bugün harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Dinginliğinize önem vermelisiniz. BALIK: Yaratıcılığınıza çok fazla güveniyorsunuz. Çevre baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermeyin. Yapmak istediğiniz birçok işin listesini yapın ve aceleye getirmeden tüm işlerinizi toparlayın.

11 Şubat gününe damga vuran olaylar