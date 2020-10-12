Güne Başlarken | 12 Ekim 2020

Sen uyurken neler oldu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla video konferansla görüştü.

Milli maç arasında Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Beşiktaş, mücadeleyi 5-2 kazandı.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 22 Ekim'e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

İzmir'in Dikili ilçesinde sahte alkol kullandığı iddiasıyla Bergama Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürdürülen Mehmet Celalettin Sezer (68) yaşamını yitirdi. Böylece şehirde sahte alkolden yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi’ndeki gölde telef olan binlerce balık kıyıya vurdu.

Güne Dair Notlar

12 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7, 89 TL, euro ise 9,32 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 21°C, 28°C Doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu Ankara, 13°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 20°C, 25°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu Diyarbakır, 10°C, 31°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak





Günün kitabı

Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu- Stefan Zweig

Stefan Zweig Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu (Brief einer Unbekannten) adlı uzun öyküsünü 1920’li yılların ilk yarısında kaleme aldı. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu’nun kadın kahramanını sadece uzun bir mektubun yazarı olarak tanıyoruz. Kadının hayatı boyunca sevmiş olduğu erkek için kaleme aldığı bu mektubun “gönderen”inin adı yoktur. Mektubun başında tek bir hitap vardır: “Sana, beni asla tanımamış olan sana”. Kadın büyük tutkusunu hep bir “bilinmeyen” olarak, yani tek başına yaşamaya razıdır, bu aşk öyküsünde “taraflar” değil, sadece tek bir “taraf” vardır. Böylesine, gerçek anlamda aşk denilebilir mi?

Zweig okurunu, bir kez daha, insan psikolojisinde eşine pek rastlanmayan bir yolculuğa davet ediyor. Bu yeni yolculuğun sonunda “mutlak aşk” kavramının şimdiye kadar bilinmeyen kıyılarına varmayı amaçlamış olması da bir ihtimal!

Stefan Zweig 20 Ekim 1881’de Viyana’da doğdu. 1920-1928 yılları arasında yazdığı Üç Büyük Usta, Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar, Kendileriyle Savaşanlar büyük ses getirdi. Hayatı boyunca her tür resmi ödülü reddeden Zweig 1940 yılında bir konferans için Güney Amerika’ya gitti ve hayatını orada sürdürdü. Zweig, 23 Şubat 1942 yılında ikinci eşi Lotte ile birlikte, yarattığı birçok roman kahramanı gibi savaşın neden olduğu derin bir umutsuzluk duygusuyla ölümü seçti.

Günün köşe yazısı

- Ermenistan, her şeyden önce kendi halkını kandırdı. Hezimete uğradığı halde zafer kazanıyor havasını yaydı.

- Halbuki ateşkes için adeta yalvarıyordu.

- Rusya’nın torpiliyle sonunda ateşkes’i sağladı ama daha birinci dakikada ihlal etti.

- İhlal ettiği gibi bir de Azerbaycan’ın ihlal ettiğini söyledi.

......

Türk tarafına atfen neler uydurduğuna girmiyorum. İşgalcilik de şöyle dursun... Ama bu kadar çok yalanı on güne sığdırdığına göre 100 yıllık soykırım masalı, başta Fransa, Amerika, Kanada olmak üzere, şimdi dünyaya kapak olsun. Rauf Tamer'in yazısı...

12 Ekim günlük burç yorumları