Güne Başlarken | 12 Aralık 2021

Sen uyurken neler oldu?

Tarım ve Orman BakanıBekir Pakdemirli’nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı "Nesli tükendi deniliyordu" paylaşımı büyük merak uyandırdı.

Doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler TBMM Sanayi Komisyonu’na geri çekildi.

Bahçelievler’de, bir lokantanın sahibi Bekir Karakuş, alacak-verecek meselesi nedeniyle lokantanın eski sahibi Ahmet Kaplan’a cadde üzerinde kurşun yağdırdı. Tabancadan çıkan kurşunlar sonrasında ağır yaralanan Ahmet Kaplan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 yıldır ilçede yerleşik olarak yaşayan İngiliz uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mısır’da düzenlenen Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası’nda, dünya ikincisi olan milli bilardocu Murat Naci Çoklu’yu tebrik etti.

Güne Dair Notlar

12 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 13,88 TL euro ise 15,71 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 13°C, 16°C Antalya, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 14°C, 19°C Ankara, Parçalı bulutlu. 6°C, 15°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 12°C, 20°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 1°C, 14°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

12 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: İşyerinde bile duygularınızla iç içe yaşıyorsunuz. Gereksiz alınganlıklarınız size olumsuzluklar yaşatsa da değişemiyorsunuz. Aşk, yaşamı hissetmekse, bu duyguyu sizden daha iyi anlayan yoktur.

BOĞA: Sürekli kendi bildiğiniz yapıyor, hatalarınızı da sahipleniyorsunuz. Tekrarlardan asla bıkmıyorsunuz. Yaşamı coşku içinde yaşayan ender insanlardan birisiniz. Bu da sizi çok farklı kılıyor.

İKİZLER: Enerjinizi olumlu kullanacağınız bir gündesiniz. Bu sizi motive ediyor. Güçlü kararlarla kendinizi ispat ediyorsunuz. Her aşk güzeldir ve her sevgi farklı yaşanır. Geçmişin sizi yıpratmasına izin vermiyorsunuz.

YENGEÇ: Aynı anda birçok kişiye söz vermeniz yüzünden zorda kalabilirsiniz. Her zaman dengeleri koruyabilirsiniz. Moralinizi bozmayın. Bugün aşkın size gelmesini istemiyor ve kapılarınızı kendinize kapatıyorsunuz.

ASLAN: Konulara cesaretle atılmanız çevrenize örnek oluyor. Her konuda sabrınız sayesinde başarılı oluyorsunuz. Olağanüstü aşklardan yanasınız. Yaşantınızın her karesinde farklı bir şeyler olsun istiyorsunuz.

BAŞAK: Farklı işleri bir arada yaptığınızda mutlu oluyorsunuz. Tek düze işler size göre değil. Çevreniz duygusal yapınızı pek anlayamıyor. Olaylara yaklaşımınız farklı. Kendinizi anlatmayı sevmiyorsunuz.

TERAZİ: İş hayatınızda yaşadığınız zorluklar karşısında savaşma gücünüz artıyor. Her konuda özenle sakladığınız gizli yaralarınız var. Duygu çatışması yaşadığınız bugün, her şey sizin isteklerinizin dışında gelişiyor.

AKREP: Gündeminizdeki olaylar sizin istediğiniz gibi gelişmeyecek. Çünkü fikirleriniz başkalarına ters geliyor. Aşka hep korkuyla yaklaşıyorsunuz. Kaybetme duygusu sizi olumsuz etkiliyor. Aklınız daima eskilerde.

YAY: Sadece kendi duygularınızın geçerli olduğu bir dünyada yaşamanız sizi olumsuz etkiliyor. Çevrenizi şekillendirmeniz mümkün değil. Yeni duygulara yelken açmanın zamanı. Unutmayın yaşam devam ediyor.

OĞLAK: Çekiciliğinizi karşı cins üzerinde kullanabileceğiniz bugün, iş birliğine önem vereceksiniz. Maddi konularda inatla şansınızı deneyeceksiniz. Yaşam enerjiniz yapacağınız işleri başarmanızı sağlayacak.

KOVA: Duygusal konularda inatçı davranıp sevdiğiniz ile aranızda problemlerin oluşmasına neden oluyorsunuz. Çalıştığınız kişilerle özgürlüğünüz konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Aklınızı kullanmalısınız.

BALIK: Yaşam enerjinizin güçlü olduğunu farkındasınız. Birçok işi bir arada yapmanın keyfini yaşayacaksınız. Yaratıcılığınızı istediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Bugün alışverişten büyük bir zevk alacaksınız.