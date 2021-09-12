Güne Başlarken - 12 Eylül 2021





Sen uyurken neler oldu?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı için taziye mesajı yayımladı.

Irak’ın Erbil kentindeki ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı’na insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, park halindeki tankere çarpan otomobildeki Gürkan ile eşi Zümra araçta sıkışırken, 6 yaşındaki kızları Kumsal Acar ise yola fırladı. Yaralı aile tedaviye alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde gerçekleştirilen saldırıcı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş; 4 maç sonunda 10 puana ulaştı. Yeni Malatyaspor ise 6 puanda kaldı.

Güne Dair Notlar

Dolar 8,47 TL, Euro ise 10, 01 TL.

Günün köşe yazısı

Ölüm plan yapacak, yaşam hesap soracak;

zaman seni düşünmeden, tam önünde, duracak!

O zaman ne olacak?

Yıllar kalbinden çıkıp, anlar gönlünden geçip;

beden çıplak, dünya sensiz, sevgin öksüz kalacak.

Hintli gibi tümün değil, ama için yanacak!

Burak Akkul'un köşe yazısı...

12 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ: İletişim konusunda başarılı çalışmalar içinde olacak ve birçok dostunuzu bir araya getireceksiniz. Orijinal fikirlere önem verdiğiniz için arkadaş seçimleriniz de bu yönde oluyor. Birçok organizasyona katılabilirsiniz.

BOĞA: Toplumsal başarıya yatkın bir kişiliğiniz var, bunu gayet iy biliyorsunuz. Gücünüzü gösterecek işlerden çok hoşlanıyorsunuz. İlginin üzerinizde toplanmasını sağlayacak ve bundan mutlu olacaksınız.

İKİZLER: Hareketli ve ilginç tavırlarınızı daha belirginleştirmekten yanasınız. Maddi konularda sınırlarınızı zorlamakta başarılısınız ve bugün görüşeceğiniz kişilere görüşlerinizi aktarmak isteyecek, güçlü olacaksınız.

YENGEÇ: Orijinal düşünceli kişileri sevmenize rağmen hemen samimi olamıyor ve onları irdeliyorsunuz. Bu hafta, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacak ve kazançlarınızı belirleyici işler yapacaksınız.

ASLAN: Siz gücü seviyor ve partnerinizden de aynı performansı bekliyorsunuz. Bugün, iletişim konusunda onunla fikir birliği içinde olabilirsiniz. Sabit düşündüğünüz zaman aranızda bazı sorunlar çıkabilir.

BAŞAK: Konuşmalarınıza dikkat ediyor ve cümlelerinizi özenle seçiyorsunuz. Yaratıcı ve sosyal yönünüzü ortaya çıkaracak işler peşindesiniz. Duygusal ilişkilerinde partnerinizin davranışları sizin için önemli.

TERAZİ: Aile kavramı önemli. Sevdiklerinizle bir arada olacaksınız. Aranızda renkli konuşmaların da geçeceği özel bir durum sizi bekliyor. Değişim içinde olmaktan son derece memnunsunuz. Renkli ortama ihtiyaç duyuyorsunuz.

AKREP: Maddi konularda araştırmaya yatkın bir yapınız var ve ele aldığınız konuları elden geçiriyorsunuz. Paraya keskin bir mantıkla yaklaşıyorsunuz. Bugün, birçok dostunuzla fikir birliği içinde olabilirsiniz.

YAY: Sabırsız davranışlar içindesiniz. Partnerinizin fikirlerine biraz daha saygı göstermelisiniz. Egonuzu belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor ve fikirlerinizle fırtınalar estiriyorsunuz. Tartışmaktan vazgeçmelisiniz.

OĞLAK: Ölçülü ve dengeli konuşmalarınızla kendinizi girdiğiniz ortama kabul ettiriyorsunuz. Bugün, bilgilerinizi paylaşma konusunda farklı davranacaksınız. Birlikte olduğunuz kişilere geleneksel yaklaşacaksınız.

KOVA: Ani gelişen olaylara karşı temkinli bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın ortaya çıkacağı bir gün. Müdahale etmediğiniz olayların dahi size sağlayacağı avantajların farkındasınız. Akıllı yaklaşımlarınız var.

BALIK: Bugün, iletişim gezegeni Merkür’den olumlu etkiler alıyor ve yaratıcı fikirlerinizle dikkat çekiyorsunuz. Dostlukların temelinde bazı kuralların işlevi çok önemli. Eski dostlarınızla yeniden birlikte olacaksınız.



