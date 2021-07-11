Güne Başlarken | 11 Temmuz 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
11 Temmuz 2021, Pazar 07:29 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yakınlarından bazılarının yargılanması için yerel mahkemenin kovuşturmaya yer olmadığına dair verdiği karar Yargıtay tarafından bozuldu.
- Çorum Sungurlu'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Galatasaray, sezon öncesi hazırlıkları kapsamındaki ikinci maçında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan maçı sarı-kırmızılılar 4-2 kazandı.
- 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık 3. tur müsabakaları tamamlandı ve çeyrek finalistler belli oldu.
- Muğla'nın Datça ilçesinin mavi bayraklı Kumluk Plajı’nda deniz yüzeyinin görüntüsü endişelendirdi. Kirliliğin yağmur sulama kanalına atılan yağ ve deterjan karışımı atık olduğu; kaynağının ise araştırıldığı bildirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilisi Gıda Mühendisi İlke Curacı ise benzer şikayetlerin 1 aydır kendilerine ulaştığını söyledi.
Güne Dair Notlar
- 11 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 66 TL euro ise 10, 29 TL.
- Gram altın ise 503 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 29°C, 39°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu Ankara, 16°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 23°C, 28°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 25°C, 41°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Yine, yeniden Bodrum’dan bildiriyorum sayın okurlar… Öncelikle çok sıcak, Antalya’dan beter bir sıcak. Esmiyor, fena bunaltıyor. İkincisi çok kalabalık. Yollar, restoranlar, plajlar, her yer kalabalık ve üstelik her şey çok pahalı. Pahalı diye şikayet edilen bir yer neden ve nasıl bu kadar dolu olur, onu da sosyologlara bırakıyorum artık. Tabii ki beni de incelemeye alsınlar, hay hay uygundur! Şirin Sever'in köşe yazısı...
11 Temmuz günlük burç yorumları
- KOÇ: Yaşantınızda farklı değerlerin önemi büyük. Ama küçük şeylere takılmanız yüzünden zaman kaybediyorsunuz. Bugün iç sıkıntınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu. Dengelerinizi kurmaya çalışın.
- BOĞA: İlişkilerinizde dengeyi bulabilmeniz zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konularda taviz vermek istemediğiniz için sorunlar gibi büyüyecek.
- İKİZLER: Bugün özellikle bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi iş başarınızda da sizi zorluyor. Her işin belli bir sistemi var ve aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler olması sadece sizin hatanız.
- YENGEÇ: Bugün günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok iş var. Sosyal hayatınızla ilgi birtakım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni tarzınız olmayabilir.
- ASLAN: Dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Eski sorunları konuşma fırsatı doğuyor.
- BAŞAK: Sistemi sevdiğiniz halde bazen kurallardan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz. Bugün dostlarınızla ortak bir çalışma sergileyeceksiniz. Çevrenizde sizi etkileyecek kişileri sınayacağınız bir gün.
- TERAZİ: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gündesiniz. Siz, dostluğu seven birisiniz. Kırgınlıklarınızı unutarak sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var. Yeni fırsat doğuyor.
- AKREP: Düşüncelerinizi gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz. Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece duygularınızla yaşayacaksınız. Değişik ve orijinal fikirlere açıksınız.
- YAY: Kariyerinizi güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz. Tarzınızı korumasını iyi biliyorsunuz. Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Zevkleriniz ön plana çıkacak.
- OĞLAK: Romantik yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde partnerinizle ilişkileriniz canlanacak. Bugün, hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Sezgilerinizde artış var. Bazılarınız yollarla ilgili planlar yapacaksınız.
- KOVA: Bugün, maddi güven arayışı içinde olabilirsiniz. Değişimlerden fazla etkilenmeyip daha kararlı davranın. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. İşinizde başarılı çalışmalar içindesiniz. Bol su içmelisiniz.
- BALIK: Beklediğiniz konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz. Kısa sürede olayların lehinize dönüşeceği kesin. Dostlarınızı aramak için fırsatları değerlendirin.