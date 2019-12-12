Güne Başlarken | 12 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 12 Aralık günü saat 07.58’de dolar 5,80 TL’den işlem görürken, euro ise 6,46 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu 4°C, 6°C

İstanbul: Sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra yağmurlu 8°C, 15°C

İzmir: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 10°C, 16°C

Adana: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 11°C, 15°C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli, il merkezi ile batı ilçelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. 13°C, 15°C

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 8°C, 16°C

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu 8°C, 15°C

Erzurum: Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli -9°C, 0°C

Diyarbakır: Öğle saatlerinden sonra yağmurlu 1°C, 10°C

12 Aralık 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Aktif yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Birçok aktivite gerektiren olayla ön plana çıkmayı başarıyorsunuz. Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.

BOĞA: Yardımınız gereken bazı olaylar olabilir. İyi bir planlamaya ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir gün. Bütçenizi yeniden gözden geçirmenin tam zamanı. Unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın.

İKİZLER: Kazançlarınızı arttıracak bir performans hazırlığı içindesiniz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için yeterli nedeniniz var. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz olumlu etkilenecek.

YENGEÇ: Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün. Mesleğinizi daha iyi hale getirmek ve kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.

ASLAN: Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız. Aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunları gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabileceğiniz bir dönem.

BAŞAK: Taviz vermek istemediğiniz konular sizin için daha sonra önemli olacak. Bugünlerde yolları kapsayan bazı detaylar sizi meşgul edecek. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz, dikkat.

TERAZİ: Bugün sabırsız ama kendinize güvenen tavırlarınızla başarıyı kucaklayacaksınız. Çevrenizde sizi seven arkadaşların olumlu destekleri sayesinde birçok problemin üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz.

AKREP: Sosyal aktivitenizde canlanma var. Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Olayları takibe alıp sessiz bir yorum getirmek isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Huzursuz bir gün yaşıyorsunuz.

YAY: Kendinizi kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız. Partnerinizle işbirliği içinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacaktır.

OĞLAK: Yaşamınızı kendi isteklerinize göre yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Her olayın arkasındaki farklı nedeni araştırırken sevdiğiniz kişiyle çatışabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız.

KOVA: Geçmişe teslim olmayın. Gücünüzü artırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları benimseme konusunda tereddütleriniz var ve iç savaşınızı sizi rahatsız edecek boyutlara getirmemelisiniz.

BALIK: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için çevrenizden gelecek iş tekliflerine hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve direnç gösteriyorsunuz.

Bugün:

Osmanlı Sultanı II. Selim öldü. 1574

Güney Carolina'lı Joseph H. Rainey, ABD kongresine seçilen ilk siyahi oldu. 1870

Norveçli Johann Waaler, ''kağıt tutacağı''nın (ataş) patentini aldı. 1900

İtalyan mucit Guglielmo Marconi, telsiz-telgraf sistemini geliştirdi ve İngiltere'den Atlantik aşırı ilk mesajını gönderdi. 1901

TBMM, 15 Mayıs 1919 ile 1 Kasım 1923 arasında üstün hizmet gösterenlere İstiklal Madalyası verilmesini kararlaştırdı. 1923

İngiltere Kralı VIII. Edward aşkı tercih etti, tahtını terk etti. 1936

Salvador gemisi Silivri önlerinde battı. Bulgaristan'dan Filistin'e gittiği açıklanan gemideki 352 musevi yolcunun 230'u boğularak öldü. 1940

II. Dünya Savaşı: İngiltere Bulgaristan'a; Macaristan ve Romanya ABD'ye; Hindistan da Japonya'ya savaş ilan etti. 1941

TBMM, Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne katılmasını onayladı. 1949

Endonezya'daki depremde 1500 kişi öldü. 1991

Opera sanatçısı Zehra Yıldız İstanbul'da öldü. 1997

Fatih Akın'ın filmi ''Duvara Karşı'' Avrupa Sinema Akademisince verilen 2004 Avrupa En İyi Film Ödülü'nü kazandı. 2004

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