Güne Başlarken | 11 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yakınlarından bazılarının yargılanması için yerel mahkemenin kovuşturmaya yer olmadığına dair verdiği karar Yargıtay tarafından bozuldu.

Çorum Sungurlu'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Galatasaray, sezon öncesi hazırlıkları kapsamındaki ikinci maçında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan maçı sarı-kırmızılılar 4-2 kazandı.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık 3. tur müsabakaları tamamlandı ve çeyrek finalistler belli oldu.

Muğla'nın Datça ilçesinin mavi bayraklı Kumluk Plajı’nda deniz yüzeyinin görüntüsü endişelendirdi. Kirliliğin yağmur sulama kanalına atılan yağ ve deterjan karışımı atık olduğu; kaynağının ise araştırıldığı bildirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilisi Gıda Mühendisi İlke Curacı ise benzer şikayetlerin 1 aydır kendilerine ulaştığını söyledi.

Güne Dair Notlar

11 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 66 TL euro ise 10, 29 TL.

ise 10, 29 Gram altın ise 503 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 29°C, 39°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu Ankara, 16°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 23°C, 28°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 25°C, 41°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Yine, yeniden Bodrum’dan bildiriyorum sayın okurlar… Öncelikle çok sıcak, Antalya’dan beter bir sıcak. Esmiyor, fena bunaltıyor. İkincisi çok kalabalık. Yollar, restoranlar, plajlar, her yer kalabalık ve üstelik her şey çok pahalı. Pahalı diye şikayet edilen bir yer neden ve nasıl bu kadar dolu olur, onu da sosyologlara bırakıyorum artık. Tabii ki beni de incelemeye alsınlar, hay hay uygundur! Şirin Sever'in köşe yazısı...

11 Temmuz günlük burç yorumları