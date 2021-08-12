Güne Başlarken | 12 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 3 ilçede güvenlik denetimleri gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'ın Ulus ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen selden etkilenen vatandaşların yaralarının en kısa zamanda sarılacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı, sel nedeniyle Sinop ve Kastamonu'da arama kurtarma görevine devam helikopterlerin Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaları Sinop Devlet Hastanesi'ne naklettiğini bildirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinin ardından Köyceğiz, Milas, Bodrum, Kavaklıdere, Seydikemer, Menteşe, Yatağan, Dalaman ve Fethiye’deki orman yangınlarında 62 mahallede 13 bin 768 hane ve 38 bin 715 kişi tahliye edildi. Yangın ekiplerine destek veren bir kişi yaşamını yitirirken, 746 kişi hastanelere sevk edildi, 7 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Söndürme çalışmalarına 12 bin 352 personel, 2 bin 870 araç, 7 uçak, 39 helikopter, 2 İHA ve 66 TOMA ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri katıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sinop, Bartın ve Kastamonu'da meydana gelen selde arama kurtarma faaliyetlerinin ve çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Necati Kaan Şahin (20), yaşamını yitirdi. Doktor olma hayali kuran Şahin’in girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yüksek bir puan aldığı, tercihlerini de bu yönde yaptığı belirtildi.

Güne Dair Notlar

12 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,62 TL euro ise 10,15 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 31°C Parçalı bulutlu Antalya, 28°C, 37°C Az bulutlu ve açık Ankara, 16°C, 29°C Parçalı bulutlu Trabzon, 23°C, 28°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Diyarbakır, 20°C, 38°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Geçen gün bir arkadaşım, Taksim The Marmara otelinin önünde taksi aramış. Yok araç değişim saati, yok rezervasyon diyerek hiçbir taksici almamış onu. Hemen karşıda duran turizm polisine şikayet etmiş bu taksileri. Polis de bizzat gelip kendisini taksiye bindirmiş. - Şirin Sever'in yazısı...

12 Ağustos günlük burç yorumları