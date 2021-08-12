Güne Başlarken | 12 Ağustos 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
12 Ağustos 2021, Perşembe 07:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 3 ilçede güvenlik denetimleri gerçekleştirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'ın Ulus ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen selden etkilenen vatandaşların yaralarının en kısa zamanda sarılacağını söyledi.
Milli Savunma Bakanlığı, sel nedeniyle Sinop ve Kastamonu'da arama kurtarma görevine devam helikopterlerin Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaları Sinop Devlet Hastanesi'ne naklettiğini bildirdi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinin ardından Köyceğiz, Milas, Bodrum, Kavaklıdere, Seydikemer, Menteşe, Yatağan, Dalaman ve Fethiye’deki orman yangınlarında 62 mahallede 13 bin 768 hane ve 38 bin 715 kişi tahliye edildi. Yangın ekiplerine destek veren bir kişi yaşamını yitirirken, 746 kişi hastanelere sevk edildi, 7 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Söndürme çalışmalarına 12 bin 352 personel, 2 bin 870 araç, 7 uçak, 39 helikopter, 2 İHA ve 66 TOMA ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri katıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sinop, Bartın ve Kastamonu'da meydana gelen selde arama kurtarma faaliyetlerinin ve çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Necati Kaan Şahin (20), yaşamını yitirdi. Doktor olma hayali kuran Şahin’in girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yüksek bir puan aldığı, tercihlerini de bu yönde yaptığı belirtildi.
Güne Dair Notlar
- 12 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,62 TL euro ise 10,15 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 31°C Parçalı bulutlu Antalya, 28°C, 37°C Az bulutlu ve açık Ankara, 16°C, 29°C Parçalı bulutlu Trabzon, 23°C, 28°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Diyarbakır, 20°C, 38°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Geçen gün bir arkadaşım, Taksim The Marmara otelinin önünde taksi aramış. Yok araç değişim saati, yok rezervasyon diyerek hiçbir taksici almamış onu. Hemen karşıda duran turizm polisine şikayet etmiş bu taksileri. Polis de bizzat gelip kendisini taksiye bindirmiş. - Şirin Sever'in yazısı...
12 Ağustos günlük burç yorumları
- KOÇ: Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olmanız çevrenizde fark yaratıyor ve farkındasınız.
- BOĞA: İmkansız gibi gelen düşüncelerin çok önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecek. Aile bağlarının önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.
- İKİZLER: Enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz.
- YENGEÇ: Kinci yönünüz ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış davranış içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye politik ve iğneleyici bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.
- ASLAN: Mal varlığınızı artıracak isteklerinizi yerine getirmek için harekete geçeceksiniz. İsteklerinizi başarma konusunda kararlısınız. İş arkadaşlarınıza zaman ayırmalı, beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.
- BAŞAK: Sizi meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip etmek zorlaşacak. Bugün özellikle farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor ama duruma hakim oluyorsunuz.
- TERAZİ: Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediniz. Artık cesur kararlar vermenin zamanı geldiğini hissedeceksiniz. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız.
- AKREP: Kendinize güveniyor ve iş konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdekilerin sizin fikirlerinden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.
- YAY: Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostluklarınızın pekişeceği ama arkadaşlıkların iş ilişkilerine döneceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz, saatlerce konuşabileceğiniz bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız.
- OĞLAK: Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri deneyin. Duygusal anlamda taleplerinizin çok olduğu günlerdesiniz.
- KOVA: Yaratıcılığınızı ve çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça göstereceksiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Eski fırsatlar yeniden ayağınıza gelecek.
- BALIK: İş başarınızla ortaklıklar paralel ilerliyor. İşinizde yükselmek istiyorsanız doğru insanlarla birlikte olmalısınız. Çevreniz kazançlarınızı artırma konusunda size yardımcı olacak. Bazı sürprizlere hazırlıklı olun.