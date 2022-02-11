Güne Başlarken | 11 Şubat 2022

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son iki gündür yapılan PCR testlerinin negatif çıktığını, Eşi Emine Erdoğan’ın ise hastalığı hafif belirtilerle geçirdiğini açıkladı.

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana’da bir kişi evine girdiği sırada motosikletli kar maskeli 2 şahıs tarafından saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle boğazından vurulan genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 10 yavru köpekten 8'i ölü bulundu, 2 köpek veterinere götürüldü. Hayvanseverler, köpeklere zehir verildiğini öne sürdü.

Elektrik fiyatlarına yapılan zamma tepkiler geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı konuyla ilgili bugün bir zirve yapacak. Bakanlık bugün şirketlerin sahipleri ve üst düzey yöneticileri ile bir araya gelecek.

Güne Dair Notlar

11 Şubat günü saat 7.35'te dolar 13,52 TL, euro ise 15,38 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 1°C, 9°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 6°C, 17°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. -3°C, 8°C Trabzon, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. 5°C, 10°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. 4°C, 11°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Yerli Dizi: Arka Sokaklar (KANAL D)

Yerli Dizi: Kaderimin Oyunu (STAR)

Yerli Dizi: Yalnız Kurt (ATV)

Yerli Dizi: Aziz (SHOW)

Yerli Dizi: Aşk Mantık İntikam (FOX)

11 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Size destek verecek dostlarınız var ama yalnızlık duygusundan bir türlü kurtulamıyorsunuz. Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, tartışmadan uzak kalmayı denemelisiniz.

BOĞA: Bugün, duygusal konularda kafanız çok karışık. Düşüncelerinizi saklamak isterken kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Sürprizlere karşı hazırlıklı olun. Kariyerinizde olumsuz düşünceler kafanıza takılabilir.

İKİZLER: Finans konularıyla ilgili yeni başlangıçlar peşindesiniz. Maddi konularda kazançlarınızı artırıcı ve size farklı konularda başarı sağlayacak çalışmalar yapacaksınız. Ertelediğiniz işleri tamamlamalısınız.

YENGEÇ: Yaşamınızla ilgili değişimlere hazır olmanıza rağmen huzura ihtiyacınız var. Bugün oto kontrol sisteminiz sizi uyarıyor. Sevdiklerinizin desteğinin önemli olduğunu biliyor, partnerinizden ilgi bekliyorsunuz.

ASLAN: Sizi destekleyen arkadaşlarınızın yardımıyla birçok organizasyona katılacaksınız. Yolculuklarla ilgili yapacağınız planlarınızı ertelemek isteyebilirsiniz. Hırslı yönlerinizi dengeli kullanmalısınız.

BAŞAK: Çevrenizle işbirliği içinde çalıştığınızda iş veriminizde artış gözleniyor. İşinizle ilgili bilgilerinizi pekiştirme konusunda seyahatler olabilir. Başarıyı kolaylaştırmak için her türlü donanıma sahipsiniz.

TERAZİ: İşinizle ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz. Bugün, iddialı ve ben merkezci davranmakla birçok başarıyı kucaklayacaksınız. Düşüncelerinizden ödün vermeyip haklı olduğunuzu çevrenize ispat edeceksiniz.

AKREP: Aşk hayatında yeniliklere ihtiyacınız var. Rutin ilişkilerden sıkılıyor ve olaylara farklı şekilde bakıyorsunuz. Duygusal konularda ani çıkışlarınız partnerinizi şaşırtıyor. Sosyal aktiviteleriniz daha da çoğalıyor.

YAY: Bugün, yaşanan huzursuzlukları fazla abartmayın. Baskıcı yönleriniz bazılarını sıkabilir. Düşüncelerinizde direttiğiniz müddetçe onlarla anlaşmanız güç. Duygusal bağlarınız işlerinizi zorlaştırıyor.

OĞLAK: Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek, karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. Verici ve paylaşımcı yönlerinizi olumlu şekilde yansıtabiliyorsunuz. Kendinizi anlatma çabası içindesiniz.

KOVA: Aşkta sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Bugün birçok renkli olay sizi bekliyor. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Sıra dışı ilişkileriniz ve flörtlerinizle enerjinizi ortaya koyabilirsiniz.

BALIK: İdeal ve hırslarınız ön planda olacak. Acele kararlar verebilir ve mesleğinizle ilgili hatalara düşebilirsiniz. Bugün, dengeli düşünün. Mesleki alanlarınızda başarınızı hızlandırmalısınız.