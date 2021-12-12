Güne Başlarken | 12 Aralık 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
12 Aralık 2021, Pazar 07:37 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Tarım ve Orman BakanıBekir Pakdemirli’nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı "Nesli tükendi deniliyordu" paylaşımı büyük merak uyandırdı.
- Doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler TBMM Sanayi Komisyonu’na geri çekildi.
- Bahçelievler’de, bir lokantanın sahibi Bekir Karakuş, alacak-verecek meselesi nedeniyle lokantanın eski sahibi Ahmet Kaplan’a cadde üzerinde kurşun yağdırdı. Tabancadan çıkan kurşunlar sonrasında ağır yaralanan Ahmet Kaplan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 yıldır ilçede yerleşik olarak yaşayan İngiliz uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.
- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mısır’da düzenlenen Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası’nda, dünya ikincisi olan milli bilardocu Murat Naci Çoklu’yu tebrik etti.
Güne Dair Notlar
- 12 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 13,88 TL euro ise 15,71 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 13°C, 16°C Antalya, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 14°C, 19°C Ankara, Parçalı bulutlu. 6°C, 15°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 12°C, 20°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 1°C, 14°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
12 Aralık günlük burç yorumları
KOÇ: İşyerinde bile duygularınızla iç içe yaşıyorsunuz. Gereksiz alınganlıklarınız size olumsuzluklar yaşatsa da değişemiyorsunuz. Aşk, yaşamı hissetmekse, bu duyguyu sizden daha iyi anlayan yoktur.
BOĞA: Sürekli kendi bildiğiniz yapıyor, hatalarınızı da sahipleniyorsunuz. Tekrarlardan asla bıkmıyorsunuz. Yaşamı coşku içinde yaşayan ender insanlardan birisiniz. Bu da sizi çok farklı kılıyor.
İKİZLER: Enerjinizi olumlu kullanacağınız bir gündesiniz. Bu sizi motive ediyor. Güçlü kararlarla kendinizi ispat ediyorsunuz. Her aşk güzeldir ve her sevgi farklı yaşanır. Geçmişin sizi yıpratmasına izin vermiyorsunuz.
YENGEÇ: Aynı anda birçok kişiye söz vermeniz yüzünden zorda kalabilirsiniz. Her zaman dengeleri koruyabilirsiniz. Moralinizi bozmayın. Bugün aşkın size gelmesini istemiyor ve kapılarınızı kendinize kapatıyorsunuz.
ASLAN: Konulara cesaretle atılmanız çevrenize örnek oluyor. Her konuda sabrınız sayesinde başarılı oluyorsunuz. Olağanüstü aşklardan yanasınız. Yaşantınızın her karesinde farklı bir şeyler olsun istiyorsunuz.
BAŞAK: Farklı işleri bir arada yaptığınızda mutlu oluyorsunuz. Tek düze işler size göre değil. Çevreniz duygusal yapınızı pek anlayamıyor. Olaylara yaklaşımınız farklı. Kendinizi anlatmayı sevmiyorsunuz.
TERAZİ: İş hayatınızda yaşadığınız zorluklar karşısında savaşma gücünüz artıyor. Her konuda özenle sakladığınız gizli yaralarınız var. Duygu çatışması yaşadığınız bugün, her şey sizin isteklerinizin dışında gelişiyor.
AKREP: Gündeminizdeki olaylar sizin istediğiniz gibi gelişmeyecek. Çünkü fikirleriniz başkalarına ters geliyor. Aşka hep korkuyla yaklaşıyorsunuz. Kaybetme duygusu sizi olumsuz etkiliyor. Aklınız daima eskilerde.
YAY: Sadece kendi duygularınızın geçerli olduğu bir dünyada yaşamanız sizi olumsuz etkiliyor. Çevrenizi şekillendirmeniz mümkün değil. Yeni duygulara yelken açmanın zamanı. Unutmayın yaşam devam ediyor.
OĞLAK: Çekiciliğinizi karşı cins üzerinde kullanabileceğiniz bugün, iş birliğine önem vereceksiniz. Maddi konularda inatla şansınızı deneyeceksiniz. Yaşam enerjiniz yapacağınız işleri başarmanızı sağlayacak.
KOVA: Duygusal konularda inatçı davranıp sevdiğiniz ile aranızda problemlerin oluşmasına neden oluyorsunuz. Çalıştığınız kişilerle özgürlüğünüz konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Aklınızı kullanmalısınız.
BALIK: Yaşam enerjinizin güçlü olduğunu farkındasınız. Birçok işi bir arada yapmanın keyfini yaşayacaksınız. Yaratıcılığınızı istediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Bugün alışverişten büyük bir zevk alacaksınız.