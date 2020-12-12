Güne Başlarken | 12 Aralık 2020

Sen uyurken neler oldu?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk ortalama yüzde 22,15 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor.

Corona virüs vakalarının arttığı Adana’da, daha önce tedbirlere uymadığı gerekçesiyle mühürlenen bir eğlence mekanındaki doğum günü kutlamasına polis ekiplerince baskın düzenlendi. 3’ü kadın 37 kişiye corona virüs tedbirlerini ihlalden idari işlem yapıldı.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 14 Aralık Pazartesi saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamadan muaf tutulacak kişiler ve yerler...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların gücüne inandıklarını belirterek, "Bilimsel çerçevede araştırmaların ortaya koyduğu sonuçlara itibar ediyoruz. Biz aşı ile bu hastalıktan da kurtulacağımıza inanıyoruz." dedi.

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Güne Dair Notlar

11 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7,84 euro ise 9,50 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. 11°C, 16°C Antalya, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 13°C, 19°C Ankara, Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu. 5°C, 14°C Trabzon, Parçalı bulutlu. 11°C, 17°C Diyarbakır, Parçalı bulutlu. -2°C, 12°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Sivasspor futbol takımımız İsrail’den ayrılırken havaalanında bir dizi sıkıntıyla karşılaşmış. “Hay Allah acaba hangi üzücü olaylar meydana geldi” diye endişe içinde haberi okudum. Sivasspor kafilesi, havalimanında güvenlik kontrollerinin aşırı uzun sürmesinden ve bir türlü uçağa alınmamalarından şikâyetçi olmuşlar. Bu durumu da “Türk takımına özellikle yapılan, kasıtlı bir davranış” olarak nitelendirmişler. Bırakın koskoca bir futbol takımına, tek bir vatandaşımıza bile haksızlık yapılması ve kötü muameleye uğraması kabul edilemez. Hakan Çelik'in yazısı...

Günün kitabı

Körlük /Jose Saramago

Distopik eserlere ilgi duyanların elinden düşürmediği Körlük, yayınlandığı günden bu yana adından söz ettirmeye devam ediyor. Portekiz’li yazar José Saramago’ya 1998’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandıran eser, konusuyla olduğu kadar zekice kurgulanmış karakterleriyle de dikkat çekiyor. Dönemin liberal demokrasi anlayışına bir eleştiri mahiyetinde kaleme alınan roman, insanların gittikçe bencilleşip olaylar karşısında duyarsızlaşmasını bir körlük metaforu etrafında işliyor. Baştan sona heyecan verici olayların birbirini takip ettiği eser, sizi de derinden sarsacak. Güç ve iktidar oyunlarının insanlarda yarattığı vahşeti gözler önüne seren bu roman karşısında, bugünün toplumlarını düşünmeye başlayacaksınız. Kim bilir; belki de insanlığın sonunu, yine gittikçe duyarsızlaşan insanlığın ta kendisi getirecektir.

12 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: İş ve ortaklık tekliflerine açıksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerle takışmayın. Onların kullandıkları sözcükler sizi üzerken aklınıza gelmeyen konuları da düşünmenize neden olacaktır. Canınız sıkılabilir.

BOĞA: Dengeli ve mantıklı olacaksınız. Yeni proje ve fikirler doğrultusunda değişik organizasyonlar ortaya çıkarken sizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günler olacak. Epey keyifli zaman geçireceksiniz.

İKİZLER: Önceden paye verdiğiniz kişinin artık sizin için önemli olmadığını görmek sizi duygusallığa sürükleyebilir. Yaşamın tadını çıkartın. Kendinizi şımartın, hayatın zevklerine varın. Güçlü bir enerjiye sahipsiniz.

YENGEÇ: Tanıştığınız kişilere çok dikkat edin. Biriyle özel duygular paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızın sunduğu fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Oysa enerji yüklüler. Bugün kendinize güvenmelisiniz.

ASLAN: Güçlü duyguların sizi yakmasına izin vermeyin. Hırslarınız yaşam akışınızı yönlendirecek. Karşı cinsle birlikte yapacağınız çalışmalarda kendinizi daha da güçlü hissedeceksiniz. Takdir edilmek hoşunuza gidecek.

BAŞAK: Eski hataların sizi rahatsız etmesini engellemek elinizde. Riskler konusunda temkinli davranın ve öfkenizi kontrol edin. Yeteneklerinizi baskı altında tutmadan gereken hamleleri akıllıca yapmalısınız.

TERAZİ: Farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor, duruma hakim oluyorsunuz. İnsanlar sizden etkilenirken karşı çıkamıyorlar. Siz aşk insanısınız. İhtiraslı aşklarınız dillere destandır. Aşk kaçamaklarına hazır olun.

AKREP: Yaşam kalitenizi artırma konusunda gösterdiğiniz çaba sonuç veriyor. Üst düzey kişilerle görüşmeleriniz olacak ve fikirlerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Bugün tepkilerinizi dengelemek zorundasınız.

YAY: Fiziksel anlamda kendinizi enerjik hissedeceksiniz. Kararsızlık çektiğiniz anlarda arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız. Yaptığınız her işi ses getirirken sabırlı davranışlarınız takdir görecek, dikkat çekeceksiniz.

OĞLAK: Haksızlıklar konusunda adaletli davranışlarınız, önemli arkadaşlarınızın destekleri sizin bilgilerinizle birleşecek. Ortaya size yeni pozisyon kazandıracak çalışmalar çıkacak.

KOVA: Bazı gizli konuların açığa çıkması çözüm yollarını da getirecek. Bugün huzursuz bir kişilik sergileyebilirsiniz. İletişim konusunda başarılı işler çıkaracaksınız. İkna kabiliyetiniz artıyor.

BALIK: Aşkta karışıklıklar olabilir. Partnerinizin sizden düşüncelerini gizlediğini veya onun sırları olabileceğinizi düşünmeye başlayacaksınız. İçe dönük davranırsanız duygusal kayıplar yaşayabilirsiniz.